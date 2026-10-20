FMI avertizează că bula inteligenței artificiale ar putea provoca o criză economică globală. Sute de miliarde de dolari sunt în joc

Potrivit unei analize publicate de Futurism pe 19 octombrie 2026, avertismentul apare în cel mai recent raport Global Financial Stability Report, prezentat de FMI săptămâna trecută. Instituția atrage atenția că investițiile masive în inteligența artificială au contribuit la creșterea economică, însă dependența tot mai mare de performanțele câtorva companii tehnologice ar putea transforma o corecție bursieră într-un șoc cu efecte globale.

FMI avertizează că investițiile în AI au devenit un risc pentru economia mondială

În raportul publicat în octombrie 2026, FMI identifică inteligența artificială drept unul dintre principalele domenii care ar putea declanșa turbulențe financiare. Deși piețele au demonstrat rezistență în fața incertitudinilor economice și geopolitice, instituția avertizează că optimismul investitorilor ar putea deveni periculos dacă rezultatele financiare ale companiilor AI nu se ridică la nivelul așteptărilor.

Problema este diferența dintre sumele investite și profiturile care ar trebui să justifice aceste cheltuieli. Marile companii tehnologice construiesc infrastructuri extrem de costisitoare, mizând pe ideea că inteligența artificială va genera venituri suficient de mari pentru a susține investițiile. Însă această perspectivă nu este garantată.

Un asemenea avertisment a venit anterior și din partea investitorului Bill Gurley, care a vorbit despre posibilitatea unui „reset” dur al industriei inteligenței artificiale. Acesta a atras atenția că investițiile spectaculoase și evaluările extrem de ridicate pot crea condițiile unei bule speculative, în care prețurile activelor ajung să reflecte mai degrabă așteptările decât rezultatele economice reale.

FMI subliniază că un factor care ar putea amplifica o eventuală corecție este creșterea îndatorării. Operatorii marilor centre de date, cunoscuți drept hyperscalers, împrumută sume tot mai mari pentru dezvoltarea infrastructurii, în timp ce unii investitori folosesc, la rândul lor, finanțare prin împrumut pentru a cumpăra acțiuni ale companiilor AI.

Dacă prețurile acestor acțiuni ar începe să scadă puternic, pierderile ar putea determina vânzări accelerate, presiuni asupra creditorilor și reducerea investițiilor în alte sectoare economice.

Finanțările circulare dintre Nvidia, OpenAI și alte companii ridică semne de întrebare

Una dintre cele mai importante probleme identificate de FMI este fenomenul finanțării circulare, tot mai prezent în ecosistemul inteligenței artificiale.

Mecanismul este relativ simplu: o companie tehnologică investește într-o altă firmă AI, iar aceasta din urmă folosește o parte din finanțare pentru a cumpăra produse sau servicii chiar de la investitor. Astfel, banii circulă între companii care sunt simultan finanțatori, furnizori și clienți.

Un exemplu este relația dintre Nvidia și OpenAI. Producătorul de cipuri investește în dezvoltatorul ChatGPT, iar OpenAI utilizează infrastructura Nvidia pentru antrenarea și operarea modelelor sale. În aceste condiții, sănătatea financiară a celor două companii devine tot mai strâns legată.

Parteneriatul a atras deja atenția investitorilor, mai ales după apariția informațiilor privind incertitudinile legate de investiția Nvidia în OpenAI, anunțată inițial la un nivel de până la 100 de miliarde de dolari. Dimensiunea și structura acestor acorduri arată cât de mult depinde dezvoltarea sectorului de finanțări uriașe și de promisiunea unor venituri viitoare.

Potrivit FMI, analiza a 14 tranzacții de acest tip, realizate începând din 2023, a identificat aproximativ 300 de miliarde de dolari în investiții de capital și 650 de miliarde de dolari în datorii, asociate unor angajamente privind venituri viitoare de aproximativ 1.400 de miliarde de dolari.

Aceste cifre nu reprezintă profituri deja realizate, ci finanțări și obligații contractuale care depind, în mare măsură, de dezvoltarea viitoare a industriei.

FMI avertizează că dificultățile financiare ale unor companii importante din acest ecosistem ar putea reduce simultan estimările privind veniturile, evaluările investițiilor și valoarea datoriilor asociate tranzacțiilor respective.

Cu alte cuvinte, dacă una dintre verigile principale ale sistemului începe să aibă probleme, efectele s-ar putea transmite rapid către partenerii săi financiari și comerciali.

OpenAI atrage investiții record, dar profitabilitatea rămâne o provocare

Un alt element care alimentează temerile investitorilor este diferența dintre evaluările spectaculoase ale companiilor AI și capacitatea acestora de a genera profituri sustenabile.

OpenAI reprezintă unul dintre cele mai relevante exemple. Compania care dezvoltă ChatGPT a atras finanțări de dimensiuni istorice, însă costurile cu infrastructura, cercetarea și operarea modelelor de inteligență artificială rămân extrem de ridicate.

În aprilie 2026, OpenAI anunța o rundă de finanțare de 122 de miliarde de dolari, care îi ridica evaluarea la 852 de miliarde de dolari. În ciuda interesului uriaș al investitorilor, creatorii ChatGPT continuau să se confrunte cu problema profitabilității.

Îngrijorările s-au accentuat după apariția unor informații potrivit cărora veniturile anualizate ale OpenAI erau cu aproximativ 20 de miliarde de dolari sub nivelul anticipat anterior. O asemenea diferență poate influența percepția investitorilor asupra capacității companiei de a-și susține planurile de extindere.

Totuși, situația nu înseamnă că întreaga industrie AI este neprofitabilă. Companii precum Nvidia, Microsoft sau Alphabet au activități mature și generează profituri importante. Riscul identificat de FMI ține mai ales de concentrarea investițiilor, evaluările ridicate și interdependențele financiare dintre actorii principali.

Bula AI nu este singurul pericol: FMI avertizează și asupra datoriilor și atacurilor cibernetice

Pe lângă o posibilă corecție a pieței inteligenței artificiale, FMI identifică alte două amenințări majore la adresa stabilității financiare globale.

Prima este creșterea randamentelor obligațiunilor guvernamentale, care ar putea fi provocată de inflație, deficite bugetare ridicate sau îngrijorări privind capacitatea statelor de a-și administra datoriile. O asemenea evoluție ar putea crește costurile împrumuturilor și ar pune presiune asupra piețelor financiare.

A doua amenințare este reprezentată de atacurile cibernetice tot mai sofisticate, inclusiv cele care ar putea utiliza modele avansate de inteligență artificială. FMI avertizează că un incident major care ar afecta infrastructura bancară, instituțiile financiare sau sistemele guvernamentale ar putea provoca perturbări economice importante.

Cele trei riscuri nu sunt neapărat independente. O corecție bursieră puternică, suprapusă peste creșterea costurilor de finanțare sau peste un incident cibernetic major, ar putea amplifica vulnerabilitățile existente.

Cu toate acestea, FMI nu susține că prăbușirea economiei mondiale este inevitabilă. Raportul arată că sistemul bancar global rămâne, în ansamblu, rezistent, dar avertizează că anumite vulnerabilități ar putea transforma șocurile financiare în probleme sistemice.

Mesajul instituției este că dezvoltarea inteligenței artificiale poate continua să stimuleze economia, însă succesul tehnologic nu garantează automat succesul financiar al tuturor companiilor implicate.

Pentru investitori și pentru economia globală, întrebarea esențială este dacă veniturile generate de AI vor crește suficient de rapid pentru a justifica sutele de miliarde de dolari investite în această tehnologie. Dacă răspunsul va fi negativ, consecințele ar putea depăși cu mult granițele Silicon Valley.