Brad Pitt revine în rolul lui Cliff Booth, iar Hollywood-ul devine scena unor noi crime. Trailerul filmului regizat de David Fincher, după scenariul lui Tarantino, a fost lansat

De la cascador la omul care rezolvă problemele murdare ale Hollywood-ului

Acțiunea filmului se desfășoară în 1977, la opt ani după evenimentele din „Once Upon a Time… in Hollywood”, producția din 2019 în care Cliff Booth și Rick Dalton, personajul interpretat de Leonardo DiCaprio, ajungeau să se confrunte cu membrii familiei Manson. Noul film păstrează universul alternativ imaginat de Tarantino, însă schimbă direcția poveștii. Epoca în care Cliff își câștiga existența ca dublură pentru vedetele de cinema a rămas în urmă, iar Los Angeles-ul îi oferă acum alte oportunități, mult mai periculoase.

Atunci când nu lucrează ca barman sau operator de proiecție, Cliff este un „fixer”, un om angajat să rezolve situații complicate pentru celebrități și alte personaje influente. Noua sa aventură începe atunci când primește un telefon de la impresara Karen Crosby, interpretată de Elizabeth Debicki. Aceasta îl contactează în numele clientului său, Charlie Peters, un superstar de televiziune interpretat de Scott Caan, cunoscut pentru faptul că își execută singur cascadoriile. Întâlnirea îl introduce pe Cliff într-o lume în care interesele personale, ambițiile și secretele pot avea consecințe violente.

Elizabeth Debicki, Carla Gugino și Yahya Abdul-Mateen II completează distribuția

Pe măsură ce se apropie de Charlie Peters, Cliff începe să descopere și personajele care gravitează în jurul acestuia. Printre ele se numără Toni, soția actorului, interpretată de Carla Gugino, și Roderick „Hot Rod” Harrison, un fost campion de fotbal american care a devenit vedetă de cinema. Acesta din urmă este interpretat de Yahya Abdul-Mateen II.

Lucrurile se complică odată cu apariția fraților Verdusco, interpretați de Matt Groove și JB Tadena, doi gangsteri misterioși care provoacă haos în Los Angeles. Povestea se îndepărtează astfel de atmosfera nostalgică a filmului original și se concentrează asupra criminalității și a relațiilor de putere din industria cinematografică. Din distribuție mai fac parte Peter Weller, Corey Fogelmanis și Karren Karagulian.

Pentru Brad Pitt, noua producție reprezintă și o nouă colaborare cu David Fincher, după filme precum „Se7en”, „Fight Club” și „The Curious Case of Benjamin Button”. De această dată, regizorul preia un personaj creat de Quentin Tarantino și îl introduce într-o poveste construită în jurul unor probleme diferite de cele din filmul original. Proiectul a fost anunțat anterior, iar detaliile despre revenirea lui Brad Pitt în rolul lui Cliff Booth au confirmat că noul lungmetraj va beneficia și de o lansare cinematografică înainte de debutul pe platforma de streaming.

Quentin Tarantino continuă povestea lui Cliff Booth și dincolo de marele ecran

Deși regia noului film îi aparține lui David Fincher, Quentin Tarantino rămâne implicat în dezvoltarea universului cinematografic pe care l-a creat. Cineastul semnează scenariul, iar povestea lui Cliff Booth se extinde și în literatură. După romanul inspirat de „Once Upon a Time… in Hollywood”, Tarantino pregătește o nouă carte dedicată personajului interpretat de Brad Pitt , intitulată „The Adventures of Cliff Booth”, care va fi lansată pe 8 decembrie 2026.

Romanul explorează aceeași perioadă din viața fostului cascador, oferind o nouă perspectivă asupra activităților sale după evenimentele din 1969. Interesul pentru acest personaj a crescut odată cu succesul filmului original, iar povestea revenirii lui Cliff Booth pe ecrane a început să prindă contur încă din 2025, când au apărut primele informații despre colaborarea dintre Netflix, Fincher și Tarantino.