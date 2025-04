Netflix și David Fincher l-ar putea „readuce la viață” pe Cliff Booth, interpretat de Brad Pitt: Totul cu acordul lui Tarantino

Personajul Cliff Booth, interpretat de Brad Pitt în Once Upon a Time in Hollywood, ar putea reveni pe ecrane, de această dată într-un film regizat de David Fincher și produs de Netflix.

Informația, care inițial părea o glumă de 1 aprilie, a fost confirmată de mai multe surse din industrie.

Potrivit primelor detalii, proiectul ar avea la bază un scenariu scris de Quentin Tarantino, care fusese inițial conceput pentru cel de-al zecelea și ultimul său film, înainte de a fi abandonat, scrie Deadline.

Brad Pitt ar avea binecuvântarea lui Quentin Tarantino

Brad Pitt ar fi obținut binecuvântarea regizorului pentru a-i prezenta scenariul lui Fincher, cu care a colaborat anterior la filmele Se7en și Fight Club. Cum Fincher este afiliat exclusiv cu Netflix, pelicula, dacă va fi realizată, va fi lansată direct pe această platformă de streaming.

În prezent, Tarantino pare destul de ocupat cu dezvoltarea unei piese de teatru și cu planificarea ultimului său film, despre care se speculează că va fi produs de Sony, studioul din spatele Once Upon a Time in Hollywood.

Deși nu va regiza continuarea poveștii lui Cliff Booth, Tarantino va fi recompensat generos pentru scenariu.

Cliff Booth: un personaj cu un trecut misterios și un viitor incert

Brad Pitt a câștigat un Oscar pentru interpretarea lui Cliff Booth, cascadorul și prietenul devotat al lui Rick Dalton (Leonardo DiCaprio), iar noul film va aprofunda trecutul acestui personaj enigmatic.

În filmul lui Tarantino, Booth este prezentat ca un fost soldat de elită, un bărbat capabil de acte de violență extremă, dar și cu un trecut controversat, fiind suspectat că și-a ucis soția.

În romanul Once Upon a Time in Hollywood, scris de Tarantino ca o expansiune a filmului, sunt oferite mai multe detalii despre Booth, inclusiv despre conflictele avute cu mafioți influenți.

De asemenea, se menționează pasiunea sa pentru cinema, element care ar fi trebuit să fie central în scenariul The Movie Critic, proiectul abandonat de Tarantino.

Deși implicarea lui Leonardo DiCaprio este puțin probabilă, fanii pot spera la o nouă incursiune în lumea lui Cliff Booth.

Dacă acest proiect se concretizează, ar putea fi un eveniment major atât pentru cinefili, cât și pentru industria filmului, reunind doi dintre cei mai apreciați cineaști ai ultimelor decenii, David Fincher și Quentin Tarantino, într-un univers cinematografic deja consacrat.