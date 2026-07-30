Brabus a construit un catamaran de 1.430 de cai-putere, care pare că zboară deasupra apei

Două motoare și o viteză de peste 74 km/h

Brabus Ultima 55 folosește două motoare cu șase cilindri. Fiecare dezvoltă 715 hp, echivalentul a aproximativ 725 CP. Puterea totală ajunge astfel la 1.430 hp, suficientă pentru ca ambarcațiunea să depășească viteza de 40 de noduri, adică aproximativ 74 km/h.

Cifra poate părea modestă atunci când este comparată cu viteza unei mașini. Pe apă, însă, atingerea pragului de 40 de noduri cu un catamaran de aproape 17 metri este o performanță serioasă. Rezistența apei este mult mai mare decât cea a aerului, iar masa și dimensiunile ambarcațiunii complică accelerarea.

Modelul folosește un sistem hydrofoil avansat. Elementele instalate sub apă generează portanță pe măsură ce viteza crește. Corpurile catamaranului sunt ridicate parțial deasupra suprafeței, iar contactul cu apa se reduce. Principiul este folosit și de navele electrice care par să zboare.

Reducerea rezistenței permite o deplasare mai rapidă și mai eficientă. În același timp, sistemul ar trebui să ofere mai multă stabilitate și să limiteze șocurile resimțite de pasageri. Brabus descrie experiența drept o senzație de zbor deasupra apei.

Interiorul seamănă cu un apartament de lux

Exteriorul poate fi comandat în nuanțele Graphite Black sau Phantom Gray. Accentele din fibră de carbon apar pe aripile frontale și posterioare, pe montanți, prizele de aer, suporturile de pe plafon și carcasele sistemului de iluminare.

Brabus a adăugat și logo-uri iluminate, tapițerie exterioară personalizată și o zonă generoasă în partea din spate. Șezlongurile pot fi transformate în canapele, iar masa extensibilă și retractabilă este realizată din fibră de carbon. La exterior mai există un grătar electric și un bar echipat.