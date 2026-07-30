Brabus a construit un catamaran de 1.430 de cai-putere, care pare că zboară deasupra apei
Brabus a schimbat asfaltul cu marea și a prezentat una dintre cele mai spectaculoase ambarcațiuni de lux ale momentului. Noul Brabus Ultima 55 este un catamaran de 17 metri, dezvoltat împreună cu Sunreef Yachts, care combină două motoare extrem de puternice cu un sistem hydrofoil și un interior demn de un hotel exclusivist, potrivit Carscoops.
Proiectul reprezintă prima colaborare dintre Brabus și constructorul polonez Sunreef Yachts. Cele două companii au încercat să transfere pe apă imaginea agresivă asociată mașinilor modificate de Brabus. Rezultatul este o ambarcațiune rapidă, acoperită cu fibră de carbon, piele și logo-uri iluminate.
Două motoare și o viteză de peste 74 km/h
Brabus Ultima 55 folosește două motoare cu șase cilindri. Fiecare dezvoltă 715 hp, echivalentul a aproximativ 725 CP. Puterea totală ajunge astfel la 1.430 hp, suficientă pentru ca ambarcațiunea să depășească viteza de 40 de noduri, adică aproximativ 74 km/h.
Cifra poate părea modestă atunci când este comparată cu viteza unei mașini. Pe apă, însă, atingerea pragului de 40 de noduri cu un catamaran de aproape 17 metri este o performanță serioasă. Rezistența apei este mult mai mare decât cea a aerului, iar masa și dimensiunile ambarcațiunii complică accelerarea.
Modelul folosește un sistem hydrofoil avansat. Elementele instalate sub apă generează portanță pe măsură ce viteza crește. Corpurile catamaranului sunt ridicate parțial deasupra suprafeței, iar contactul cu apa se reduce. Principiul este folosit și de navele electrice care par să zboare.
Reducerea rezistenței permite o deplasare mai rapidă și mai eficientă. În același timp, sistemul ar trebui să ofere mai multă stabilitate și să limiteze șocurile resimțite de pasageri. Brabus descrie experiența drept o senzație de zbor deasupra apei.
Interiorul seamănă cu un apartament de lux
Exteriorul poate fi comandat în nuanțele Graphite Black sau Phantom Gray. Accentele din fibră de carbon apar pe aripile frontale și posterioare, pe montanți, prizele de aer, suporturile de pe plafon și carcasele sistemului de iluminare.
Brabus a adăugat și logo-uri iluminate, tapițerie exterioară personalizată și o zonă generoasă în partea din spate. Șezlongurile pot fi transformate în canapele, iar masa extensibilă și retractabilă este realizată din fibră de carbon. La exterior mai există un grătar electric și un bar echipat.
Interiorul continuă aceeași temă. Canapelele și scaunele sunt îmbrăcate în piele Brabus Moonstone Masterpiece, cu cusături triunghiulare. Tavanele sunt acoperite cu Alcantara, iar suprafețele combină furnirul din lemn, aluminiul și fibra de carbon expusă.
Ambarcațiunea are și un sistem audio Bowers & Wilkins. Un televizor de 43 de inci se ridică electric dintr-un blat atunci când este utilizat. Bucătăria include plită cu inducție, cuptor electric, chiuvetă, frigidere, aparate pentru gheață și numeroase spații de depozitare. Dotările amintesc de facilitățile întâlnite pe unele dintre cele mai scumpe iahturi de lux.
Până la șase pasageri pot locui la bord
Brabus Ultima 55 va fi disponibil în două configurații. Versiunea standard are un apartament principal, o cabină VIP și o cabină separată pentru un membru al echipajului. În această variantă, la bord pot locui patru pasageri.
A doua configurație renunță la o parte din spațiul individual și oferă trei cabine pentru oaspeți, plus una pentru echipaj. Capacitatea crește astfel la șase pasageri. Cabinele au paturi ridicate, trepte din lemn, canapele, chiuvete și grupuri sanitare.
Postul de comandă integrează un ecran lat pe care sunt afișate informațiile de navigație, datele tehnice ale navei și comenzile funcțiilor de la bord. Interfața primește un design Brabus și promite acces rapid la principalele sisteme.
Rezervorul de combustibil are o capacitate de 1.500 de litri, iar cel pentru apă poate stoca 330 de litri. Catamaranul este astfel pregătit și pentru călătorii mai lungi, nu doar pentru deplasări scurte în apropierea portului. Brabus nu a anunțat deocamdată prețul, dar Ultima 55 va intra într-un segment în care sumele pot depăși cu ușurință prețul unui iaht Bugatti de două milioane de euro.