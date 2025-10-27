Cum se schimbă valabilitatea permisului de conducere pentru șoferii români. Avertismentul MAI despre afecțiunile medicale relevante

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a anunțat o modificare majoră a legislației rutiere, care va afecta toți conducătorii auto din România. Conform noilor propuneri, valabilitatea permisului de conducere nu va mai fi unică pentru toți șoferii, ci se va stabili în funcție de rezultatele evaluărilor medicale periodice. Măsura este parte a unui proiect mai amplu de adaptare a Codului Rutier la noile directive europene privind siguranța rutieră și sănătatea la volan.

Schimbarea marchează o trecere de la un sistem fix, bazat doar pe valabilitatea înscrisă în document, la un model personalizat, în care vârsta și starea de sănătate devin factori determinanți. Secretarul de stat în MAI, chestorul general Bogdan Despescu, a explicat că scopul este creșterea gradului de siguranță și reducerea accidentelor cauzate de afecțiuni medicale nediagnosticate sau ignorate.

Valabilitatea permisului, legată de starea de sănătate

Una dintre principalele noutăți este faptul că valabilitatea permisului de conducere va depinde direct de evaluările medicale periodice. Astfel, durata de valabilitate ar putea fi diferită pentru fiecare șofer, în funcție de vârstă și de rezultatele obținute la controalele de specialitate. Printre afecțiunile considerate relevante se numără problemele de vedere, tulburările cardiovasculare, diabetul, epilepsia și alte boli care pot influența capacitatea de a conduce în siguranță.

Conform proiectului european de referință, valabilitatea maximă a permiselor de conducere pentru mașini și motociclete este de 15 ani, însă fiecare stat membru are dreptul să reducă această perioadă. În cazul României, se discută posibilitatea ca, după împlinirea vârstei de 65 de ani, valabilitatea permisului să scadă la 10 ani, iar după 70 de ani, la doar 5 ani. Pentru persoanele de peste 80 de ani, reînnoirea s-ar putea face o dată la doi ani, pe baza unui set complet de analize medicale și teste cognitive.

Codurile de restricții și posibile sancțiuni noi

MAI atrage atenția și asupra importanței respectării codurilor de restricții înscrise pe permisul de conducere. Un exemplu frecvent este codul „78”, atribuit șoferilor care au obținut permisul pe vehicule cu transmisie automată. Aceștia nu au dreptul legal de a conduce mașini cu cutie manuală. Deși regula există deja, legislația actuală nu prevede sancțiuni explicite pentru încălcarea ei, însă acest aspect urmează să fie reglementat prin noul proiect.

Noile norme ar putea introduce amenzi sau chiar suspendarea dreptului de a conduce pentru cei care nu respectă restricțiile medicale ori tehnice menționate pe permis. Totodată, șoferii vor fi obligați să declare orice modificare semnificativă a stării de sănătate între două reînnoiri ale permisului. Dacă, de exemplu, un conducător auto dezvoltă o afecțiune care îi afectează reflexele sau vederea, acesta va trebui să informeze autoritățile și să efectueze un control medical suplimentar.

Context european și implementare graduală

Schimbările anunțate de MAI sunt în acord cu recomandările Parlamentului European, care încurajează o abordare mai strictă privind starea medicală a șoferilor. Scopul este de a asigura o siguranță sporită pentru toți participanții la trafic, fără a penaliza inutil persoanele sănătoase, dar introducând filtre mai riguroase pentru cele vulnerabile.

Implementarea acestor modificări va fi una graduală, în funcție de infrastructura medicală disponibilă și de capacitatea direcțiilor de permise de a gestiona noul sistem. Până la publicarea formei finale a proiectului în Monitorul Oficial, șoferii sunt sfătuiți să urmărească dezbaterile publice inițiate de MAI și să verifice din timp dacă se încadrează în categoriile vizate.