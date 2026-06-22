BMW iX3 pornește ca un hit: SUV-ul electric care a depășit Audi și Polestar în Europa

Fostul CEO BMW, Oliver Zipse, le spunea investitorilor încă din martie că noul iX3 a fost extrem de bine primit, cu peste 50.000 de comenzi în șase luni. Aceste cifre confirmă că publicul premium nu mai privește electricele doar ca pe o alternativă de nișă, ci ca pe o alegere principală, mai ales când autonomia, încărcarea și interiorul sunt suficient de convingătoare.

Pentru România, iX3 rămâne un model scump, dar important. SUV-urile premium sunt foarte vizibile pe piața locală, iar dacă un model electric BMW reușește să ofere autonomie mare și încărcare rapidă, poate convinge o parte dintre clienții care până acum alegeau diesel sau plug-in hybrid.

Autonomie mare și încărcare de 400 kW

BMW a introdus recent versiunea iX3 40, cu preț de pornire de 63.400 de euro în Germania și autonomie WLTP de 628 km. Interesant este că această variantă este mai ieftină decât X3 plug-in hybrid, care pornește de la 66.900 de euro. Este un detaliu important, pentru că electricele premium au fost adesea criticate pentru prețurile mai mari decât echivalentele termice sau hibride.

Versiunea iX3 50 xDrive pornește de la 73.925 de euro și folosește o baterie de 108,7 kWh, cu autonomie WLTP de până la 805 km. Aceasta este cifra care poate schimba discuția pentru mulți cumpărători. O autonomie de peste 800 km pe hârtie înseamnă că, în utilizare reală, un drum lung prin Europa devine mult mai ușor de planificat.

Modelul este construit pe arhitectura electrică de generația a șasea BMW eDrive, cu sistem de 800 V. Puterea ajunge la 469 CP și 645 Nm, iar încărcarea DC poate urca până la 400 kW. BMW spune că iX3 50 xDrive poate adăuga 373 km de autonomie în doar 10 minute, în condiții ideale. Dacă infrastructura permite, acesta este genul de timp care apropie mașinile electrice de confortul real al alimentării rapide.

În România, problema este că stațiile de 400 kW sunt încă rare. Totuși, mașinile capabile să încarce atât de repede pregătesc terenul pentru o infrastructură mai bună. Pe măsură ce stațiile ultrarapide apar pe coridoarele principale, un SUV precum iX3 devine tot mai practic pentru drumuri București–Cluj, București–Timișoara sau trasee externe spre Viena, Budapesta și Germania.

Interiorul care schimbă experiența BMW

Noul iX3 nu mizează doar pe autonomie. Interiorul aduce sistemul Panoramic iDrive, cu ecran central de 17,9 inch și un Panoramic Vision de 43 inch care se întinde la baza parbrizului. Este o schimbare majoră față de interiorul clasic BMW și arată direcția spre care se mută mașinile premium: mai mult software, mai multă informație în câmpul vizual și o interfață care încearcă să înlocuiască instrumentarul tradițional.