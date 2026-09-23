Volkswagen pregătește un ID. Buzz Cargo mai lung: duba electrică trece de 480 km autonomie

Mai mult loc pentru marfă, dar o sarcină utilă mai mică

Versiunea lungă măsoară aproximativ cinci metri, cu aproape 300 de milimetri peste ID. Buzz Cargo scurt. Lungimea podelei de încărcare ajunge la 2.405 milimetri, față de 2.208 milimetri, iar volumul util crește de la 3,9 la 4,4 metri cubi. Ușile spate cu balamale și o a doua ușă culisantă ar trebui să simplifice accesul în parcări și pe străzi înguste.

Creșterea dimensiunilor vine cu un compromis. Sarcina utilă anunțată este de 697 de kilograme, sub cele aproximativ 750 de kilograme ale versiunii scurte. Pentru colete voluminoase, dar relativ ușoare, spațiul suplimentar va fi valoros. Pentru materiale dense sau echipamente grele, limita de masă poate fi atinsă înainte ca duba să fie plină.

Firmele ar trebui să calculeze traseul și încărcătura tipică, nu doar capacitatea maximă. O dubă electrică încărcată complet consumă mai mult, iar iarna autonomia poate scădea. În schimb, recuperarea energiei în traficul urban și posibilitatea încărcării peste noapte la sediu pot aduce economii previzibile.

Bateria de 86 kWh promite aproape 483 de kilometri

Volkswagen folosește un acumulator de 86 kWh și indică o autonomie de aproximativ 483 de kilometri în ciclul WLTP. Este mai mult decât cei aproximativ 446 de kilometri oferiți de versiunea scurtă cu bateria de 79 kWh. În practică, autostrada, temperatura și sarcina transportată vor coborî aceste valori, însă rezerva suplimentară poate elimina o oprire în timpul programului.

Gama va include versiuni cu un singur motor și variante cu tracțiune integrală. Puterea maximă poate ajunge la 250 kW, adică aproximativ 335 CP, față de 210 kW sau 281 CP pentru configurațiile mai puțin puternice. Pentru un vehicul comercial, accelerația spectaculoasă contează mai puțin decât controlul puterii și consumul la viteze constante.

Prețul nu a fost încă anunțat. În România, decizia va depinde de oferta de leasing, de costul energiei la depozit și de disponibilitatea service-ului pentru vehicule comerciale electrice. Dacă ai o flotă, un test pe traseul real poate spune mai mult decât fișa tehnică. ID. Buzz Cargo lung pare promițător, dar rentabilitatea se va vedea abia după ce apar prețurile și timpii locali de livrare.