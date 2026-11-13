Ce se întâmplă cu prețurile locuințelor dacă un oraș devine comună. Riscurile pentru proprietari și cumpărători

În scenariul în care s-ar schimba doar încadrarea administrativă, dar drumurile, utilitățile și accesul la servicii ar rămâne aceleași, efectul asupra prețurilor ar putea fi limitat. Un apartament nu ar pierde suprafață sau dotări pentru că localitatea ar avea alt statut.

Totuși, percepția cumpărătorilor ar putea conta. Dacă aceștia ar interpreta schimbarea ca pe un semn de declin, unii ar putea amâna achiziția sau ar încerca să negocieze un preț mai mic.

Ar fi posibil și scenariul opus. O localitate bine conectată la un centru economic ar putea rămâne atractivă pentru cumpărători, chiar dacă ar fi încadrată administrativ drept comună.

În ce condiții ar putea apărea scăderi de preț

Riscul unei ieftiniri ar putea crește dacă schimbarea statutului ar coincide cu pierderea locurilor de muncă, plecarea populației sau reducerea accesului la servicii. În această ipoteză, proprietarii ar concura pentru un număr mai mic de cumpărători.

Primele efecte s-ar putea vedea în timpul necesar pentru vânzare. Un proprietar ar putea păstra prețul din anunț, dar ar primi mai puține solicitări și ar avea nevoie de mai multe luni pentru a găsi un cumpărător.

Dacă ar avea nevoie urgentă de bani, ar putea accepta o reducere. Proprietarul care nu este presat să vândă ar putea alege să aștepte, astfel că prețurile din anunțuri nu ar reflecta imediat eventualele dificultăți ale pieței.

Pentru locuințele cumpărate în vederea închirierii, ar conta și numărul viitorilor chiriași. Dacă s-ar reduce cererea din partea angajaților sau a altor persoane care se mută în zonă, ar putea apărea perioade mai lungi fără ocupare și presiune asupra chiriilor.