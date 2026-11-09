Un Hyundai electric cu aproape 680 km autonomie și dotări premium: prețurile noului IONIQ 6

Baterie de 84 kWh și încărcare rapidă pentru drumuri lungi

Noul Hyundai IONIQ 6 este comercializat în Regatul Unit în trei niveluri principale de echipare, Premium, N Line și N Line Evo. Toate beneficiază de bateria de 84 kWh, o alegere care pune accentul pe autonomie și elimină diferențele de capacitate existente pe alte piețe europene.

Versiunea Premium cu tracțiune spate dezvoltă 229 CP și promite o autonomie de până la 679 de kilometri. Eficiența este susținută de designul aerodinamic al caroseriei, în timp ce platforma electrică de 800 de volți permite încărcarea bateriei de la 10% la 80% în aproximativ 18 minute, în condiții optime și folosind o stație de mare putere.

Versiunile N Line păstrează o orientare mai sportivă, dar autonomia scade la aproximativ 586 de kilometri pentru configurațiile cu tracțiune spate și 570 de kilometri pentru cele cu tracțiune integrală. Modelele AWD dezvoltă 325 CP și accelerează de la 0 la 100 km/h în 5,1 secunde, în timp ce versiunile cu un singur motor au nevoie de 7,4 secunde.

Prețurile britanice pornesc de la echivalentul a aproximativ 39.800 de euro pentru Premium și 43.400 de euro pentru N Line cu tracțiune spate. Versiunile superioare pot ajunge la aproximativ 56.000 de euro. Sumele sunt calculate pe baza tarifelor britanice, iar unele includ subvenția guvernamentală, astfel că nu trebuie interpretate ca prețuri oficiale pentru România.

Hyundai schimbă exteriorul, interiorul și experiența digitală

Dincolo de baterie, noul IONIQ 6 primește o parte frontală redesenată, cu o siluetă inspirată de forma unui rechin și lumini de zi foarte subțiri. În spate, spoilerul proeminent al versiunii precedente este înlocuit de un element integrat mai discret, menit să păstreze caracterul aerodinamic al automobilului.

Interiorul a fost revizuit prin introducerea unui volan cu design nou, a unei console centrale reorganizate și a unor comenzi fizice pentru funcțiile utilizate frecvent. Sistemul multimedia integrează două ecrane de 12,3 inchi, iar conectivitatea include Apple CarPlay și Android Auto fără fir.

Chiar și echiparea de bază oferă dotări precum pompă de căldură, încălzirea scaunelor din față și a volanului, încărcarea wireless a telefonului și o gamă extinsă de sisteme de siguranță. Versiunea N Line Evo adaugă scaune ventilate, head-up display, sistem audio BOSE, camere pentru vizualizare panoramică și tehnologii avansate de parcare.