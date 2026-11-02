Ce salariu avea Elena Udrea ca ministru și ce avere declara. Detaliul care atrăgea atenția în documentele oficiale

Cât câștiga Elena Udrea ca ministru

Unul dintre detaliile care atrăgeau atenția în declarațiile de avere ale Elenei Udrea era diferența considerabilă dintre veniturile pe care le încasa din funcțiile publice și patrimoniul declarat. Salariul de demnitar reprezenta doar o mică parte din tabloul financiar al familiei, care cuprindea proprietăți imobiliare, terenuri, sume importante în conturi și alte bunuri de valoare.

În declarația de avere depusă în iunie 2009, pentru perioada raportată, Udrea trecea un venit de 1.738 de lei din funcția de ministru și 2.731 de lei din cea de deputat. Presa vremii remarca însă discrepanța dintre suma înscrisă și indemnizația lunară aferentă funcției de ministru, indicată atunci la 7.643 de lei.

Veniturile sale nu proveneau însă numai din politică. În documentele din acea perioadă apăreau 15.098 de lei din activitate didactică la Universitatea Dimitrie Cantemir și 55.920 de lei din activitatea cabinetului de avocatură Elena Udrea.

Familia încasa și venituri importante din dividende. Pentru anul anterior, Udrea și Dorin Cocoș declaraseră 603.500 de lei din dividende provenite de la Dalli International, Clamari Trading, Med Complex și Euro Hotels.

Casă în Pipera, apartament în București și terenuri de mii de metri pătrați

Declarația de avere din 2009 oferea și o imagine asupra proprietăților familiei. Elena Udrea avea un apartament de aproximativ 60 de metri pătrați pe Bulevardul Unirii din București și o casă de 169 de metri pătrați în Pipera. În documente apărea și un autoturism Mercedes cumpărat în 1998.

La acestea se adăugau cele cinci terenuri intravilane deținute împreună cu Dorin Cocoș și bijuterii și ceasuri evaluate la 50.000 de euro.

De la 14.252 de euro, la sute de mii de euro în conturi

Și situația conturilor bancare s-a modificat pe parcursul mandatului. În declarația din iunie 2009 apărea un cont la Banca Transilvania cu 14.252 de euro.