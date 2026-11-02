Ce salariu avea Elena Udrea ca ministru și ce avere declara. Detaliul care atrăgea atenția în documentele oficiale
Elena Udrea a rămas una dintre cele mai cunoscute figuri ale politicii românești din ultimele două decenii, chiar dacă astăzi nu mai ocupă nicio funcție publică. După ieșirea din închisoare, fosta ministră s-a retras din prim-planul vieții politice și s-a concentrat în special asupra familiei și a timpului petrecut alături de fiica sa. În anii de vârf ai carierei sale, însă, Udrea s-a aflat în centrul puterii, ocupând funcții de ministru între decembrie 2008 și februarie 2012, mai întâi la Turism, apoi la conducerea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului. Declarațiile de avere depuse în acea perioadă arătau proprietăți imobiliare, economii de sute de mii de euro și bijuterii, dar și datorii de ordinul milioanelor de euro.
În 2009, Udrea deținea împreună cu soțul său de atunci, Dorin Cocoș, cinci terenuri intravilane în București, cu o suprafață totală de aproximativ 16.600-17.000 de metri pătrați.
Cât câștiga Elena Udrea ca ministru
Unul dintre detaliile care atrăgeau atenția în declarațiile de avere ale Elenei Udrea era diferența considerabilă dintre veniturile pe care le încasa din funcțiile publice și patrimoniul declarat. Salariul de demnitar reprezenta doar o mică parte din tabloul financiar al familiei, care cuprindea proprietăți imobiliare, terenuri, sume importante în conturi și alte bunuri de valoare.
În declarația de avere depusă în iunie 2009, pentru perioada raportată, Udrea trecea un venit de 1.738 de lei din funcția de ministru și 2.731 de lei din cea de deputat. Presa vremii remarca însă discrepanța dintre suma înscrisă și indemnizația lunară aferentă funcției de ministru, indicată atunci la 7.643 de lei.
Veniturile sale nu proveneau însă numai din politică. În documentele din acea perioadă apăreau 15.098 de lei din activitate didactică la Universitatea Dimitrie Cantemir și 55.920 de lei din activitatea cabinetului de avocatură Elena Udrea.
Familia încasa și venituri importante din dividende. Pentru anul anterior, Udrea și Dorin Cocoș declaraseră 603.500 de lei din dividende provenite de la Dalli International, Clamari Trading, Med Complex și Euro Hotels.
Casă în Pipera, apartament în București și terenuri de mii de metri pătrați
Declarația de avere din 2009 oferea și o imagine asupra proprietăților familiei. Elena Udrea avea un apartament de aproximativ 60 de metri pătrați pe Bulevardul Unirii din București și o casă de 169 de metri pătrați în Pipera. În documente apărea și un autoturism Mercedes cumpărat în 1998.
La acestea se adăugau cele cinci terenuri intravilane deținute împreună cu Dorin Cocoș și bijuterii și ceasuri evaluate la 50.000 de euro.
De la 14.252 de euro, la sute de mii de euro în conturi
Și situația conturilor bancare s-a modificat pe parcursul mandatului. În declarația din iunie 2009 apărea un cont la Banca Transilvania cu 14.252 de euro.
În 2010, documentele consemnau deja un cont curent de 212.000 de euro la Banca Transilvania și un depozit bancar de 400.081,51 lei.
Un an mai târziu, presa relata, pe baza declarației de avere completate în iunie 2011, că numărul conturilor crescuse, iar într-un singur cont deschis în acel an se aflau aproximativ 740.000 de lei. La acel moment, Udrea declara două terenuri intravilane, un apartament, patru case, două autoturisme și bijuterii evaluate la 50.000 de euro.
În 2012, spre finalul perioadei în care a ocupat funcția de ministru, situația patrimonială declarată era și mai amplă: Udrea și Dorin Cocoș aveau împreună aproximativ 511.000 de euro și 1,4 milioane de lei în conturi. În declarație apăreau șapte terenuri, patru case și apartamente, precum și două autoturisme, un Fiat și un Mercedes.
Creditul uriaș de 3,3 milioane de euro
Averea venea însă și cu datorii pe măsură. În 2009, Udrea declara un credit de aproximativ 3,297 milioane de euro la BRD, contractat pentru achiziționarea unor terenuri. Împrumutul a fost ulterior rescadențat.
„Am prelungit termenul în speranța că vom depăși perioada de criză în domeniul imobiliar și că îmi voi putea rambursa creditul din profitul investițiilor pe care le-am făcut cu respectivii bani”, explica Elena Udrea la vremea respectivă.
Datele din declarațiile de avere arată astfel că salariul aferent funcției de demnitar reprezenta doar o parte din tabloul financiar al familiei Udrea-Cocoș. Proprietățile, dividendele, activitățile profesionale, economiile și investițiile formau un patrimoniu mult mai amplu decât veniturile provenite direct din funcția de ministru.