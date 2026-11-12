Cum poți șterge sute sau mii de e-mailuri din Gmail dintr-o singură mișcare. Trucurile care îți eliberează rapid căsuța poștală
O căsuță Gmail aglomerată poate deveni dificil de gestionat, mai ales dacă s-au adunat ani întregi de newslettere, notificări automate, oferte comerciale și mesaje pe care nu mai este nevoie să le păstrezi. În loc să fie șterse unul câte unul, e-mailurile pot fi selectate în grupuri mari, inclusiv pe baza unor criterii precum expeditorul, vechimea sau dimensiunea atașamentelor.
Gmail oferă mai multe instrumente pentru această operațiune, atât în versiunea pentru browser, cât și în aplicațiile de Android și iPhone. Există însă o diferență importantă: pe calculator, pot fi selectate toate mesajele care corespund unei căutări, în timp ce aplicația mobilă permite selectarea unui număr limitat de mesaje odată.
Cum ștergi toate e-mailurile din inbox folosind opțiunea Select All
Cea mai simplă metodă pentru a șterge un număr mare de mesaje este disponibilă în versiunea Gmail pentru desktop. După deschiderea căsuței poștale într-un browser, trebuie apăsată căsuța de selectare din partea de sus a listei de e-mailuri.
La prima apăsare, Gmail selectează cele 50 de mesaje afișate pe prima pagină. Dacă scopul este ștergerea tuturor mesajelor din inbox, operațiunea nu trebuie oprită aici. Deasupra listei apare o notificare care oferă posibilitatea selectării tuturor conversațiilor din căsuța poștală.
Prin apăsarea linkului „Select all conversations in inbox”, sunt incluse și mesajele de pe celelalte pagini, nu doar primele 50. După selectare, trebuie apăsată pictograma coșului de gunoi pentru mutarea e-mailurilor în Trash.
Mesajele șterse nu dispar definitiv imediat. Gmail le păstrează în coșul de gunoi timp de 30 de zile, perioadă în care pot fi recuperate. Dacă există certitudinea că nu mai sunt necesare, folderul Trash poate fi deschis, iar opțiunea „Empty Trash now” permite ștergerea definitivă a tuturor mesajelor aflate acolo.
Există și alternativa arhivării. Butonul Archive elimină mesajele din inbox, dar le păstrează în cont. Această variantă este potrivită atunci când căsuța principală trebuie eliberată fără pierderea conversațiilor care ar putea fi utile ulterior.
Cum folosești căutarea Gmail pentru a șterge doar anumite mesaje
Atunci când nu este nevoie de ștergerea întregului inbox, bara de căutare din Gmail permite identificarea unor categorii precise de e-mailuri. Serviciul acceptă operatori speciali care filtrează mesajele în funcție de expeditor, vechime, dimensiune sau alte caracteristici.
De exemplu, operatorul older_than:1y identifică mesajele mai vechi de un an, în timp ce larger:10M afișează e-mailurile care depășesc 10 MB. Pentru mesajele comerciale poate fi folosit category:promotions, iar has:attachment restrânge rezultatele la conversațiile care includ fișiere atașate.
Operatorii pot fi combinați pentru rezultate mai precise. O căutare precum in:archive older_than:1y has:attachment larger:10M identifică mesajele arhivate de peste un an, care au atașamente mai mari de 10 MB. În acest fel, pot fi găsite rapid conversațiile vechi care ocupă mult spațiu.
Pentru ștergerea mesajelor de la un anumit expeditor, poate fi folosit și câmpul From din căutarea avansată. Caracterul asterisc permite extinderea căutării la un domeniu întreg. De exemplu, introducerea expresiei *@gmail.com în câmpul expeditorului poate identifica mesajele provenite de la adrese din acel domeniu.
După afișarea rezultatelor, procedura este asemănătoare celei folosite pentru inbox. Se apasă căsuța de selectare din partea de sus, apoi linkul „Select all conversations that match this search”. Astfel, Gmail include toate mesajele care respectă criteriile introduse, nu doar cele 50 afișate inițial. Ultimul pas este apăsarea pictogramei coșului de gunoi.
Aceeași metodă poate fi folosită și pentru mesajele organizate sub etichete create manual. În loc să fie selectate individual, toate conversațiile corespunzătoare unei categorii pot fi găsite și șterse împreună.
Cum ștergi e-mailurile arhivate și eliberezi spațiu în Gmail
Un detaliu important este că arhivarea nu eliberează spațiu în contul Google. Aceasta elimină doar eticheta Inbox, iar mesajele rămân în continuare stocate în Gmail și contribuie la consumul spațiului disponibil.
Prin urmare, cineva care arhivează frecvent conversații de-a lungul mai multor ani poate ajunge să păstreze mii de mesaje care ocupă spațiu fără să mai fie consultate. Pentru identificarea lor, Gmail oferă operatorul in:archive, care poate fi introdus direct în bara de căutare.
Odată afișate mesajele arhivate, acestea pot fi selectate și mutate în coșul de gunoi. Pentru o operațiune mai bine direcționată, pot fi adăugați și alți operatori. De exemplu, in:archive category:promotions older_than:2y identifică mesajele promoționale arhivate de peste doi ani.
Există și o metodă pentru găsirea mesajelor care nu au primit etichete personalizate. Operatorul has:nouserlabels afișează conversațiile fără astfel de etichete. Combinat cu older_than:1y și is:read, acesta poate restrânge căutarea la mesajele necitite nu, ci deja deschise, mai vechi de un an și fără etichete.
Înainte de ștergerea în masă, este recomandată verificarea mesajelor care pot conține documente importante. Facturile, documentele fiscale, garanțiile sau conversațiile profesionale pot fi necesare chiar dacă sunt vechi. Ștergerea în masă este rapidă, dar recuperarea unor informații importante poate deveni dificilă după eliminarea definitivă din coș.
Cum ștergi mai multe e-mailuri din aplicația Gmail de pe telefon
Operațiunea este posibilă și pe Android sau iPhone, însă aplicația mobilă are o limitare față de versiunea pentru calculator. Pentru selectarea mesajelor, trebuie apăsat lung pe unul dintre e-mailuri, până când este activat modul de selecție. Ulterior, poate fi folosită opțiunea „Select all” din partea de sus a ecranului.
Aceasta selectează primele 50 de mesaje afișate. După apăsarea pictogramei coșului de gunoi, mesajele respective sunt mutate în Trash. Procedura poate fi repetată pentru alte grupuri de e-mailuri.
Pentru identificarea mesajelor arhivate, se poate introduce operatorul in:archive în bara de căutare a aplicației. Rezultatele pot fi selectate și șterse în același mod.
Diferența importantă este că versiunea mobilă nu afișează linkul „Select all conversations that match this search”, disponibil în Gmail pentru desktop. Asta înseamnă că nu pot fi selectate dintr-o singură operațiune toate mesajele care corespund unei căutări ample. Pentru o curățare a mii de e-mailuri, browserul de pe calculator rămâne varianta mai rapidă.
Dacă scopul este renunțarea completă la serviciul de e-mail, Google permite și ștergerea contului Gmail fără eliminarea obligatorie a întregului cont Google. În acest scenariu, celelalte servicii, precum YouTube, Google Maps sau Drive, pot rămâne disponibile, în funcție de opțiunea aleasă.