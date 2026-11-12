Cum poți șterge sute sau mii de e-mailuri din Gmail dintr-o singură mișcare. Trucurile care îți eliberează rapid căsuța poștală

Cum ștergi toate e-mailurile din inbox folosind opțiunea Select All

Cea mai simplă metodă pentru a șterge un număr mare de mesaje este disponibilă în versiunea Gmail pentru desktop. După deschiderea căsuței poștale într-un browser, trebuie apăsată căsuța de selectare din partea de sus a listei de e-mailuri.

La prima apăsare, Gmail selectează cele 50 de mesaje afișate pe prima pagină. Dacă scopul este ștergerea tuturor mesajelor din inbox, operațiunea nu trebuie oprită aici. Deasupra listei apare o notificare care oferă posibilitatea selectării tuturor conversațiilor din căsuța poștală.

Prin apăsarea linkului „Select all conversations in inbox”, sunt incluse și mesajele de pe celelalte pagini, nu doar primele 50. După selectare, trebuie apăsată pictograma coșului de gunoi pentru mutarea e-mailurilor în Trash.

Mesajele șterse nu dispar definitiv imediat. Gmail le păstrează în coșul de gunoi timp de 30 de zile, perioadă în care pot fi recuperate. Dacă există certitudinea că nu mai sunt necesare, folderul Trash poate fi deschis, iar opțiunea „Empty Trash now” permite ștergerea definitivă a tuturor mesajelor aflate acolo.

Există și alternativa arhivării. Butonul Archive elimină mesajele din inbox, dar le păstrează în cont. Această variantă este potrivită atunci când căsuța principală trebuie eliberată fără pierderea conversațiilor care ar putea fi utile ulterior.

Cum folosești căutarea Gmail pentru a șterge doar anumite mesaje

Atunci când nu este nevoie de ștergerea întregului inbox, bara de căutare din Gmail permite identificarea unor categorii precise de e-mailuri. Serviciul acceptă operatori speciali care filtrează mesajele în funcție de expeditor, vechime, dimensiune sau alte caracteristici.

De exemplu, operatorul older_than:1y identifică mesajele mai vechi de un an, în timp ce larger:10M afișează e-mailurile care depășesc 10 MB. Pentru mesajele comerciale poate fi folosit category:promotions, iar has:attachment restrânge rezultatele la conversațiile care includ fișiere atașate.