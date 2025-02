Jamie Foxx domină topul Netflix cu show-ul său de stand-up

Jamie Foxx a reușit să devină cel mai vizionat comediant pe Netflix în a doua jumătate a anului 2024. Specialul său de stand-up, What Had Happened Was…, a acumulat peste 13,3 milioane de ore vizionate, consolidându-i poziția de lider în rândul spectacolelor de comedie difuzate de platformă. Această performanță impresionantă nu este o surpriză, având în vedere că show-ul oferă o privire sinceră asupra problemelor sale de sănătate din 2023, un subiect care a stârnit curiozitatea publicului.

Lansat pe 10 decembrie 2024, What Had Happened Was… nu doar că a fost cel mai vizionat special de comedie din a doua jumătate a anului, dar a intrat și în topul celor mai urmărite 120 de programe TV de pe Netflix în această perioadă. Spectacolul i-a oferit lui Jamie Foxx oportunitatea de a-și împărtăși experiența din timpul problemelor sale medicale grave, suferite în aprilie 2023, în timp ce filma Back in Action în Atlanta.

E important de mentionat că această deschidere față de public a atras milioane de spectatori, dovedind că umorul și vulnerabilitatea pot merge mână în mână. În plus, show-ul a fost regizat de Hamish Hamilton, un nume cunoscut pentru realizarea unor producții spectaculoase, ceea ce a contribuit la succesul său vizual și artistic.

Concurență acerbă între comedianții de top

Deși Jamie Foxx a dominat topul, alți comedieni s-au bucurat și ei de audiențe considerabile pe Netflix. Matt Rife, cu specialul său Lucid – A Crowd Work Special, a ocupat locul doi, generând 8,7 milioane de ore vizionate. Rife, care devenise deja un fenomen pe platformă în 2023 cu Natural Selection, și-a continuat ascensiunea în industria stand-up-ului.

Joe Rogan și Nate Bargatze au fost aproape la egalitate pe locurile trei și patru, cu specialele Burn the Boats și Your Friend, Nate Bargatze. Rogan a acumulat 8,3 milioane de ore vizionate, iar Bargatze 7,9 milioane. De asemenea, Ali Wong și Ellen DeGeneres s-au remarcat în raportul Netflix, cu spectacolele Single Lady (4,9 milioane de ore) și For Your Approval (5,4 milioane de ore).

O nominalizare la Globurile de Aur pentru performanța sa în stand-up

Așadar, succesul show-ului What Had Happened Was… nu s-a limitat doar la numărul de vizionări. Jamie Foxx a primit și o nominalizare la Globurile de Aur pentru Cea mai bună performanță în stand-up comedy pe televiziune, o recunoaștere importantă pentru contribuția sa la genul comediei. Aceasta marchează un nou moment de succes în cariera lui Foxx, care a demonstrat că poate cuceri publicul nu doar prin actorie, ci și prin autenticitatea sa în stand-up.

Astfel, prin acest special, Foxx nu doar că a livrat un spectacol amuzant, dar a și împărtășit o parte intimă din viața sa, ceea ce l-a făcut și mai apreciat de fani. Performanța sa pe Netflix confirmă că rămâne una dintre cele mai influente figuri din industria entertainmentului.