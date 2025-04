Ce ne aduce luna mai pe Netflix: comedie, dramă și fantezie cât pentru o primăvară întreagă

Primăvara se încheie spectaculos pe Netflix, iar luna mai 2025 vine cu un val proaspăt de seriale, filme și documentare care vor transforma fiecare seară într-o aventură. De la povești emoționante și comedii savuroase, la thrillere incitante și animații SF, selecția din această lună promite să aibă ceva pentru fiecare gust.

Începând chiar cu minivacanța de 1 Mai, Netflix ne propune The Four Seasons, o comedie plină de emoție și haz, avându-i în rolurile principale pe Tina Fey și Steve Carell. Serialul explorează prietenia de-o viață dintre trei cupluri și provocările aduse de un divorț neașteptat. Realizat de echipa creativă din spatele unor hituri precum 30 Rock, această adaptare după filmul clasic din 1981 promite să fie una dintre cele mai îndrăgite lansări ale sezonului.

Tot în mai, iubitorii de animație primesc un cadou special: Love, Death & Robots: Volumul 4. Cu zece scurtmetraje nebunești regizate de Jennifer Yuh Nelson și produse de Tim Miller și David Fincher, acest nou sezon aduce la viață lumi fantastice unde dinozaurii luptă în arene, pisicile devin mesageri ai divinității și marionetele ajung staruri rock.

Nu în ultimul rând, fanii dramelor sofisticate vor fi captivați de Sirens, o poveste plină de suspans, senzualitate și umor negru. Cu Julianne Moore, Milly Alcock și Meghann Fahy în rolurile principale, acțiunea se desfășoară într-un complex luxos pe malul mării, unde relațiile și rivalitățile prind foc într-un weekend memorabil.

Seriale și filme noi: de la aventuri culinare la investigații criminale

Pe lângă aceste lansări de top, luna mai vine cu o paletă variată de seriale noi și sezoane mult așteptate. Printre noutăți se numără:

Dept. Q (din 29 mai), o dramă polițistă intensă, bazată pe celebrul roman danez al lui Jussi Adler-Olsen, adusă pe ecran de echipa din spatele succesului The Queen’s Gambit.

(din 29 mai), o dramă polițistă intensă, bazată pe celebrul roman danez al lui Jussi Adler-Olsen, adusă pe ecran de echipa din spatele succesului The Queen’s Gambit. Forever (din 8 mai), o poveste dulce-amară despre prima iubire, și Tastefully Yours (din 12 mai), o comedie romantică delicioasă care se petrece într-un restaurant micuț din Jeonju.

(din 8 mai), o poveste dulce-amară despre prima iubire, și (din 12 mai), o comedie romantică delicioasă care se petrece într-un restaurant micuț din Jeonju. Football Parents și Real Men explorează, fiecare în stilul său, provocările moderne ale părinților ambițioși sau ale bărbaților care încearcă să își găsească locul într-o societate în schimbare rapidă.

La capitolul filme, ne vom bucura de Nonnas (din 9 mai), o comedie caldă despre un tânăr care redescoperă tradițiile culinare italiene alături de un grup de bunicuțe talentate, și de Bad Influence, o poveste intensă despre dragoste, pericol și a doua șansă.

Pentru iubitorii de acțiune, Netflix aduce în mai și blockbustere recente ca Dune: Part II, Lucy, Just Go With It, Downsizing și Love and Other Drugs, perfecte pentru o seară de weekend în fața ecranului.

Documentare inspiratoare și evenimente speciale de neratat

Documentarele nu lipsesc nici ele din oferta lunii. Vini Jr. (din 15 mai) urmărește traseul spectaculos al tânărului fotbalist brazilian spre statutul de superstar mondial, într-un portret plin de energie și inspirație. Iubitorii de mistere vor fi încântați de Cold Case: The Tylenol Murders (din 26 mai), o investigație captivantă asupra uneia dintre cele mai faimoase crime nerezolvate din America.

De asemenea, pentru amatorii de comedie, Netflix difuzează pe 4 mai ceremonia specială Conan O’Brien: The Kennedy Center Mark Twain Prize for American Humor, unde legendarul prezentator este omagiat de cei mai mari comedieni ai momentului.

În plus, evenimentele live nu lipsesc: Backlash: 2025 (din 10 mai) promite confruntări spectaculoase în ringul WWE, aducând adrenalină și rivalități intense la doar câteva săptămâni după WrestleMania.

Cu un program atât de bogat, mai 2025 se anunță o lună de neuitat pentru toți abonații Netflix. Tu ce vei urmări prima dată? 🎬