Biletele de metrou nu se mai scumpesc. Decizia anunțată de ministrul interimar Miruță
Transportul cu metroul din București va rămâne, cel puțin pentru moment, la tarifele actuale. După săptămâni de dezbateri privind majorarea prețului unei călătorii de la 5 la 7 lei, ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, a anunțat că scumpirea va fi anulată oficial. Decizia vine după verificările realizate de Corpul de Control și după analiza argumentelor prezentate de Metrorex pentru justificarea creșterii tarifelor.
Decizia care oprește majorarea tarifelor
Potrivit declarațiilor făcute de ministrul interimar al Transporturilor, majorarea tarifelor nu va mai intra în vigoare, iar subiectul este considerat închis.
„Am cerut să înțeleg care sunt argumentele. Până să înțeleg argumentele am suspendat două luni această creștere a tarifului. Cele două luni se apropie să fie trecute, de la 1 iulie – dacă nu se ia nicio măsură – tariful la metrou ar fi 7 lei. Am trimis Corpul de Control, din raportul preliminar lucrurile stau foarte prost în ceea ce privește cheltuirea banilor publici la metrou”, a declarat Radu Miruță.
Acesta a precizat că a dispus Consiliului de Administrație să recupereze sumele reprezentând penalități de întârziere datorate Metrorex de diferite companii, valori care se ridică la zeci de milioane de euro.
„Nu merge să tot amânăm din lună în lună ceva ce este evident nejustificat. Motiv pentru care am decis anularea creșterii biletului la metrou de la 5 la 7 lei. Nu se mai pune problema amânării, am închis definitiv acest subiect. Nu va crește prețul la metrou nici acum, nici în perioada imediat următoare”, a afirmat ministrul.
Ce tarife urmau să intre în vigoare
Scumpirea fusese aprobată în ultimele zile de mandat ale fostului ministru al Transporturilor, Ciprian Șerban, la solicitarea Consiliului de Administrație al Metrorex.
Conform planului aprobat atunci, de la 1 mai 2026, tarifele ar fi urmat să crească semnificativ:
- o călătorie: de la 5 lei la 7 lei;
- două călătorii: de la 10 lei la 14 lei;
- 10 călătorii: de la 40 lei la 55 lei;
- abonamentul de 24 de ore: de la 12 lei la 18 lei;
- abonamentul săptămânal: de la 45 lei la 60 lei;
- abonamentul lunar: de la 100 lei la 140 lei;
- abonamentul pe șase luni: de la 500 lei la 700 lei;
- abonamentul anual: de la 900 lei la 1.300 lei.
Ulterior, după preluarea interimatului, Radu Miruță a suspendat pentru 60 de zile aplicarea noilor tarife, iar acum a decis anularea definitivă a majorării.
Penalități de milioane de euro, invocate ca alternativă la scumpire
Unul dintre argumentele principale folosite de ministru împotriva majorării tarifelor este existența unor sume importante pe care Metrorex nu le-ar fi recuperat.
„Suma rezultată din această creștere ar fi de 59 milioane de lei pe an, ceea ce înseamnă aproape 2,5% din întreg bugetul Metrorex. (…) La prima vedere, la prima verificare, am găsit 60 milioane de euro, bani neîncasați din penalități care au fost date pentru întârzierea unui singur contract la Metrorex”, declara Radu Miruță la finalul lunii aprilie.
Ministrul făcea referire la contractul cu Alstom, în cadrul căruia existau întârzieri la livrarea trenurilor noi de metrou. Potrivit declarațiilor sale, obligația contractuală prevedea introducerea în circulație a 13 trenuri noi până în iunie 2023.
„Doar de aici sunt de 5 ori mai mulți bani decât s-ar fi obținut din creșterea acestui bilet”, afirma atunci ministrul.
Nereguli semnalate la Metrorex
Radu Miruță a anunțat și o serie de probleme descoperite în urma verificărilor efectuate la Metrorex.
Printre acestea se numără neînchirierea unor spații comerciale din rețeaua de metrou, existența unor contracte de publicitate atribuite fără proceduri competitive și utilizarea unor bunuri ale companiei fără plata unor sume către Metrorex.
Ministrul a mai declarat că a identificat situații în care anumite active ale companiei erau folosite fără beneficii financiare pentru operatorul de transport.
Totodată, acesta a susținut că există posibilitatea reducerii cheltuielilor companiei fără afectarea activității de transport.
„În estimarea mea nu există astfel de riscuri. Există foarte mult spațiu la metrou, chiar de mâine, de a se reduce semnificativ cheltuielile”, a spus Miruță.
Cum și-a justificat Metrorex solicitarea de scumpire
În documentele care au stat la baza propunerii de majorare, Metrorex a argumentat că subvenția alocată pentru anul 2026 este mai mică decât necesarul estimat pentru funcționarea serviciului public de transport cu metroul.
Compania a invocat și creșteri ale costurilor pentru energie electrică, combustibili, apă și canalizare, precum și majorarea unor cheltuieli de exploatare și mentenanță.
Potrivit calculelor prezentate, ajustarea tarifelor ar fi adus venituri suplimentare de aproximativ 10,27 milioane de lei lunar, contribuind la reducerea deficitului financiar.
Metrorex mai susținea că gradul de subvenționare al transportului de călători cu metroul a scăzut în ultimii ani și că majorarea tarifelor reprezenta una dintre măsurile prevăzute în planurile de redresare și eficientizare financiară ale companiei.
Ce urmează pentru călători
După anunțul făcut de ministrul interimar al Transporturilor, prețul unei călătorii cu metroul va rămâne la 5 lei, iar celelalte tarife vor continua să fie aplicate la nivelurile actuale.
În același timp, Ministerul Transporturilor a transmis că atenția se va concentra pe recuperarea sumelor restante, verificarea modului în care sunt administrate resursele companiei și identificarea unor măsuri de eficientizare care să reducă presiunea financiară fără transferarea costurilor către călători.