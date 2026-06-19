Biletele de metrou nu se mai scumpesc. Decizia anunțată de ministrul interimar Miruță

„Am cerut să înțeleg care sunt argumentele. Până să înțeleg argumentele am suspendat două luni această creștere a tarifului. Cele două luni se apropie să fie trecute, de la 1 iulie – dacă nu se ia nicio măsură – tariful la metrou ar fi 7 lei. Am trimis Corpul de Control, din raportul preliminar lucrurile stau foarte prost în ceea ce privește cheltuirea banilor publici la metrou”, a declarat Radu Miruță.

Acesta a precizat că a dispus Consiliului de Administrație să recupereze sumele reprezentând penalități de întârziere datorate Metrorex de diferite companii, valori care se ridică la zeci de milioane de euro.

„Nu merge să tot amânăm din lună în lună ceva ce este evident nejustificat. Motiv pentru care am decis anularea creșterii biletului la metrou de la 5 la 7 lei. Nu se mai pune problema amânării, am închis definitiv acest subiect. Nu va crește prețul la metrou nici acum, nici în perioada imediat următoare”, a afirmat ministrul.

Ce tarife urmau să intre în vigoare

Scumpirea fusese aprobată în ultimele zile de mandat ale fostului ministru al Transporturilor, Ciprian Șerban, la solicitarea Consiliului de Administrație al Metrorex.

Conform planului aprobat atunci, de la 1 mai 2026, tarifele ar fi urmat să crească semnificativ:

o călătorie: de la 5 lei la 7 lei;

două călătorii: de la 10 lei la 14 lei;

10 călătorii: de la 40 lei la 55 lei;

abonamentul de 24 de ore: de la 12 lei la 18 lei;

abonamentul săptămânal: de la 45 lei la 60 lei;

abonamentul lunar: de la 100 lei la 140 lei;

abonamentul pe șase luni: de la 500 lei la 700 lei;

abonamentul anual: de la 900 lei la 1.300 lei.

Ulterior, după preluarea interimatului, Radu Miruță a suspendat pentru 60 de zile aplicarea noilor tarife, iar acum a decis anularea definitivă a majorării.

Penalități de milioane de euro, invocate ca alternativă la scumpire

Unul dintre argumentele principale folosite de ministru împotriva majorării tarifelor este existența unor sume importante pe care Metrorex nu le-ar fi recuperat.

„Suma rezultată din această creștere ar fi de 59 milioane de lei pe an, ceea ce înseamnă aproape 2,5% din întreg bugetul Metrorex. (…) La prima vedere, la prima verificare, am găsit 60 milioane de euro, bani neîncasați din penalități care au fost date pentru întârzierea unui singur contract la Metrorex”, declara Radu Miruță la finalul lunii aprilie.

Ministrul făcea referire la contractul cu Alstom, în cadrul căruia existau întârzieri la livrarea trenurilor noi de metrou. Potrivit declarațiilor sale, obligația contractuală prevedea introducerea în circulație a 13 trenuri noi până în iunie 2023.

„Doar de aici sunt de 5 ori mai mulți bani decât s-ar fi obținut din creșterea acestui bilet”, afirma atunci ministrul.

Nereguli semnalate la Metrorex

Radu Miruță a anunțat și o serie de probleme descoperite în urma verificărilor efectuate la Metrorex.