Dezastru financiar la Metrorex. Pierderile au crescut cu peste 72%, care au fost cele mai mari cheltuieli ale companiei

Compania precizează în documentele financiare că rezultatul negativ a fost generat de diferența dintre veniturile totale de 2,34 miliarde de lei și cheltuielile totale de 2,65 miliarde de lei.

„Metrorex SA a înregistrat la data de 31.12.2025 un rezultat financiar reprezentând pierdere în sumă de 312.065,82 mii lei”, se arată în raportul companiei.

Mai puțini călători decât se estima

Una dintre principalele cauze ale rezultatului negativ a fost numărul mai mic de călători care au folosit metroul. Metrorex și-a construit bugetul pe un trafic estimat de 176 de milioane de călători plătitori, însă la finalul anului au fost înregistrați doar 153,27 milioane de pasageri.

Diferența de aproape 23 de milioane de călătorii a însemnat încasări mai mici decât cele prognozate. Astfel, veniturile din transportul de călători au fost cu peste 138 de milioane de lei sub nivelul estimat inițial.

Acest lucru s-a întâmplat în ciuda faptului că de la 1 ianuarie 2025 prețul unei călătorii simple a crescut de la 3 lei la 5 lei.

Ajustările pentru contractul Alstom au cântărit greu

Un alt element care a afectat puternic rezultatul financiar îl reprezintă ajustările pentru creanțe neîncasate legate de contractul încheiat cu Alstom pentru livrarea noilor trenuri de metrou.

Potrivit documentului financiar, la capitolul „cheltuieli privind ajustările și provizioanele” a fost înregistrată suma de 260,5 milioane de lei, reprezentând în principal penalități și creanțe asociate obligațiilor contractuale nerespectate.

Această sumă a avut un impact major asupra bilanțului și a contribuit decisiv la amplificarea pierderilor.