GigaWiper, noul malware care poate spiona și distruge complet un PC. Microsoft avertizează asupra unei amenințări tot mai periculoase

Un singur malware, mai multe metode de distrugere

Potrivit Microsoft, GigaWiper este scris în Go (Golang) și reunește într-un singur pachet trei componente destructive dezvoltate anterior separat. Operatorul atacului poate decide ce metodă folosește în funcție de obiectivul urmărit.

Prima funcție permite suprascrierea directă a discului fizic și ștergerea tabelului de partiții, ceea ce face recuperarea datelor extrem de dificilă sau chiar imposibilă.

A doua componentă imită comportamentul unui ransomware. Fișierele sunt criptate și primesc extensia „.candy”, iar utilizatorul vede un fundal de ecran alarmant. Diferența majoră este că nu există nicio cheie salvată și nici o notă de răscumpărare. Practic, datele sunt pierdute definitiv, fără posibilitatea de recuperare prin plata unei sume de bani.

Cea de-a treia metodă vizează direct partiția Windows, care este suprascrisă în mod repetat cu diferite modele de date, transformând sistemul într-unul imposibil de pornit.

Acest tip de abordare amintește de atacuri celebre precum NotPetya, unde scopul real nu era obținerea unei răscumpărări, ci distrugerea infrastructurii informatice.

Subiectul vine într-un context în care tot mai multe amenințări combină funcții multiple, iar agenții AI și noile instrumente automate schimbă modul în care sunt analizate riscurile cibernetice.

Nu doar șterge datele, ci și spionează utilizatorii

Componenta de distrugere reprezintă doar o parte a problemei. GigaWiper poate funcționa și ca backdoor complet pentru controlul sistemului compromis.