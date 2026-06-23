Bateriile solid-state au ieșit pe șosea: autonomia de peste 1.200 km care poate speria motoarele termice
Mașinile electrice au fost, ani la rând, blocate într-o discuție repetitivă: autonomie, timp de încărcare, costuri și degradarea bateriei. Oricât de mult au evoluat modelele actuale, mulți șoferi încă privesc trecerea la electric cu o doză de prudență, mai ales în țări precum România, unde infrastructura de încărcare este inegală de la un oraș la altul, iar drumurile lungi implică adesea planificare atentă.
Tocmai de aceea, vestea că bateriile solid-state sunt deja testate pe șosea în America de Nord este importantă. Nu mai vorbim doar despre promisiuni de laborator, randări optimiste sau prezentări de investitori. Stellantis și Factorial Energy au început testarea reală a celulelor solid-state FEST pe un Dodge Charger Daytona de dezvoltare, folosind platforma STLA Large. Este prima integrare de acest tip într-un vehicul electric testat pe drumurile din America de Nord, iar miza este uriașă.
Bateriile solid-state promit densitate energetică mai mare, încărcare mai rapidă, siguranță îmbunătățită și autonomie superioară. Factorial a validat anterior celule de 77 Ah cu densitate energetică de 375 Wh/kg și peste 600 de cicluri. Mai spectaculos este timpul de încărcare anunțat: de la 15% la 90% în 18 minute. Pentru un șofer obișnuit, asta ar însemna o apropiere reală de logica alimentării rapide, nu doar o oprire lungă de pauză forțată.
De ce contează testarea pe șosea
Diferența dintre o baterie bună în laborator și o baterie bună într-o mașină este enormă. Într-un automobil real, celulele trebuie să suporte vibrații, variații mari de temperatură, încărcări rapide, descărcări repetate, accelerații puternice, sisteme de siguranță, software de control și spațiu limitat în pachetul de baterii. De aceea, integrarea celulelor Factorial într-un Dodge Charger Daytona este mai importantă decât pare la prima vedere.
Stellantis a explicat că tranziția de la celule la un vehicul de dezvoltare a necesitat soluții avansate de inginerie. Sistemele de control și designul pachetului de baterii au fost modificate pentru siguranță și performanță. Cu alte cuvinte, nu este suficient să ai o chimie promițătoare. Trebuie să construiești întreaga arhitectură în jurul ei.
Pentru utilizatorul final, promisiunea este simplă: autonomie mai mare și încărcare mai scurtă. Factorial vorbește despre o îmbunătățire a autonomiei cu 50% și despre peste 965 km cu o singură încărcare, în funcție de aplicație. Mercedes-Benz a testat deja un EQS modificat cu celule Factorial și a parcurs peste 1.200 km cu o singură încărcare, un rezultat care intră într-o zonă greu de ignorat chiar și pentru scepticii electromobilității.
În România, o autonomie de acest nivel ar schimba complet percepția asupra mașinii electrice. Un drum București–Cluj–București ar putea deveni realist cu mult mai puține emoții, iar traseele de vacanță spre Grecia, Austria sau Italia ar necesita mai puține opriri strategice. Evident, prețul și disponibilitatea comercială rămân întrebările mari.
Ce urmează pentru mașinile electrice
Factorial lucrează cu mai mulți producători importanți, inclusiv Mercedes-Benz, Hyundai, Kia și Stellantis. Asta arată că industria nu privește solid-state-ul ca pe o curiozitate, ci ca pe una dintre cele mai importante direcții pentru următoarea generație de vehicule electrice. Mai mult, compania vrea să extindă tehnologia și spre robotică, aerospace și apărare.
Există și o dimensiune financiară. Factorial a început tranzacționarea pe Nasdaq sub simbolul FAC, după o fuziune cu un SPAC, într-o tranzacție evaluată la aproximativ 1,1 miliarde de euro. Compania ar urma să primească în jur de 95 de milioane de euro pentru comercializarea noii generații de baterii. Sunt sume mari, dar perfect explicabile într-o industrie în care bateria este cea mai importantă componentă a unei mașini electrice.
Totuși, entuziasmul trebuie temperat. Testarea pe șosea nu înseamnă producție de masă imediată. Mai sunt de rezolvat costuri, scalare industrială, durabilitate pe termen lung, siguranță în accidente, compatibilitate cu platformele existente și capacitate de fabricație. Bateria solid-state nu va transforma peste noapte piața auto, dar poate schimba profund modelele care vor apărea spre finalul deceniului.
Dacă tehnologia se confirmă, argumentele împotriva electricelor se vor împuțina. Autonomie de peste 900–1.200 km, încărcare rapidă și costuri potențial mai mici ar face ca mașina electrică să nu mai fie doar o alegere ecologică sau fiscală, ci una pur practică. Pentru Europa, unde normele de emisii împing puternic tranziția, acesta ar putea fi momentul în care electricele devin nu doar acceptabile, ci superioare pentru utilizarea zilnică.