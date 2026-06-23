Bateriile solid-state au ieșit pe șosea: autonomia de peste 1.200 km care poate speria motoarele termice

Bateriile solid-state promit densitate energetică mai mare, încărcare mai rapidă, siguranță îmbunătățită și autonomie superioară. Factorial a validat anterior celule de 77 Ah cu densitate energetică de 375 Wh/kg și peste 600 de cicluri. Mai spectaculos este timpul de încărcare anunțat: de la 15% la 90% în 18 minute. Pentru un șofer obișnuit, asta ar însemna o apropiere reală de logica alimentării rapide, nu doar o oprire lungă de pauză forțată.

De ce contează testarea pe șosea

Diferența dintre o baterie bună în laborator și o baterie bună într-o mașină este enormă. Într-un automobil real, celulele trebuie să suporte vibrații, variații mari de temperatură, încărcări rapide, descărcări repetate, accelerații puternice, sisteme de siguranță, software de control și spațiu limitat în pachetul de baterii. De aceea, integrarea celulelor Factorial într-un Dodge Charger Daytona este mai importantă decât pare la prima vedere.

Stellantis a explicat că tranziția de la celule la un vehicul de dezvoltare a necesitat soluții avansate de inginerie. Sistemele de control și designul pachetului de baterii au fost modificate pentru siguranță și performanță. Cu alte cuvinte, nu este suficient să ai o chimie promițătoare. Trebuie să construiești întreaga arhitectură în jurul ei.

Pentru utilizatorul final, promisiunea este simplă: autonomie mai mare și încărcare mai scurtă. Factorial vorbește despre o îmbunătățire a autonomiei cu 50% și despre peste 965 km cu o singură încărcare, în funcție de aplicație. Mercedes-Benz a testat deja un EQS modificat cu celule Factorial și a parcurs peste 1.200 km cu o singură încărcare, un rezultat care intră într-o zonă greu de ignorat chiar și pentru scepticii electromobilității.

În România, o autonomie de acest nivel ar schimba complet percepția asupra mașinii electrice. Un drum București–Cluj–București ar putea deveni realist cu mult mai puține emoții, iar traseele de vacanță spre Grecia, Austria sau Italia ar necesita mai puține opriri strategice. Evident, prețul și disponibilitatea comercială rămân întrebările mari.

Ce urmează pentru mașinile electrice

Factorial lucrează cu mai mulți producători importanți, inclusiv Mercedes-Benz, Hyundai, Kia și Stellantis. Asta arată că industria nu privește solid-state-ul ca pe o curiozitate, ci ca pe una dintre cele mai importante direcții pentru următoarea generație de vehicule electrice. Mai mult, compania vrea să extindă tehnologia și spre robotică, aerospace și apărare.

Există și o dimensiune financiară. Factorial a început tranzacționarea pe Nasdaq sub simbolul FAC, după o fuziune cu un SPAC, într-o tranzacție evaluată la aproximativ 1,1 miliarde de euro. Compania ar urma să primească în jur de 95 de milioane de euro pentru comercializarea noii generații de baterii. Sunt sume mari, dar perfect explicabile într-o industrie în care bateria este cea mai importantă componentă a unei mașini electrice.