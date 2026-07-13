Chevrolet pregătește un Equinox electric complet nou. Platforma care ar putea duce autonomia dincolo de 500 km și schimbă jocul din 2028

Autonomia nu mai este singura problemă pe care GM trebuie să o rezolve

Actualul Chevrolet Equinox EV oferă în Statele Unite o autonomie estimată de până la aproximativ 513 kilometri în versiunea cu tracțiune față. Varianta cu tracțiune integrală ajunge la aproximativ 494 de kilometri. Sunt valori competitive, mai ales pentru un SUV poziționat sub modelele electrice premium, dar platforma actuală începe să fie presată de rivalii care încarcă mai rapid și folosesc electronice mai moderne.

O baterie mare nu rezolvă singură experiența de utilizare. Contează consumul real, curba de încărcare și numărul de kilometri recuperați într-o oprire de 15-20 de minute. Unele automobile electrice recente folosesc arhitecturi de 800 de volți și pot menține puteri ridicate pe o parte mai mare a sesiunii, în timp ce modelele GM de volum sunt percepute drept mai conservatoare în această privință.

BEV-N ar putea permite grupului să îmbunătățească densitatea energetică, managementul termic și integrarea bateriei în șasiu. O platformă mai eficientă poate oferi autonomie suplimentară fără instalarea unui acumulator mult mai mare și mai greu. Reducerea masei ar ajuta simultan consumul, dinamica și costul de producție.

Pentru cumpărătorii europeni, inclusiv cei din România, Equinox EV nu este în prezent un model cu o prezență oficială importantă. Tehnologia dezvoltată pentru acesta rămâne însă relevantă, deoarece arată direcția în care se îndreaptă unul dintre cele mai mari grupuri auto: mai puține compromisuri între autonomie, încărcare și preț.

Software-ul și conducerea automatizată devin parte din noua platformă

GM nu pregătește doar o bază mecanică pentru baterii și motoare electrice. Compania dezvoltă o nouă infrastructură electronică, gândită să gestioneze sisteme de siguranță, actualizări software și funcții automatizate. Această schimbare este importantă deoarece automobilul modern depinde tot mai mult de calculatoare centrale, nu de zeci de module separate care comunică dificil între ele.

Grupul a confirmat că intenționează să introducă în 2028 o funcție de conducere fără supraveghere vizuală permanentă pe anumite autostrăzi, primul model anunțat fiind Cadillac Escalade IQ. Sistemul va reprezenta o evoluție a Super Cruise, dar va necesita senzori suplimentari, putere mare de procesare și redundanță la nivelul frânării, direcției și alimentării electrice.

Nu înseamnă că viitorul Equinox va deveni automat o mașină complet autonomă. Este însă probabil ca platforma BEV-N să fie proiectată astfel încât funcțiile dezvoltate inițial pentru Cadillac să poată coborî treptat spre modelele mai accesibile. În industria auto, tehnologiile scumpe apar de obicei pe modelele de lux și ajung ulterior în segmentele de volum.