Bateria solid-state de 1.200 km face un pas spre producție: parteneriatul care poate schimba mașinile electrice la nivel global

Electrolitul japonez completează tehnologia Factorial

Platforma Solstice a Factorial este descrisă ca o baterie complet solidă, cu o densitate energetică de până la 450 Wh/kg. Valoarea ar fi cu aproximativ 80% peste nivelul multor acumulatori litiu-ion tradiționali. Mai multă energie în aceeași masă poate însemna autonomie mai mare sau o baterie mai mică și mai ușoară pentru aceeași distanță.

Mitsui Kinzoku aduce electrolitul A-SOLiD, produs într-o unitate dedicată din Saitama. Compania are experiență industrială în materiale avansate și controlează aproximativ 90% din piața foliei de cupru ultra-subțire pentru semiconductori. Această capacitate de fabricație contează deoarece una dintre problemele bateriilor solid-state este repetabilitatea la volume mari.

Factorial afirmă că Solstice poate rămâne stabilă până la 90 de grade Celsius. Într-un automobil, stabilitatea termică poate simplifica răcirea și reduce riscul propagării unui incident. Totuși, performanța unei celule trebuie confirmată în mii de cicluri, la frig, la încărcări rapide și după ani de vibrații.

Primele aplicații pot apărea din 2027, dar la modele scumpe

Într-un program separat cu Stellantis, Factorial a prezentat celule de 77 Ah cu o densitate de 375 Wh/kg, peste 600 de cicluri și o încărcare de la 15% la 90% în aproximativ 18 minute. Intervalul de funcționare declarat, între minus 30 și 45 de grade Celsius, este important pentru o utilizare globală.

Companiile vorbesc despre posibile aplicații auto începând din 2027. Cel mai probabil, primele baterii vor ajunge în automobile premium sau de performanță, unde prețul ridicat poate absorbi costurile unei tehnologii noi. O Dacia electrică cu baterie solid-state nu este o perspectivă imediată, chiar dacă beneficiile vor coborî în timp către segmentele accesibile.

Pentru cumpărătorul român, vestea nu ar trebui să fie un motiv să amâne automat achiziția actuală. Între anunțul unui parteneriat și producția de masă pot trece ani, iar autonomia de 1.200 de kilometri a fost obținută într-un test special. Pasul important este altul: tehnologia primește un partener capabil să producă materialul esențial la scară. Dacă rezultatele se confirmă, mașinile electrice ar putea deveni mai ușoare, mai rapide la încărcare și mai puțin dependente de baterii uriașe.