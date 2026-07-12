Hyundai pregătește electrica de 30.000 de euro pe care mulți români o așteptau: aproape 500 km autonomie

Două baterii, încărcare rapidă și un interior gândit ca un telefon

IONIQ 3 măsoară 4.155 mm în lungime, 1.800 mm în lățime și 1.505 mm în înălțime, având un ampatament de 2.680 mm. Este suficient de compact pentru traficul și parcările din București, Cluj-Napoca sau Iași, dar ampatamentul lung ar trebui să permită un habitaclu generos raportat la dimensiunile exterioare. Hyundai numește forma caroseriei „Aero Hatch”, o siluetă creată pentru a combina eficiența aerodinamică și spațiul interior.

Vor exista două baterii. Varianta de 42,2 kWh oferă o autonomie WLTP de până la 344 km, în timp ce acumulatorul de 61 kWh ridică valoarea maximă la 496 km. Pentru naveta zilnică, bateria mică poate fi alegerea rațională, mai ales dacă mașina poate fi încărcată acasă. Versiunea mare devine mai convingătoare pentru drumuri precum București-Brașov, Cluj-Oradea sau deplasări estivale către litoral, unde o rezervă mai mare de energie reduce presiunea opririlor.

Platforma folosește o arhitectură de 400 V, mai ieftină decât sistemul de 800 V întâlnit pe IONIQ 5. Chiar și așa, încărcarea de la 10% la 80% este estimată la aproximativ 29 de minute pentru bateria standard și 30 de minute pentru cea mare, în condiții ideale și la o stație rapidă compatibilă. Pentru cititorul român, diferența dintre cifra de catalog și experiența reală va depinde de temperatura bateriei, puterea stației și aglomerația din rețeaua publică.

Pleos Connect și prețul pot transforma IONIQ 3 într-un rival serios

IONIQ 3 este primul Hyundai european echipat cu Pleos Connect, noul sistem multimedia bazat pe Android Automotive OS. Ecranul central poate avea 12,9 sau 14,6 inchi, iar șoferul poate primi opțional un afișaj suplimentar. Hyundai păstrează și comenzi fizice pentru funcțiile importante, inclusiv climatizare și media, o alegere care poate conta pentru cei care nu vor să caute fiecare setare într-un meniu tactil.

Sistemul include Gleo AI, un asistent capabil să folosească informații despre traseu, condițiile de deplasare și preferințele utilizatorului. Promisiunea este atractivă, dar utilitatea în România va depinde de suportul pentru limba română, serviciile locale și calitatea comenzilor vocale, aspecte care trebuie confirmate la lansare. Prezentarea Hyundai România pune accent pe utilizarea intuitivă și pe spațiul interior, fără să anunțe deocamdată tarifele locale.

Estimarea de aproximativ 30.000 de euro pentru versiunea de bază ar putea schimba ecuația, mai ales dacă va fi însoțită de o echipare decentă și de programe naționale de stimulare. Nu trebuie uitat însă că prețul de pornire poate descrie o versiune cu bateria mică și dotări limitate, iar opțiunile pot crește rapid factura. Varianta N-Line este așteptată să coste cu cel puțin 10.000 de euro în plus.

IONIQ 3 pare croit pentru Europa și, implicit, pentru drumurile românești: este compact, are o autonomie suficientă pentru majoritatea deplasărilor și nu sacrifică toate butoanele fizice în numele digitalizării. Dacă Hyundai păstrează prețul aproape de estimare, acesta ar putea fi modelul care mută gama IONIQ din zona aspirațională în cea accesibilă unui public mult mai larg.