Ai primit o donație de la părinți? Clauza din contract care contează la moștenire și ce pot cere ceilalți frați

De exemplu, dacă un părinte i-a donat unui copil un apartament, valoarea acestuia poate fi luată în calcul la împărțirea moștenirii între copii. Copilul care a primit deja bunul poate primi mai puțin din patrimoniul rămas, în funcție de valoarea donației și de cotele succesorale.

Raportul nu presupune automat restituirea apartamentului. Articolul 1151 stabilește că acesta se face prin echivalent, inclusiv prin scăderea valorii donației din partea moștenitorului obligat la raport sau prin plata unei sume către ceilalți moștenitori. Raportarea în natură este posibilă în condițiile speciale prevăzute de lege.

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Clauza care poate schimba împărțirea moștenirii

Codul civil prevede că donațiile făcute cu scutire de raport nu sunt supuse acestui mecanism. Scutirea poate apărea chiar în contractul de donație sau într-un act ulterior, întocmit într-una dintre formele cerute de lege pentru liberalități, potrivit articolului 1150.

Prin această clauză, părintele poate urmări ca bunul donat să reprezinte un avantaj pentru copilul beneficiar, fără ca valoarea sa să fie egalizată între moștenitori prin raport. De aceea, formularea contractului contează atunci când se stabilește ce poate cere fiecare copil la succesiune.

Scutirea de raport nu înseamnă însă scutire de reducțiune. Cele două mecanisme au scopuri diferite. Raportul privește luarea în considerare a donațiilor la împărțirea moștenirii legale, în timp ce reducțiunea protejează rezerva succesorală atunci când donațiile sau dispozițiile testamentare o încalcă.

Ce drepturi păstrează ceilalți copii

Copiii se numără printre moștenitorii rezervatari. Articolul 1088 stabilește că rezerva fiecăruia reprezintă jumătate din cota pe care ar fi primit-o ca moștenitor legal, în absența donațiilor sau a dezmoștenirilor.