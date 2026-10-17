Trump e postaciul nr. 1 pe propria rețea Truth Social, dar audiența a scăzut văzând cu ochii. Cifrele care arată declinul platformei

Ce arată cifrele despre publicul Truth Social

Comparația se referă la media zilnică estimată, nu la numărul total de conturi înregistrate. Prin urmare, cifrele nu înseamnă că 160.000 de persoane și-au șters conturile. Ele indică o audiență zilnică mai mică între cele două perioade analizate.

O altă măsurătoare arată aceeași direcție. Potrivit analizei publicate de TheRighting, tot pe baza Similarweb, site-ul Truth Social a înregistrat aproximativ 15,3 milioane de vizite în septembrie 2026, față de 20,4 milioane în septembrie 2025. Scăderea este de 25%, fiind a cincea lună consecutivă cu un rezultat inferior celui din anul precedent.

Cele două procente măsoară lucruri diferite. O persoană poate intra de mai multe ori pe platformă, generând mai multe vizite. În plus, comparația utilizatorilor zilnici pornește din iunie 2025, în timp ce analiza vizitelor compară două luni septembrie.

Similarweb explică în propria documentație că estimează traficul folosind date agregate din mai multe surse. Aceste valori trebuie citite ca estimări externe, nu ca statistici interne confirmate de Truth Social.

Mesajele lui Trump circulă mai departe, chiar dacă platforma pierde public

Trump Media, compania din spatele rețelei, are o abordare neobișnuită față de indicatorii de audiență. În raportul anual pentru 2025 depus la autoritatea bursieră americană SEC, afirmă că urmărirea indicatorilor tradiționali, inclusiv utilizatorii activi zilnic sau lunar, i-ar putea distrage atenția de la evaluarea strategică a dezvoltării afacerii.

Scăderea publicului platformei nu trebuie confundată însă cu dispariția influenței mesajelor prezidențiale. Postările sunt preluate de televiziuni, publicații și alte rețele. Un exemplu este videoclipul generat cu AI despre distrugerea unei insule iraniene, distribuit de Trump și ajuns în atenția publicului dincolo de Truth Social.

Datele disponibile nu explică de ce oamenii intră mai rar și nici nu demonstrează că aceștia și-au schimbat opțiunile politice. Ele evidențiază însă dificultatea platformei de a transforma atenția stârnită de Trump într-un obicei zilnic pentru un public mai numeros.