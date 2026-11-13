Părinții care amenință sau agresează profesorii riscă sancțiuni mai aspre. Ce prevede proiectul depus în Parlament
Amenințarea, lovirea sau alte violențe împotriva unui cadru didactic ar urma să fie sancționate cu pedeapsa prevăzută de Codul penal, majorată cu o pătrime. Măsura apare într-un proiect inițiat de deputații USR Corina Atanasiu și Daniel Blaga și ar viza inclusiv agresiunile comise în afara școlii sau a programului de lucru. Propunerea nu este încă o regulă în vigoare.
Ce sancțiuni mai dure sunt propuse pentru agresiunile asupra profesorilor
Inițiativa urmărește completarea Legii învățământului preuniversitar nr. 198/2023 cu o prevedere de protecție pentru cadrele didactice. Faptele vizate în prezentarea proiectului sunt amenințarea, lovirea și alte violențe.
Pentru acestea, proiectul propune majorarea cu o pătrime, adică 25%, a pedepsei prevăzute de Codul penal. Sancțiunea concretă ar depinde de încadrarea juridică a faptei și de circumstanțele stabilite în fiecare caz.
Comunicarea inițiatorilor pune accent pe agresiunile venite din partea părinților. Aceștia invocă necesitatea ca profesorii să își poată desfășura activitatea fără teama că o nemulțumire legată de școală se va transforma într-o amenințare sau într-un atac.
Măsura este prezentată drept una „în oglindă” cu protecția referitoare la cadrele medicale, despre care comunicatul precizează că a intrat în vigoare în luna august. În cazul profesorilor, majorarea anunțată rămâne, deocamdată, o propunere legislativă.
Citește și: Concurs directori 2026. Profesorii care lipsesc, dar trec note în catalog, și favoritismele la orar, printre probele de interviu
Protecția ar viza și incidentele din afara școlii
Sancțiunea majorată ar urma să se aplice atât pentru agresiunile comise în incinta unității de învățământ, cât și pentru cele petrecute în afara acesteia. Propunerea include și situațiile în care incidentul are loc după încheierea programului de lucru sau în afara orelor de curs.
Inițiatorii au anunțat proiectul în contextul mai multor cazuri de violență asupra personalului didactic. Printre exemplele invocate se află cel din Dâmbovița, unde o învățătoare a fost lovită la întoarcerea dintr-o excursie.
Corina Atanasiu, membră în Comisia pentru învățământ a Camerei Deputaților, susține că nemulțumirile trebuie soluționate prin dialog și proceduri legale. Deputata leagă protejarea profesorilor și de exemplul pe care adulții îl oferă copiilor.
„Nimic nu justifică violenţa. Cu atât mai puţin violenţa unor părinţi care intră în şcoală şi agresează cadrele didactice. Orice nemulţumire poate şi trebuie să fie rezolvată prin dialog şi prin mijloace legale, niciodată prin ameninţări sau agresiuni. Şcoala trebuie să fie un spaţiu sigur atât pentru elevi, cât şi pentru profesori. Nu putem cere copiilor să respecte regulile şi să respingă violenţa, în timp ce adulţii le oferă exact exemplul contrar”, a declarat Corina Atanasiu.
Citește și: Profesorii cer reguli mai stricte în școli. Ce măsuri vor pentru combaterea violenței și a bullying-ului
Nemulțumirile legate de note sau sancțiuni pot fi contestate legal
Daniel Blaga afirmă că părinții au dreptul să solicite explicații atunci când nu sunt de acord cu o decizie a profesorului. Acesta subliniază însă că dreptul de a contesta o notă, o sancțiune sau o altă măsură nu justifică amenințările și agresiunile.
„Nu putem pretinde respect pentru educaţie dacă nu suntem în stare să-i protejăm pe cei care o fac posibilă. Profesorii nu trebuie să se teamă că vor fi ameninţaţi sau bătuţi pentru că şi-au făcut meseria. Un părinte poate fi nemulţumit de o notă, de o sancţiune sau de o decizie a profesorului. Are tot dreptul să ceară explicaţii şi să conteste acea decizie. Dar nu are dreptul să răspundă cu ameninţări sau violenţă”, a subliniat deputatul.
Proiectul a fost prezentat public printr-un comunicat transmis joi, 12 noiembrie 2026. Inițiativa urmărește înăsprirea sancțiunilor pentru fapte deja reglementate penal, prin introducerea prevederii în legea educației.
Pentru aplicarea majorării propuse este necesară parcurgerea procedurii legislative și intrarea în vigoare a legii. Până atunci, amenințările și agresiunile sunt sancționate potrivit dispozițiilor legale aplicabile în prezent.