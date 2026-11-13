Părinții care amenință sau agresează profesorii riscă sancțiuni mai aspre. Ce prevede proiectul depus în Parlament

Pentru acestea, proiectul propune majorarea cu o pătrime, adică 25%, a pedepsei prevăzute de Codul penal. Sancțiunea concretă ar depinde de încadrarea juridică a faptei și de circumstanțele stabilite în fiecare caz.

Comunicarea inițiatorilor pune accent pe agresiunile venite din partea părinților. Aceștia invocă necesitatea ca profesorii să își poată desfășura activitatea fără teama că o nemulțumire legată de școală se va transforma într-o amenințare sau într-un atac.

Măsura este prezentată drept una „în oglindă” cu protecția referitoare la cadrele medicale, despre care comunicatul precizează că a intrat în vigoare în luna august. În cazul profesorilor, majorarea anunțată rămâne, deocamdată, o propunere legislativă.

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Protecția ar viza și incidentele din afara școlii

Sancțiunea majorată ar urma să se aplice atât pentru agresiunile comise în incinta unității de învățământ, cât și pentru cele petrecute în afara acesteia. Propunerea include și situațiile în care incidentul are loc după încheierea programului de lucru sau în afara orelor de curs.

Inițiatorii au anunțat proiectul în contextul mai multor cazuri de violență asupra personalului didactic. Printre exemplele invocate se află cel din Dâmbovița, unde o învățătoare a fost lovită la întoarcerea dintr-o excursie.

Corina Atanasiu, membră în Comisia pentru învățământ a Camerei Deputaților, susține că nemulțumirile trebuie soluționate prin dialog și proceduri legale. Deputata leagă protejarea profesorilor și de exemplul pe care adulții îl oferă copiilor.