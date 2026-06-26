Bacalaureat 2026. Reguli pentru elevi: ce este interzis în sală și condițiile de promovare
Examenul național de Bacalaureat 2026 se desfășoară după reguli stricte, iar nerespectarea acestora poate avea consecințe serioase pentru candidați. De la accesul în sălile de examen și până la modul de depunere a contestațiilor, metodologia stabilește clar obligațiile elevilor, procedurile de evaluare și condițiile necesare pentru promovarea examenului. În același timp, autoritățile mențin sistemul de supraveghere audio-video pe întreaga durată a probelor scrise.
Ce riscă elevii care încalcă regulile în timpul examenului
Una dintre cele mai importante prevederi îi vizează pe candidații care încearcă să fraudeze examenul sau care introduc în sala de examen obiecte interzise.
Elevii nu au voie să intre în sălile de examen cu telefoane mobile, căști audio, dispozitive electronice, notițe, manuale, dicționare, culegeri, memoratoare, rezumate sau orice alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor. De asemenea, ghiozdanele, rucsacurile, sacoșele și poșetele trebuie lăsate în spațiile special amenajate pentru depozitarea obiectelor personale.
Candidații care refuză să lase aceste obiecte în sala destinată depozitării nu vor fi primiți la examen.
Metodologia prevede că elevii nu au voie să comunice între ei sau cu exteriorul, să transmită materiale, să copieze ori să schimbe foi de examen, ciorne sau notițe. Încălcarea acestor reguli este considerată tentativă de fraudă.
Sancțiunile sunt severe. Candidații eliminați din examen nu mai pot participa la probele următoare și pierd inclusiv posibilitatea recunoașterii notelor obținute anterior eliminării. În plus, aceștia nu mai au dreptul să participe la următoarele două sesiuni ale examenului de Bacalaureat.
Accesul în centrul de examen și desfășurarea probelor
Candidații pot intra în centrul de examen între orele 7:30 și 8:30, accesul fiind permis exclusiv pe baza actului de identitate.
Înainte de începerea probei, profesorii asistenți le prezintă elevilor toate regulile privind desfășurarea examenului și le solicită să predea eventualele materiale sau dispozitive interzise. După această etapă, fiecare candidat semnează un proces-verbal prin care confirmă că a luat cunoștință de regulile examenului și de sancțiunile aplicabile în cazul nerespectării lor.
Elevii care termină mai devreme pot preda lucrarea înainte de expirarea timpului maxim și pot părăsi sala de examen. Subiectele pot fi primite doar de candidații care ies din sală după încheierea timpului alocat probei.
În situațiile obiective în care o lucrare trebuie anulată și rescrisă în centrul de examen, timpul de redactare poate fi prelungit cu cel mult o oră.
Cum sunt calculate notele și când intervine reevaluarea
Metodologia stabilește și procedura de evaluare a lucrărilor.
Atunci când diferența dintre notele acordate de cei doi evaluatori este de maximum un punct, nota finală este calculată ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire.
Dacă diferența depășește un punct, lucrarea este reevaluată de alți doi profesori. Nota finală se stabilește după eliminarea valorilor extreme și calcularea mediei celor două note centrale.
În cazul contestațiilor, dacă apare o diferență mai mare de 1,5 puncte între nota inițială și cea obținută după reevaluare, lucrarea este analizată din nou de alți doi evaluatori.
Elevii care depun contestații trebuie să semneze o declarație prin care confirmă că au luat la cunoștință faptul că nota poate crește sau poate scădea în urma recorectării.
Condițiile obligatorii pentru promovarea examenului
Pentru a fi declarat promovat la Bacalaureat 2026, un candidat trebuie să îndeplinească simultan mai multe condiții.
Absolventul trebuie să susțină probele de evaluare a competențelor prevăzute în metodologie, să participe la toate probele scrise și să obțină minimum nota 5 la fiecare dintre acestea.
Totodată, media generală a probelor scrise trebuie să fie de cel puțin 6. Media se calculează cu două zecimale, fără rotunjire. Există însă o excepție: media generală de 5,99 se rotunjește la 6,00.
Pentru candidații care nu promovează una sau mai multe probe, care lipsesc de la examen sau care sunt eliminați pentru fraudă ori tentativă de fraudă, nu se calculează media generală de Bacalaureat.
Calendarul sesiunii iunie-iulie 2026 începe cu proba scrisă la Limba și literatura română pe 29 iunie, urmată de proba obligatorie a profilului pe 30 iunie, proba la alegere pe 2 iulie și Limba și literatura maternă pe 3 iulie. Rezultatele inițiale vor fi afișate pe 7 iulie, iar rezultatele finale sunt programate pentru data de 13 iulie 2026.
Potrivit datelor semnalate de Edupedu.ro, unul din trei elevi care a intrat în clasa pregătitoare nu a mai ajuns să susțină examenul de Bacalaureat 2026 după cei 13 ani petrecuți în sistemul de învățământ.