Bacalaureat 2026. Reguli pentru elevi: ce este interzis în sală și condițiile de promovare

Elevii nu au voie să intre în sălile de examen cu telefoane mobile, căști audio, dispozitive electronice, notițe, manuale, dicționare, culegeri, memoratoare, rezumate sau orice alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor. De asemenea, ghiozdanele, rucsacurile, sacoșele și poșetele trebuie lăsate în spațiile special amenajate pentru depozitarea obiectelor personale.

Candidații care refuză să lase aceste obiecte în sala destinată depozitării nu vor fi primiți la examen.

Metodologia prevede că elevii nu au voie să comunice între ei sau cu exteriorul, să transmită materiale, să copieze ori să schimbe foi de examen, ciorne sau notițe. Încălcarea acestor reguli este considerată tentativă de fraudă.

Sancțiunile sunt severe. Candidații eliminați din examen nu mai pot participa la probele următoare și pierd inclusiv posibilitatea recunoașterii notelor obținute anterior eliminării. În plus, aceștia nu mai au dreptul să participe la următoarele două sesiuni ale examenului de Bacalaureat.

Accesul în centrul de examen și desfășurarea probelor

Candidații pot intra în centrul de examen între orele 7:30 și 8:30, accesul fiind permis exclusiv pe baza actului de identitate.

Înainte de începerea probei, profesorii asistenți le prezintă elevilor toate regulile privind desfășurarea examenului și le solicită să predea eventualele materiale sau dispozitive interzise. După această etapă, fiecare candidat semnează un proces-verbal prin care confirmă că a luat cunoștință de regulile examenului și de sancțiunile aplicabile în cazul nerespectării lor.

Elevii care termină mai devreme pot preda lucrarea înainte de expirarea timpului maxim și pot părăsi sala de examen. Subiectele pot fi primite doar de candidații care ies din sală după încheierea timpului alocat probei.