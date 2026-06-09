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La ce oră încep probele scrise la Bacalaureat 2026. Ce se întâmplă dacă întârzii și ce reguli trebuie să le respecte toți elevii în ziua examenului

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La ce oră încep probele scrise la Bacalaureat 2026. Ce se întâmplă dacă întârzii și ce reguli trebuie să le respecte toți elevii în ziua examenului
O simplă întârziere sau nerespectarea regulamentului poate avea consecințe serioase

Absolvenții de liceu care susțin examenul de Bacalaureat 2026 trebuie să fie atenți nu doar la materia de examen, ci și la regulile impuse în centrele de examinare. Ora de prezentare, documentele necesare și obiectele interzise sunt aspecte importante care pot influența participarea la probele scrise.

Cuprins
  1. La ce oră încep probele scrise la Bacalaureat 2026
  2. Ce documente trebuie să aibă asupra lor candidații
  3. Ce se întâmplă dacă un elev întârzie
  4. Obiecte interzise și sancțiuni pentru tentativă de fraudă
  5. Calendarul probelor scrise la Bacalaureat 2026

O simplă întârziere sau nerespectarea regulamentului poate avea consecințe serioase, inclusiv imposibilitatea de a susține examenul.

La ce oră încep probele scrise la Bacalaureat 2026

Probele scrise din cadrul examenului național de Bacalaureat 2026 încep la ora 09:00 în toate centrele de examen din țară.

Candidații sunt sfătuiți să ajungă din timp pentru verificarea identității și pentru repartizarea în sălile de examen. Accesul este permis doar înainte de începerea procedurilor specifice fiecărei probe.

După închiderea accesului în săli și distribuirea subiectelor, niciun elev nu mai poate intra în examen.

Pentru a fi primit în sala de examen, fiecare candidat trebuie să prezinte un document de identitate valabil.

Ce documente trebuie să aibă asupra lor candidații

În ziua examenului, elevii trebuie să se prezinte cu unul dintre următoarele documente:

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  • carte de identitate;
  • carte de identitate provizorie;
  • pașaport, în situațiile prevăzute de regulament.

Lipsa unui act de identitate valabil poate duce la imposibilitatea participării la probă.

Ce se întâmplă dacă un elev întârzie

Una dintre cele mai importante reguli vizează respectarea programului de acces în centrul de examen.

Elevii care ajung după închiderea accesului în săli nu mai pot participa la proba respectivă. Din acest motiv, inspectoratele școlare recomandă tuturor candidaților să fie prezenți cu suficient timp înainte de începerea examenului.

Chiar și o întârziere de câteva minute poate însemna pierderea șansei de a susține examenul în acea zi și participarea la o sesiune ulterioară.

Obiecte interzise și sancțiuni pentru tentativă de fraudă

Regulamentul Bacalaureatului prevede sancțiuni severe pentru orice tentativă de fraudă.

Candidații nu au voie să intre în sala de examen cu telefoane mobile, dispozitive electronice, materiale ajutătoare sau alte obiecte interzise. Simpla deținere a acestora poate duce la eliminarea din examen, chiar dacă nu au fost folosite.

Elevii eliminați pentru fraudă sau tentativă de fraudă pierd dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului de Bacalaureat.

Calendarul probelor scrise la Bacalaureat 2026

Potrivit calendarului stabilit de Ministerul Educației, probele scrise se vor desfășura după următorul program:

  • 29 iunie 2026 – Limba și literatura română;
  • 30 iunie 2026 – Proba obligatorie a profilului;
  • 2 iulie 2026 – Proba la alegere a profilului și specializării;
  • 3 iulie 2026 – Limba și literatura maternă.

Respectarea regulamentului este esențială pentru toți candidații. Pe lângă pregătirea pentru examen, elevii trebuie să se asigure că ajung la timp, au asupra lor documentele necesare și respectă toate regulile impuse în centrele de examen.

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