La ce oră încep probele scrise la Bacalaureat 2026. Ce se întâmplă dacă întârzii și ce reguli trebuie să le respecte toți elevii în ziua examenului

La ce oră încep probele scrise la Bacalaureat 2026

Probele scrise din cadrul examenului național de Bacalaureat 2026 încep la ora 09:00 în toate centrele de examen din țară.

Candidații sunt sfătuiți să ajungă din timp pentru verificarea identității și pentru repartizarea în sălile de examen. Accesul este permis doar înainte de începerea procedurilor specifice fiecărei probe.

După închiderea accesului în săli și distribuirea subiectelor, niciun elev nu mai poate intra în examen.

Pentru a fi primit în sala de examen, fiecare candidat trebuie să prezinte un document de identitate valabil.

Ce documente trebuie să aibă asupra lor candidații

În ziua examenului, elevii trebuie să se prezinte cu unul dintre următoarele documente:

carte de identitate;

carte de identitate provizorie;

pașaport, în situațiile prevăzute de regulament.

Lipsa unui act de identitate valabil poate duce la imposibilitatea participării la probă.

Ce se întâmplă dacă un elev întârzie

Una dintre cele mai importante reguli vizează respectarea programului de acces în centrul de examen.