Câte clase din România depășesc numărul maxim de elevi. Record într-un liceu din Brașov: 51 de elevi într-o singură clasă
Ministerul Educației și Cercetării a confirmat că, în anul școlar 2025-2026, 2.405 formațiuni de studiu din întreaga țară funcționează cu mai mulți elevi decât permite legislația. Cea mai aglomerată situație este înregistrată într-un liceu din județul Brașov, unde o clasă numără 51 de elevi, cu mult peste limita maximă prevăzută de lege.
Datele apar într-un răspuns oficial transmis Camerei Deputaților, în urma unei interpelări formulate de deputatul Nini Alexandru Pascalini. Documentul, semnat de secretarul de stat Sorin Ion, include o situație detaliată a claselor care depășesc efectivele maxime admise la nivel național.
Care este numărul maxim de elevi permis într-o clasă
Actualele limite au fost stabilite prin Legea nr. 141/2025, care a modificat Legea învățământului preuniversitar.
Potrivit reglementărilor în vigoare:
- la învățământul primar, o clasă poate avea cel mult 24 de elevi;
- la gimnaziu, limita este de 28 de elevi;
- la liceu, efectivul maxim este de 30 de elevi;
- la grădiniță, o grupă poate avea până la 22 de copii.
În situații excepționale, inspectoratele școlare pot aproba o depășire de cel mult patru elevi peste aceste limite. Astfel, chiar și cu derogare, o clasă de liceu nu ar trebui să depășească 34 de elevi.
Aproape toate clasele depășesc inclusiv limita permisă prin derogare
Analiza datelor furnizate de Ministerul Educației arată că 2.374 dintre cele 2.405 formațiuni de studiu, adică aproape 99%, au un număr de elevi care depășește inclusiv plafonul maxim admis în cazuri excepționale.
În total, 15.740 de elevi învață în clase care au peste efectivul maxim prevăzut de lege.
Recordul este la Brașov
Cea mai numeroasă clasă din România funcționează într-un liceu din județul Brașov și are 51 de elevi.
Aceasta depășește cu 21 de elevi limita legală de 30 și cu 17 elevi plafonul maxim care ar putea fi aprobat prin derogare.
În același județ mai există clase de liceu cu 47, 45 și 42 de elevi.
Situații similare apar și în alte județe. În Neamț este raportată o clasă cu 50 de elevi, în Maramureș una cu 49, iar în Suceava și Satu Mare există clase care ajung la 45 de elevi.
Cum stă Bucureștiul
În Capitală au fost identificate 21 de formațiuni de studiu care depășesc efectivele maxime prevăzute de lege.
Cea mai aglomerată este o clasă de liceu cu 38 de elevi, iar, în total, în formațiunile raportate din București sunt 120 de elevi peste limita legală.
Învățământul primar concentrează cele mai multe cazuri
Cele mai multe clase supraaglomerate sunt în învățământul primar.
Statisticile Ministerului Educației indică:
- 1.198 de clase la primar;
- 836 de grupe la preșcolar;
- 211 clase la liceu;
- 108 clase la gimnaziu;
- 44 de grupe la antepreșcolar;
- 7 formațiuni la postliceal;
- o singură clasă în învățământul profesional.
În aproape toate aceste cazuri este depășită inclusiv limita maximă admisă prin derogare.
Județele cu cele mai multe clase peste efectivul legal
Conform datelor oficiale, cele mai multe formațiuni de studiu supraaglomerate se regăsesc în:
- Suceava – 274;
- Brașov – 229;
- Iași – 158;
- Cluj – 138;
- Ilfov – 137;
- Prahova – 109;
- Sălaj – 106;
- Dolj – 105;
- Mureș – 93.
Aceste cifre arată că fenomenul claselor supraaglomerate rămâne unul extins la nivel național, în ciuda majorării limitelor legale de elevi adoptate în 2025.