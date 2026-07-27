Câte clase din România depășesc numărul maxim de elevi. Record într-un liceu din Brașov: 51 de elevi într-o singură clasă

Care este numărul maxim de elevi permis într-o clasă

Actualele limite au fost stabilite prin Legea nr. 141/2025, care a modificat Legea învățământului preuniversitar.

Potrivit reglementărilor în vigoare:

la învățământul primar, o clasă poate avea cel mult 24 de elevi;

la gimnaziu, limita este de 28 de elevi;

la liceu, efectivul maxim este de 30 de elevi;

la grădiniță, o grupă poate avea până la 22 de copii.

În situații excepționale, inspectoratele școlare pot aproba o depășire de cel mult patru elevi peste aceste limite. Astfel, chiar și cu derogare, o clasă de liceu nu ar trebui să depășească 34 de elevi.

Aproape toate clasele depășesc inclusiv limita permisă prin derogare

Analiza datelor furnizate de Ministerul Educației arată că 2.374 dintre cele 2.405 formațiuni de studiu, adică aproape 99%, au un număr de elevi care depășește inclusiv plafonul maxim admis în cazuri excepționale.

În total, 15.740 de elevi învață în clase care au peste efectivul maxim prevăzut de lege.

Recordul este la Brașov

Cea mai numeroasă clasă din România funcționează într-un liceu din județul Brașov și are 51 de elevi.

Aceasta depășește cu 21 de elevi limita legală de 30 și cu 17 elevi plafonul maxim care ar putea fi aprobat prin derogare.