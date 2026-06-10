Avionul NASA care sparge viteza sunetului fără să zguduie cerul. X-59 poate schimba definitiv zborurile supersonice VIDEO

De ce X-59 nu este doar un avion rapid

X-59 nu a fost construit doar ca să zboare repede. A fost construit ca să zboare repede fără să producă celebrul „sonic boom”, zgomotul puternic, asemănător unei explozii, care apare atunci când un avion depășește viteza sunetului. În locul acelui bubuit agresiv, NASA vrea ca X-59 să producă un sunet mult mai discret, descris ca un „thump”, adică o lovitură surdă, scurtă și mult mai ușor de tolerat.

Această diferență de zgomot este esențială. Din 1973, zborurile supersonice comerciale deasupra uscatului sunt interzise în Statele Unite, tocmai pentru că bubuiturile sonice deranjau populația și puteau provoca panică sau disconfort. Dacă NASA reușește să demonstreze că X-59 poate trece bariera sunetului fără să transforme fiecare zbor într-un eveniment acustic violent, regulile aviației comerciale ar putea fi regândite.

Avionul a fost construit de Lockheed Martin Skunk Works pentru NASA și are un design neobișnuit, imediat recognoscibil. Are aproape 30,4 metri lungime, dar o anvergură de doar 9 metri, iar botul său foarte lung și ascuțit este una dintre piesele-cheie ale conceptului. Forma aerodinamică este gândită pentru a reduce undele de șoc care ajung la sol, iar motorul este montat deasupra fuselajului, tocmai pentru a limita zgomotul perceput de oamenii aflați dedesubt.

Primul zbor supersonic și ce urmează pentru NASA

În zborul din 5 iunie, X-59 a ajuns la altitudinea de 43.400 de picioare, adică aproximativ 13.100 de metri. Pilotul de test Jim „Clue” Less a avut, practic, confirmarea trecerii în regim supersonic prin instrumentele de bord. Asta este exact ceea ce NASA își dorește de la acest avion: o trecere peste viteza sunetului care să nu fie marcată printr-un șoc sonor brutal.

Totuși, în acest prim test nu a fost măsurat în mod real efectul „quiet thump” asupra publicului. Un avion F-15 al NASA a zburat în apropiere pentru monitorizare, iar propriile sale bubuituri sonice au acoperit orice sunet produs de X-59. Această etapă a fost concentrată pe performanță, siguranță și validarea comportamentului aeronavei în zbor supersonic, nu pe evaluarea finală a zgomotului.

Următorul pas este un zbor în condiții apropiate de cele ale misiunii reale. NASA vrea ca X-59 să atingă Mach 1.4, adică aproximativ 925 mile pe oră, echivalentul a 1.488 km/h, la o altitudine de aproximativ 55.000 de picioare. Aceasta este zona de viteză și altitudine în care agenția vrea să adune date despre felul în care sunetul avionului este perceput la sol.

Avionul care ar putea readuce zborurile supersonice peste orașe

Marea miză a programului Quesst nu este doar succesul tehnic al unui avion experimental. NASA vrea să zboare cu X-59 peste mai multe comunități din Statele Unite și să colecteze reacțiile oamenilor. Datele obținute vor fi apoi transmise autorităților de reglementare, pentru a ajuta la stabilirea unor noi standarde de zgomot pentru aviația supersonică.