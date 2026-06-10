Avionul NASA care sparge viteza sunetului fără să zguduie cerul. X-59 poate schimba definitiv zborurile supersonice VIDEO
NASA a bifat un moment uriaș pentru viitorul aviației: avionul experimental X-59 a depășit pentru prima dată viteza sunetului. Nu este doar încă un test spectaculos în deșertul Californiei, ci un pas important către o idee care părea îngropată după epoca Concorde: zboruri comerciale supersonice deasupra uscatului, fără bubuitul violent care a făcut astfel de curse aproape imposibil de acceptat pentru public.
Pe 5 iunie 2026, aeronava X-59 a decolat de la baza Edwards Air Force Base din California și a efectuat un zbor de 81 de minute. În timpul testului, avionul a atins aproximativ Mach 1.1, adică 713 mile pe oră, echivalentul a circa 1.147 km/h. A fost prima dată când X-59 a intrat în zona supersonică, confirmând că programul NASA Quesst trece într-o etapă decisivă.
De ce X-59 nu este doar un avion rapid
X-59 nu a fost construit doar ca să zboare repede. A fost construit ca să zboare repede fără să producă celebrul „sonic boom”, zgomotul puternic, asemănător unei explozii, care apare atunci când un avion depășește viteza sunetului. În locul acelui bubuit agresiv, NASA vrea ca X-59 să producă un sunet mult mai discret, descris ca un „thump”, adică o lovitură surdă, scurtă și mult mai ușor de tolerat.
Această diferență de zgomot este esențială. Din 1973, zborurile supersonice comerciale deasupra uscatului sunt interzise în Statele Unite, tocmai pentru că bubuiturile sonice deranjau populația și puteau provoca panică sau disconfort. Dacă NASA reușește să demonstreze că X-59 poate trece bariera sunetului fără să transforme fiecare zbor într-un eveniment acustic violent, regulile aviației comerciale ar putea fi regândite.
Avionul a fost construit de Lockheed Martin Skunk Works pentru NASA și are un design neobișnuit, imediat recognoscibil. Are aproape 30,4 metri lungime, dar o anvergură de doar 9 metri, iar botul său foarte lung și ascuțit este una dintre piesele-cheie ale conceptului. Forma aerodinamică este gândită pentru a reduce undele de șoc care ajung la sol, iar motorul este montat deasupra fuselajului, tocmai pentru a limita zgomotul perceput de oamenii aflați dedesubt.
Primul zbor supersonic și ce urmează pentru NASA
În zborul din 5 iunie, X-59 a ajuns la altitudinea de 43.400 de picioare, adică aproximativ 13.100 de metri. Pilotul de test Jim „Clue” Less a avut, practic, confirmarea trecerii în regim supersonic prin instrumentele de bord. Asta este exact ceea ce NASA își dorește de la acest avion: o trecere peste viteza sunetului care să nu fie marcată printr-un șoc sonor brutal.
Totuși, în acest prim test nu a fost măsurat în mod real efectul „quiet thump” asupra publicului. Un avion F-15 al NASA a zburat în apropiere pentru monitorizare, iar propriile sale bubuituri sonice au acoperit orice sunet produs de X-59. Această etapă a fost concentrată pe performanță, siguranță și validarea comportamentului aeronavei în zbor supersonic, nu pe evaluarea finală a zgomotului.
Următorul pas este un zbor în condiții apropiate de cele ale misiunii reale. NASA vrea ca X-59 să atingă Mach 1.4, adică aproximativ 925 mile pe oră, echivalentul a 1.488 km/h, la o altitudine de aproximativ 55.000 de picioare. Aceasta este zona de viteză și altitudine în care agenția vrea să adune date despre felul în care sunetul avionului este perceput la sol.
Avionul care ar putea readuce zborurile supersonice peste orașe
Marea miză a programului Quesst nu este doar succesul tehnic al unui avion experimental. NASA vrea să zboare cu X-59 peste mai multe comunități din Statele Unite și să colecteze reacțiile oamenilor. Datele obținute vor fi apoi transmise autorităților de reglementare, pentru a ajuta la stabilirea unor noi standarde de zgomot pentru aviația supersonică.
Dacă testele confirmă că zgomotul este suficient de redus, viitoarele avioane comerciale ar putea zbura mult mai rapid deasupra uscatului, fără restricțiile actuale. Asta ar însemna rute interne sau internaționale semnificativ mai scurte și o posibilă revenire a visului supersonic, dar într-o formă mai prietenoasă cu oamenii de la sol.
X-59 nu este un avion de pasageri și nu va intra în exploatare comercială. Este un demonstrator tehnologic, un laborator zburător construit pentru a răspunde la o întrebare simplă, dar uriașă: poate viteza supersonică să devină acceptabilă în viața de zi cu zi? Primul zbor peste viteza sunetului arată că NASA este mai aproape de un răspuns.
Pentru moment, X-59 a spart bariera sunetului. Următoarea provocare este să demonstreze că o poate face fără să spargă liniștea orașelor peste care va zbura.