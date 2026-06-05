Românul care contribuie la misiunile NASA spre Lună. Povestea profesorului din Rădăuți care dezvoltă modele pentru bateriile viitorului

Ajuns profesor cercetător la Universitatea din South Carolina, Paul Coman și-a construit cariera în jurul unui domeniu aparent discret, dar esențial pentru tehnologiile moderne: modelarea matematică a bateriilor. Expertiza sa este utilizată în proiecte din industria aerospațială, în sectorul auto și chiar în dezvoltarea unor dispozitive medicale care pot salva vieți.

De la un semestru în America la proiecte asociate programului Artemis

Drumul către colaborările cu cercetători implicați în proiectele NASA a început în 2015. La acel moment, Paul Coman era doctorand în Danemarca și a ajuns în Statele Unite ca cercetător invitat pentru un semestru, se povestește într-un interviu pentru Pozitivești.

Experiența acumulată în matematică și modelare l-a recomandat pentru un proiect care viza analiza sistemelor de baterii folosite în aplicații aerospațiale. Înainte de a avea ocazia să își prezinte ideile în fața unei echipe de specialiști, a petrecut săptămâni întregi studiind fenomene complexe legate de transferul de energie și propagarea căldurii în baterii.

Momentul decisiv a venit în timpul unei întâlniri online la care au participat aproximativ 15 cercetători și oameni de știință implicați în proiecte asociate NASA. Discuția a reprezentat un adevărat examen profesional, însă prestația sa a fost suficient de convingătoare pentru a deschide calea unor colaborări care continuă și astăzi.

În prezent, cercetătorul român conduce propriul laborator universitar și coordonează proiecte și studenți, dezvoltând soluții pentru unele dintre cele mai importante provocări din domeniul bateriilor moderne.

Cum ajută matematica la siguranța misiunilor spațiale

Deși atunci când auzim despre explorarea spațiului ne gândim la rachete și astronauți, bateriile reprezintă o componentă critică a întregului sistem. În anumite momente ale unei misiuni, acestea devin principala sursă de energie, iar funcționarea lor trebuie să fie impecabilă.

Aici intervine munca lui Paul Coman. În loc să construiască și să testeze fizic fiecare configurație posibilă de baterii, cercetătorul dezvoltă modele matematice capabile să reproducă pe calculator comportamentul acestora. Astfel, pot fi analizate rapid diferite scenarii, fără costurile uriașe asociate experimentelor reale.