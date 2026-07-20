Perseverance a descoperit pe Marte urmele unui bombardament cosmic uriaș. Impacturile au rivalizat cu asteroidul care a dus la dispariția dinozaurilor
Roverul Perseverance al NASA a făcut una dintre cele mai importante descoperiri de până acum pe Marte. Analizând roci vechi de aproape patru miliarde de ani, cercetătorii au găsit dovezi că Planeta Roșie a fost lovită în repetate rânduri de asteroizi uriași, într-o perioadă în care Sistemul Solar era încă foarte tânăr.
Descoperirea oferă oamenilor de știință o imagine rară asupra unei epoci dispărute de pe Pământ. Dacă pe planeta noastră procesele tectonice au șters aproape toate urmele acelor evenimente, pe Marte acestea au rămas conservate timp de miliarde de ani, scrie Sky Night Magazine.
Cele mai vechi roci analizate vreodată de un rover marțian
Descoperirea a fost făcută în apropierea craterului Jezero, locul în care Perseverance explorează suprafața planetei încă din 2021.
După ce a părăsit interiorul craterului la sfârșitul anului 2024, roverul a început să studieze formațiuni geologice aflate pe marginea acestuia. Acolo a identificat o secvență de roci cunoscută sub numele de Broom Point, despre care cercetătorii estimează că are peste 3,9 miliarde de ani. Aceasta este una dintre cele mai vechi formațiuni geologice investigate vreodată direct de un vehicul trimis pe Marte.
Potrivit oamenilor de știință, aceste roci datează dintr-o perioadă în care Sistemul Solar avea doar câteva sute de milioane de ani.
Marte păstrează o istorie pe care Pământul a pierdut-o
Spre deosebire de Pământ, Marte nu are plăci tectonice active care să recicleze continuu scoarța planetei. Din acest motiv, straturile geologice foarte vechi au rămas aproape intacte, oferind cercetătorilor acces la informații care pe Terra au fost distruse în urmă cu miliarde de ani.
Analizele efectuate de Perseverance au identificat șase tipuri diferite de roci, inclusiv brecii, formate din fragmente rezultate în urma unor impacturi violente, alternate cu straturi fine de praf mineralizat.
În interiorul acestor roci au fost descoperite cavități produse de bule de gaz, semn că materialul a fost cândva topit de temperaturi extreme.
De asemenea, roverul a găsit mici sfere de sticlă întunecată, considerate o dovadă puternică a impacturilor produse de asteroizi.
Impacturi comparabile cu cel care a provocat dispariția dinozaurilor
Potrivit NASA, unele dintre fragmentele descoperite sunt comparabile cu materialul ejectat în urma impactului asteroidului Chicxulub, cel care a lovit Pământul în urmă cu aproximativ 66 de milioane de ani și a provocat dispariția dinozaurilor.
Structura rocilor arată că asemenea impacturi nu au fost evenimente izolate. Straturile geologice indică faptul că Marte a fost bombardată în repetate rânduri de asteroizi de dimensiuni diferite, proveniți atât din apropiere, cât și de la distanțe foarte mari.
Cercetătorii cred că fiecare impact a depus noi straturi de rocă topită și praf, construind în timp o formațiune cu o grosime de aproximativ 75 de metri.
Există indicii că unele dintre aceste materiale ar fi interacționat ulterior cu apă sau gheață, un aspect important pentru înțelegerea trecutului climatic al planetei.
Două impacturi uriașe ar fi modelat această regiune a planetei
Echipa de cercetare consideră că peisajul actual este rezultatul a două evenimente majore. Primul a fost impactul care a creat bazinul Isidis, una dintre cele mai mari structuri de impact de pe Marte, cu un diametru de aproximativ 1.900 de kilometri. Acesta ar fi înclinat și deformat straturile de rocă existente.
Ulterior, un al doilea asteroid a format craterul Jezero, cu un diametru de aproximativ 45 de kilometri, ridicând și fracturând rocile pe care Perseverance le analizează în prezent.
Roverul a colectat deja două probe din această zonă. Dacă o viitoare misiune va reuși să le aducă pe Pământ, cercetătorii vor putea determina cu mare precizie vârsta lor și frecvența impacturilor produse în primele sute de milioane de ani din istoria planetei.