Perseverance a descoperit pe Marte urmele unui bombardament cosmic uriaș. Impacturile au rivalizat cu asteroidul care a dus la dispariția dinozaurilor

Cele mai vechi roci analizate vreodată de un rover marțian

Descoperirea a fost făcută în apropierea craterului Jezero, locul în care Perseverance explorează suprafața planetei încă din 2021.

După ce a părăsit interiorul craterului la sfârșitul anului 2024, roverul a început să studieze formațiuni geologice aflate pe marginea acestuia. Acolo a identificat o secvență de roci cunoscută sub numele de Broom Point, despre care cercetătorii estimează că are peste 3,9 miliarde de ani. Aceasta este una dintre cele mai vechi formațiuni geologice investigate vreodată direct de un vehicul trimis pe Marte.

Potrivit oamenilor de știință, aceste roci datează dintr-o perioadă în care Sistemul Solar avea doar câteva sute de milioane de ani.

Marte păstrează o istorie pe care Pământul a pierdut-o

Spre deosebire de Pământ, Marte nu are plăci tectonice active care să recicleze continuu scoarța planetei. Din acest motiv, straturile geologice foarte vechi au rămas aproape intacte, oferind cercetătorilor acces la informații care pe Terra au fost distruse în urmă cu miliarde de ani.

Analizele efectuate de Perseverance au identificat șase tipuri diferite de roci, inclusiv brecii, formate din fragmente rezultate în urma unor impacturi violente, alternate cu straturi fine de praf mineralizat.

În interiorul acestor roci au fost descoperite cavități produse de bule de gaz, semn că materialul a fost cândva topit de temperaturi extreme.

De asemenea, roverul a găsit mici sfere de sticlă întunecată, considerate o dovadă puternică a impacturilor produse de asteroizi.