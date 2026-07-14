GigaWiper, malware-ul care îi lasă pe hackeri să aleagă cum îți distrug calculatorul

Atacul poate rămâne ascuns înainte de distrugere

Programele de tip wiper sunt create pentru a șterge datele victimelor. De obicei, acestea sunt lansate, execută operațiunea distructivă și dispar. GigaWiper funcționează diferit. Mai întâi oferă acces persistent la calculator.

Malware-ul poate executa comenzi, administra fișiere și controla procesele din Windows. Poate face capturi de ecran și poate colecta informații despre sistem. Include chiar și o funcție asemănătoare unui desktop la distanță. Hackerii pot controla tastatura și mouse-ul victimei.

Pentru a reveni după repornirea calculatorului, GigaWiper creează o sarcină programată numită „OneDrive Update”. Denumirea imită un serviciu legitim Microsoft. Sarcina poate rula în fiecare minut, dar și la pornirea sistemului.

Această metodă arată de ce un malware care funcționează fără semne evidente poate fi mai periculos decât un atac imediat. Infractorii au timp să analizeze rețeaua. Pot identifica serverele importante, copiile de siguranță și sistemele esențiale.

Trei metode diferite pot distruge datele

Microsoft a identificat trei componente distructive în interiorul GigaWiper. Prima atacă discurile fizice. Malware-ul elimină informațiile despre partiții și suprascrie conținutul brut al unităților de stocare.

A doua metodă imită un atac ransomware. Fișierele sunt criptate cu ajutorul unor chei generate aleatoriu. Cheile nu sunt însă salvate. Prin urmare, nici atacatorii nu pot recupera datele după criptare.

Această componentă este bazată pe cod asociat familiei Crucio. Fișierele afectate pot primi extensia „.candy”. Nu este afișată o solicitare reală de răscumpărare. Scopul nu este obținerea banilor, ci distrugerea informațiilor.