Autostrăzile care s-ar putea deschide în 2027, în România. Harta rutieră se schimbă, Moldova, Transilvania și vestul țării vor fi legate de şosele noi

A7 ajunge la Pașcani: 77 de kilometri dintr-o singură bucată

Cea mai importantă inaugurare din 2027 ar putea veni pe Autostrada Moldovei A7. Întregul sector Bacău–Pașcani, de aproximativ 77,4 kilometri, este așteptat anul viitor. Acesta este împărțit în trei loturi: Săucești–Trifești Târg, de 30,3 km, Trifești–Gherăiești, de 19 km, și Mircești–Pașcani, de 28,1 km. Tronsoanele aveau termene de finalizare în 2026, însă estimările actualizate indică deschiderea în 2027.

Finalizarea lor va produce o schimbare majoră pentru Moldova: Pașcaniul va avea legătură continuă pe autostradă cu Bucureștiul, prin conexiunea A7–A3 de la Dumbrava.

Nu este important doar pentru șoferii care vor câștiga timp. O infrastructură rutieră mai bună face orașele din Moldova mai accesibile pentru investiții, transport de marfă și centre logistice, reducând unul dintre dezavantajele istorice ale regiunii: conexiunile rutiere slabe cu sudul și vestul țării.

Dispare celebra întrerupere de pe A1

Un alt moment așteptat de ani întregi este deschiderea Margina-Holdea, de aproximativ 13,5 kilometri. Este celebra „autostradă cu tuneluri” de pe A1 Lugoj–Deva. Odată finalizată, va dispărea ultima întrerupere de pe A1 între Sibiu și Nădlac. Șoferii nu vor mai coborî de pe autostradă pentru a parcurge DN68A prin Coșava, Coșevița și Holdea, pentru ca apoi să intre din nou pe A1.

Constructorul indica luna martie 2027 pentru deschidere, în timp ce estimarea tehnică mai prudentă indica sfârșitul lunii mai.

Pentru transportatori, finalizarea acestei verigi înseamnă o rută mai previzibilă către frontiera de vest, iar pentru vestul României reprezintă eliminarea unuia dintre cele mai cunoscute puncte slabe ale coridorului A1.

A8 începe să prindă contur

În 2027 sunt așteptate și două tronsoane importante ale Autostrăzii Unirii A8: Târgu Mureș–Miercurea Nirajului, de 24,4 kilometri, și Leghin–Târgu Neamț, de 29,9 kilometri. Împreună înseamnă aproximativ 54 de kilometri.