Autostrăzile care s-ar putea deschide în 2027, în România. Harta rutieră se schimbă, Moldova, Transilvania și vestul țării vor fi legate de şosele noi
România ar putea avea în 2027 unul dintre cei mai buni ani din istorie în privința inaugurărilor de autostrăzi și drumuri expres. Peste 200 de kilometri ar putea fi deschiși circulației, iar într-un scenariu optimist, care include tronsoane întârziate din 2026 și inaugurări înainte de termen, bilanțul s-ar putea apropia de 300 de kilometri.
Pentru șoferii români, miza nu este însă doar numărul kilometrilor. Unele dintre tronsoanele așteptate anul viitor elimină întreruperi care dau bătăi de cap de ani întregi, duc autostrada mai departe în Moldova sau deschid primele porțiuni importante din A8. România avea la sfârșitul lunii septembrie 2026 o rețea de 1.476 de kilometri de autostradă și drum expres, în timp ce alți 991 de kilometri se aflau în construcție.
A7 ajunge la Pașcani: 77 de kilometri dintr-o singură bucată
Cea mai importantă inaugurare din 2027 ar putea veni pe Autostrada Moldovei A7. Întregul sector Bacău–Pașcani, de aproximativ 77,4 kilometri, este așteptat anul viitor. Acesta este împărțit în trei loturi: Săucești–Trifești Târg, de 30,3 km, Trifești–Gherăiești, de 19 km, și Mircești–Pașcani, de 28,1 km. Tronsoanele aveau termene de finalizare în 2026, însă estimările actualizate indică deschiderea în 2027.
Finalizarea lor va produce o schimbare majoră pentru Moldova: Pașcaniul va avea legătură continuă pe autostradă cu Bucureștiul, prin conexiunea A7–A3 de la Dumbrava.
Nu este important doar pentru șoferii care vor câștiga timp. O infrastructură rutieră mai bună face orașele din Moldova mai accesibile pentru investiții, transport de marfă și centre logistice, reducând unul dintre dezavantajele istorice ale regiunii: conexiunile rutiere slabe cu sudul și vestul țării.
Dispare celebra întrerupere de pe A1
Un alt moment așteptat de ani întregi este deschiderea Margina-Holdea, de aproximativ 13,5 kilometri. Este celebra „autostradă cu tuneluri” de pe A1 Lugoj–Deva. Odată finalizată, va dispărea ultima întrerupere de pe A1 între Sibiu și Nădlac. Șoferii nu vor mai coborî de pe autostradă pentru a parcurge DN68A prin Coșava, Coșevița și Holdea, pentru ca apoi să intre din nou pe A1.
Constructorul indica luna martie 2027 pentru deschidere, în timp ce estimarea tehnică mai prudentă indica sfârșitul lunii mai.
Pentru transportatori, finalizarea acestei verigi înseamnă o rută mai previzibilă către frontiera de vest, iar pentru vestul României reprezintă eliminarea unuia dintre cele mai cunoscute puncte slabe ale coridorului A1.
A8 începe să prindă contur
În 2027 sunt așteptate și două tronsoane importante ale Autostrăzii Unirii A8: Târgu Mureș–Miercurea Nirajului, de 24,4 kilometri, și Leghin–Târgu Neamț, de 29,9 kilometri. Împreună înseamnă aproximativ 54 de kilometri.
Nu vom putea vorbi încă despre o autostradă continuă între Moldova și Transilvania, deoarece sectoarele montane au termene mai îndepărtate. Cele două capete reprezintă însă pași concreți către legătura rutieră peste Carpați pe care Moldova o așteaptă de decenii.
Câți kilometri se pot deschide, de fapt, în 2027
Dacă luăm doar Bacău–Pașcani, Margina–Holdea și cele două tronsoane A8, rezultă aproximativ 145 de kilometri. Bilanțul poate crește însă considerabil. Lotul 1 al A0 Nord, de 17,5 km, Tigveni–Curtea de Argeș, de 9,86 km, Nădășelu–Zimbor, de circa 30 km, Suplacu de Barcău–Chiribiș, de 26,35 km, și Chiribiș–Biharia, de 28,55 km, ar putea ajunge în bilanțul lui 2027 dacă nu sunt inaugurate până la sfârșitul acestui an.
În această variantă, România poate trece de 250 de kilometri de drum rapid inaugurați într-un singur an.
Există și scenariul foarte optimist în care pe A13 Sibiu–Făgăraș sunt terminate înainte de termen tronsoanele Avrig/Mârșa–Arpașu de Jos, de 19,92 km, și Arpașu de Jos–Sâmbăta de Sus, de 17,61 km. Termenele contractuale sunt în 2028, astfel că includerea lor în bilanțul din 2027 rămâne deocamdată o ipoteză optimistă.
Autostrada nu înseamnă doar că ajungi mai repede
Pentru România, aceste inaugurări înseamnă mai mult decât reducerea timpului petrecut la volan. Drumurile de mare viteză influențează amplasarea fabricilor, depozitelor și centrelor logistice și fac orașele mai accesibile pentru investitori.
Moldova este exemplul cel mai evident. Odată cu extinderea A7 până la Pașcani și cu apariția primelor segmente importante ale A8, o regiune rămasă mult timp în urma vestului țării la capitolul infrastructură începe să fie conectată la rețeaua națională de autostrăzi.
După ani în care șoferii au văzut termene amânate, șantiere întârziate și tronsoane izolate, 2027 ar putea fi anul în care o parte dintre aceste „piese” încep, în sfârșit, să formeze coridoare rutiere utile. Iar adevărata schimbare nu va fi dată doar de numărul kilometrilor inaugurați, ci de locurile pe care acești kilometri reușesc să le lege.