Șoferii ar putea ocoli complet Bucureștiul pe autostradă din decembrie. Lucrările au ajuns la 82%

Termenul prevăzut în contract este aprilie 2027. Constructorul încearcă însă să permită circulația în decembrie 2026, cu câteva luni mai devreme.

„Termenul contractual de finalizare a lucrărilor este luna aprilie 2027, dar antreprenorul face eforturi pentru deschiderea circulației în luna decembrie 2026”, se arată în răspunsul CNAIR. Deschiderea în acest an rămâne astfel un obiectiv al constructorului, fără o zi de inaugurare anunțată. Infrastructură București

Lucrările sunt împărțite între cele două companii din asociere. Pizzarotti execută segmentul dintre Bâcu, în zona DJ601A, și Buftea/Mogoșoaia, la DN1A, iar Retter lucrează între DN1A și DN1, în zona Corbeanca.

Contractul a fost semnat pe 22 septembrie 2023, iar șantierul a început în anul următor. Valoarea lucrărilor este de 815,08 milioane de lei, fără TVA.

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Lotul 3 are o estimare de deschidere pentru octombrie

Un termen mai apropiat a fost prezentat pentru lotul 3, dintre Afumați și Pantelimon. Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Irinel Ionel Scrioșteanu, a anunțat că stadiul lucrărilor a depășit 97%, iar circulația ar putea fi deschisă în jurul datei de 20 octombrie.

„Mobilizarea constructorului este în ultima perioadă îmbunătățită și acest lucru va permite darea în trafic a acestui lot în jurul datei de 20 octombrie”, a declarat Scrioșteanu.

Anunțul a fost făcut după o vizită pe șantier, unde continuau asfaltările în zona pasajului de la DN3, potrivit Economedia.