Șoferii ar putea ocoli complet Bucureștiul pe autostradă din decembrie. Lucrările au ajuns la 82%
Autostrada Bucureștiului A0 ar putea avea un inel complet deschis circulației în decembrie 2026, dacă sunt finalizate și puse în trafic tronsoanele rămase pe partea de nord. Lucrările la lotul 1 au ajuns la aproximativ 82%, iar constructorul urmărește deschiderea înaintea termenului contractual din aprilie 2027, potrivit CNAIR.
Lotul 1 ar putea fi deschis înainte de termenul contractual
Asocierea Pizzarotti–Retter lucrează la lotul 1 al A0 Nord, unul dintre segmentele necesare pentru închiderea inelului de autostradă din jurul Capitalei. Stadiul fizic de aproximativ 82% comunicat de CNAIR se referă la acest lot, nu la întreaga Autostradă a Bucureștiului.
Termenul prevăzut în contract este aprilie 2027. Constructorul încearcă însă să permită circulația în decembrie 2026, cu câteva luni mai devreme.
„Termenul contractual de finalizare a lucrărilor este luna aprilie 2027, dar antreprenorul face eforturi pentru deschiderea circulației în luna decembrie 2026”, se arată în răspunsul CNAIR. Deschiderea în acest an rămâne astfel un obiectiv al constructorului, fără o zi de inaugurare anunțată. Infrastructură București
Lucrările sunt împărțite între cele două companii din asociere. Pizzarotti execută segmentul dintre Bâcu, în zona DJ601A, și Buftea/Mogoșoaia, la DN1A, iar Retter lucrează între DN1A și DN1, în zona Corbeanca.
Contractul a fost semnat pe 22 septembrie 2023, iar șantierul a început în anul următor. Valoarea lucrărilor este de 815,08 milioane de lei, fără TVA.
Citește și: România nu va avea cei 250 km de autostradă promiși în 2026. Câți kilometri ar mai putea fi deschiși până la finalul anului
Lotul 3 are o estimare de deschidere pentru octombrie
Un termen mai apropiat a fost prezentat pentru lotul 3, dintre Afumați și Pantelimon. Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Irinel Ionel Scrioșteanu, a anunțat că stadiul lucrărilor a depășit 97%, iar circulația ar putea fi deschisă în jurul datei de 20 octombrie.
„Mobilizarea constructorului este în ultima perioadă îmbunătățită și acest lucru va permite darea în trafic a acestui lot în jurul datei de 20 octombrie”, a declarat Scrioșteanu.
Anunțul a fost făcut după o vizită pe șantier, unde continuau asfaltările în zona pasajului de la DN3, potrivit Economedia.
Pasajul traversează autostrada și asigură continuitatea drumului național între Brănești și Pantelimon. Constructorul a început așternerea primului strat de asfalt pe rampa dinspre Brănești, după lucrările efectuate pe rampa dinspre Pantelimon și pe partea centrală a structurii.
Potrivit secretarului de stat, aceasta este ultima zonă a lotului unde mai trebuie așternut asfalt. Segmentul este realizat de China Civil Engineering Construction Corporation, iar valoarea proiectului este de 397,99 milioane de lei, fără TVA.
Finanțarea este asigurată prin Programul Transport 2021–2027. Estimarea pentru 20 octombrie privește acest tronson și nu înseamnă deschiderea întregului inel A0 la aceeași dată.
De ce lotul 4 depinde de finalizarea tronsonului vecin
Deschiderea lotului 3 este necesară și pentru punerea în circulație a lotului 4. Acesta este practic finalizat, iar constructorul a început faza de pre-recepție, însă legătura cu restul traseului depinde de tronsonul vecin.
Lotul 4 este construit de UMB și are o lungime de 4,47 kilometri. Pe traseu se află două structuri importante, podul peste lacul Cernica, de aproximativ 1,3 kilometri, și pasajul de 504 metri peste calea ferată București Sud–Oltenița.
Valoarea proiectului este de 312,63 milioane de lei, fără TVA. Banii provin din fonduri europene, prin Programul Transport.
Pentru șoferi, posibilitatea de a ocoli complet Bucureștiul pe A0 depinde de deschiderea tuturor segmentelor rămase. Calendarul prezentat acum include lotul 3 în jurul datei de 20 octombrie, de care depinde și lotul 4, și obiectivul deschiderii lotului 1 în decembrie.
Citește și: Când se deschide lotul Chiribiș–Biharia din Autostrada Transilvania. Lucrările au ajuns la 78%