Lucrările la „autostrada cu tuneluri” au ajuns la 82%. Cum arată cel mai lung viaduct din vestul României
Toate cele 208 grinzi ale viaductului de 1.085 de metri de pe A1 Margina–Holdea au fost montate, iar constructorii lucrează la instalarea predalelor. Stadiul fizic al lucrărilor pe sectorul aflat în construcție a ajuns la 82% la începutul lunii noiembrie, în timp ce pasajele și viaductele sunt realizate în proporție de 75%. Deschiderea circulației este estimată pentru prima jumătate a anului 2027.
Viaductul de peste un kilometru traversează o vale și calea ferată
Structura de la kilometrul 52+150 se află în apropierea localității Nemeșești, din județul Timiș. Viaductul are 25 de deschideri, depășește 12 metri în zona cea mai înaltă și traversează o vale și linia ferată Lugoj–Ilia.
Cele 208 grinzi prevăzute pentru această construcție au fost produse în fabrica amenajată pe șantier. Acolo sunt realizate peste 440 de grinzi destinate podurilor, pasajelor și viaductelor de pe întregul tronson.
După încheierea montării grinzilor, echipele au trecut la predale, elementele prefabricate folosite la realizarea tablierului. Lucrările continuă și la celelalte structuri ale autostrăzii, inclusiv la pasajul din zona Margina.
„La pasajul din zona Margina se armează placa de suprabetonare. La pasajul de peste 1 km au fost montate toate grinzile, iar în prezent se lucrează la montarea predalelor. La viaductul dintre cele două tuneluri a fost finalizată placa de suprabetonare pe ambele căi”, a transmis DRDP Timișoara.
Cele patru galerii au fost excavate, dar lucrările continuă în interior
Cele două tuneluri ale sectorului Margina–Holdea însumează aproximativ 4,6 kilometri de galerii. Tunelul mare, din zona Holdea, are două galerii de 1.985 și 1.825 de metri, iar cel mic, din zona Nemeșești, are galerii de 415 și 367,5 metri.
Excavarea tuturor galeriilor a fost finalizată în septembrie 2026. Constructorii execută acum structurile interioare, hidroizolațiile și infrastructura necesară instalațiilor.
„În galeriile tunelului lung continuă lucrările la structura interioară: armarea, cofrarea și betonarea radierului, respectiv hidroizolația, armarea și betonarea cămășuielii finale”, a informat DRDP Timișoara.
Au început și lucrările pentru sistemele inteligente de transport, cunoscute sub denumirea ITS, din interiorul tunelurilor. Pe sectoarele avansate au fost montați stâlpii de iluminat din zona mediană, iar lângă Margina se așterne stratul de bază al drumului.
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De ce sectorul Margina–Holdea a rămas neterminat
Porțiunea lipsă dintre Margina și Holdea are aproximativ 13,5 kilometri, dintre care 9,13 kilometri sunt construiți de la zero. Ceilalți aproximativ patru kilometri au fost realizați în mare parte până în 2017, dar au rămas închiși circulației.
Lucrările la lotul 2 al autostrăzii Lugoj–Deva au început în 2013. În martie 2017 au fost deschiși aproximativ 15 kilometri între Traian Vuia și Margina, însă continuarea spre Holdea nu a mai fost finalizată.
Proiectul a fost modificat pentru includerea celor două tuneluri, soluție destinată reducerii impactului asupra mediului și protejării coridoarelor de deplasare a animalelor sălbatice. Contractul inițial a fost reziliat în 2017, iar procedurile pentru sectorul rămas au fost reluate.
Noul contract de proiectare și execuție a fost semnat în octombrie 2022, la o valoare de aproximativ 1,82 miliarde de lei, fără TVA. Constructorul este asocierea UMB Grup–Euro-Asfalt, iar lucrările efective au început în 2024, după emiterea autorizațiilor.
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Când ar putea dispărea întreruperea de pe A1
Contractul a prevăzut 11 luni pentru proiectare și 34 de luni pentru execuție, cu termenul inițial de realizare în 2026. Estimarea prezentată pentru deschiderea sectorului indică acum prima jumătate a anului 2027.
Procentul de 82% reflectă situația comunicată pentru începutul lunii noiembrie. Pe lângă structurile rutiere, rămân de executat lucrări în tuneluri și la instalațiile necesare funcționării acestora.
Inaugurarea Margina–Holdea va elimina ultima întrerupere a A1 dintre Sibiu și frontiera cu Ungaria, la Nădlac. În prezent, șoferii trebuie să părăsească autostrada și să folosească DN68A între cele două localități.
După deschidere, această porțiune va putea fi parcursă integral pe autostradă. Legătura este așteptată atât de șoferii care merg spre vestul Europei, cât și de transportatorii care folosesc coridorul A1.