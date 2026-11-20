Cele 208 grinzi prevăzute pentru această construcție au fost produse în fabrica amenajată pe șantier. Acolo sunt realizate peste 440 de grinzi destinate podurilor, pasajelor și viaductelor de pe întregul tronson.

După încheierea montării grinzilor, echipele au trecut la predale, elementele prefabricate folosite la realizarea tablierului. Lucrările continuă și la celelalte structuri ale autostrăzii, inclusiv la pasajul din zona Margina.

„La pasajul din zona Margina se armează placa de suprabetonare. La pasajul de peste 1 km au fost montate toate grinzile, iar în prezent se lucrează la montarea predalelor. La viaductul dintre cele două tuneluri a fost finalizată placa de suprabetonare pe ambele căi”, a transmis DRDP Timișoara.

Cele patru galerii au fost excavate, dar lucrările continuă în interior

Cele două tuneluri ale sectorului Margina–Holdea însumează aproximativ 4,6 kilometri de galerii. Tunelul mare, din zona Holdea, are două galerii de 1.985 și 1.825 de metri, iar cel mic, din zona Nemeșești, are galerii de 415 și 367,5 metri.

Excavarea tuturor galeriilor a fost finalizată în septembrie 2026. Constructorii execută acum structurile interioare, hidroizolațiile și infrastructura necesară instalațiilor.

„În galeriile tunelului lung continuă lucrările la structura interioară: armarea, cofrarea și betonarea radierului, respectiv hidroizolația, armarea și betonarea cămășuielii finale”, a informat DRDP Timișoara.

Au început și lucrările pentru sistemele inteligente de transport, cunoscute sub denumirea ITS, din interiorul tunelurilor. Pe sectoarele avansate au fost montați stâlpii de iluminat din zona mediană, iar lângă Margina se așterne stratul de bază al drumului.

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De ce sectorul Margina–Holdea a rămas neterminat

Porțiunea lipsă dintre Margina și Holdea are aproximativ 13,5 kilometri, dintre care 9,13 kilometri sunt construiți de la zero. Ceilalți aproximativ patru kilometri au fost realizați în mare parte până în 2017, dar au rămas închiși circulației.