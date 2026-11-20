Modelul Lenovo testat de publicația XDA costă 1.900 de dolari și vine cu un procesor Intel Core Ultra 5 325, grafică integrată, 32 GB de memorie RAM și un SSD de 512 GB. Deși mecanismul ecranului este impresionant, configurația hardware și dimensiunile laptopului ridică întrebări despre raportul dintre preț și performanță.

Un laptop ThinkBook obișnuit, cu un mecanism neobișnuit

ThinkBook Plus Gen 7 Auto Twist are un ecran OLED de 14 inch, cu rezoluție 2.8K, de 2.880 x 1.800 pixeli. Panoul este montat pe o balama cu două axe, acționată de un motor, care permite mișcarea automată a capacului și orientarea ecranului în funcție de poziția persoanei din fața laptopului.

Dincolo de această caracteristică, dispozitivul păstrează aspectul unui laptop clasic, cu finisaj argintiu Luna Grey, tastatură și touchpad. Carcasa are însă o grosime de până la 23,9 mm și o greutate de pornire de 1,4 kilograme. Aceste dimensiuni îl fac mai voluminos decât multe dintre laptopurile business din aceeași categorie.

Tastatura are o cursă a tastelor de 1,5 mm, iar touchpadul mecanic oferă o suprafață generoasă. Experiența de tastare a fost apreciată mai puțin decât cea de pe alte modele Lenovo testate de autorul recenziei, deși diferențele nu sunt neapărat evidente pentru toți utilizatorii.

Un avantaj important este conectivitatea, scrie XDA-Developers. Laptopul include două porturi Thunderbolt 4, două USB-A, un HDMI 2.1 și o mufă audio de 3,5 mm. Ambele porturi Thunderbolt sunt amplasate pe partea stângă, ceea ce înseamnă că alimentarea se poate face doar din acea parte. Butonul de pornire integrează și un cititor de amprente, iar camera web are un senzor de 10 megapixeli și suport pentru autentificare facială.

Ecranul se deschide singur și poate urmări persoana din fața camerei

Principalul element care diferențiază ThinkBook Plus Gen 7 Auto Twist este balamaua motorizată. Aceasta poate fi configurată astfel încât laptopul să deschidă automat capacul atunci când este apăsat butonul de pornire sau când dispozitivul este deblocat cu ajutorul cititorului de amprente. În sens invers, ecranul se poate închide automat atunci când laptopul intră în repaus sau hibernare.

Funcția de urmărire facială permite orientarea ecranului în timpul apelurilor video, astfel încât persoana care vorbește să rămână în cadru chiar dacă se deplasează. Sistemul poate fi configurat pentru a recunoaște anumite persoane, ceea ce reduce riscul ca laptopul să urmărească alte chipuri aflate în fundal.