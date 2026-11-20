Lenovo a lansat laptopul cu ecran motorizat care se rotește singur și urmărește utilizatorul. Cât costă ThinkBook Plus Gen 7 Auto Twist
Un laptop Lenovo prezentat inițial ca un concept la un târg de tehnologie a ajuns în cele din urmă pe piață. ThinkBook Plus Gen 7 Auto Twist are un ecran OLED montat pe o balama motorizată, care poate deschide și închide automat capacul, se poate roti pentru a urmări persoana din fața camerei și poate reacționa la comenzi vocale.
Dispozitivul arată la prima vedere ca un laptop business obișnuit, însă mecanismul său îl diferențiază de modelele convenționale. Lenovo a prezentat prima versiune a conceptului la IFA 2024, iar acesta a revenit la CES 2026 sub numele actual. Lansarea comercială arată că producătorul a reușit să transforme o idee demonstrată la un târg într-un produs disponibil pentru cumpărare.
Modelul Lenovo testat de publicația XDA costă 1.900 de dolari și vine cu un procesor Intel Core Ultra 5 325, grafică integrată, 32 GB de memorie RAM și un SSD de 512 GB. Deși mecanismul ecranului este impresionant, configurația hardware și dimensiunile laptopului ridică întrebări despre raportul dintre preț și performanță.
Un laptop ThinkBook obișnuit, cu un mecanism neobișnuit
ThinkBook Plus Gen 7 Auto Twist are un ecran OLED de 14 inch, cu rezoluție 2.8K, de 2.880 x 1.800 pixeli. Panoul este montat pe o balama cu două axe, acționată de un motor, care permite mișcarea automată a capacului și orientarea ecranului în funcție de poziția persoanei din fața laptopului.
Dincolo de această caracteristică, dispozitivul păstrează aspectul unui laptop clasic, cu finisaj argintiu Luna Grey, tastatură și touchpad. Carcasa are însă o grosime de până la 23,9 mm și o greutate de pornire de 1,4 kilograme. Aceste dimensiuni îl fac mai voluminos decât multe dintre laptopurile business din aceeași categorie.
Tastatura are o cursă a tastelor de 1,5 mm, iar touchpadul mecanic oferă o suprafață generoasă. Experiența de tastare a fost apreciată mai puțin decât cea de pe alte modele Lenovo testate de autorul recenziei, deși diferențele nu sunt neapărat evidente pentru toți utilizatorii.
Un avantaj important este conectivitatea, scrie XDA-Developers. Laptopul include două porturi Thunderbolt 4, două USB-A, un HDMI 2.1 și o mufă audio de 3,5 mm. Ambele porturi Thunderbolt sunt amplasate pe partea stângă, ceea ce înseamnă că alimentarea se poate face doar din acea parte. Butonul de pornire integrează și un cititor de amprente, iar camera web are un senzor de 10 megapixeli și suport pentru autentificare facială.
Ecranul se deschide singur și poate urmări persoana din fața camerei
Principalul element care diferențiază ThinkBook Plus Gen 7 Auto Twist este balamaua motorizată. Aceasta poate fi configurată astfel încât laptopul să deschidă automat capacul atunci când este apăsat butonul de pornire sau când dispozitivul este deblocat cu ajutorul cititorului de amprente. În sens invers, ecranul se poate închide automat atunci când laptopul intră în repaus sau hibernare.
Funcția de urmărire facială permite orientarea ecranului în timpul apelurilor video, astfel încât persoana care vorbește să rămână în cadru chiar dacă se deplasează. Sistemul poate fi configurat pentru a recunoaște anumite persoane, ceea ce reduce riscul ca laptopul să urmărească alte chipuri aflate în fundal.
Dispozitivul acceptă și comenzi vocale. De exemplu, utilizatorul îi poate cere să închidă capacul folosind formula „Hi Tiko, close lid”. În testul publicat de XDA, această funcție nu a funcționat însă suficient de constant pentru a deveni o alternativă practică la închiderea manuală.
O altă funcție s-a dovedit mai utilă: ecranul se poate orienta în direcția din care provine sunetul. Astfel, laptopul reacționează la poziția persoanei care vorbește, fără ca aceasta să fie nevoită să ajusteze manual unghiul displayului.
Mecanismul are și câteva dezavantaje. Motorul produce zgomot în timpul mișcării, iar capacul poate părea instabil atunci când laptopul este transportat. În plus, orice componentă motorizată adaugă un posibil punct de defectare. Dacă balamaua se strică după expirarea garanției, repararea ei ar putea deveni o problemă costisitoare.
Performanța procesorului nu justifică pe deplin prețul de 1.900 de dolari
Configurația testată de XDA include un procesor Intel Core Ultra 5 325, cu grafică integrată, 32 GB de memorie LPDDR5x-7467 lipită pe placa de bază și un SSD PCIe 4.0 de 512 GB. Laptopul rulează Windows 11 Pro și are o baterie de 75 Wh.
În testele Cinebench, procesorul a obținut 566 de puncte în testul multi-core și 106 puncte în cel single-core. În Geekbench 6, rezultatele au fost de 2.435 de puncte în multi-core și 10.444 în single-core. Performanța este suficientă pentru activități de productivitate obișnuite, dar nu transformă laptopul într-o alegere potrivită pentru sarcini solicitante.
Un aspect pozitiv este nivelul redus de zgomot produs de sistemul de răcire. Ventilatoarele au rămas discrete chiar și în timpul testelor de performanță, iar încărcarea rapidă este susținută de adaptorul de 100 W inclus în pachet. Lenovo promite că bateria poate ajunge la 50% în aproximativ 30 de minute, prin tehnologia Rapid Charge Pro.
Autonomia a fost, de asemenea, unul dintre punctele apreciate în recenzie. Totuși, la un preț de 1.900 de dolari, procesorul Core Ultra 5 și stocarea de 512 GB pot părea modeste. Lenovo menționează posibilitatea unei configurații cu Intel Core Ultra X7 358H, însă aceasta nu era disponibilă pe site-ul companiei la momentul publicării recenziei.
ThinkBook Auto Twist este o demonstrație tehnologică devenită produs comercial
ThinkBook Plus Gen 7 Auto Twist a primit nota 7,5 din 10 în recenzia XDA. Laptopul impresionează prin mecanismul motorizat, funcțiile de urmărire și autonomia bună, dar prețul ridicat, greutatea și performanța relativ modestă îi limitează atractivitatea.
Autorul recenziei consideră că, pentru aproape 2.000 de dolari, ar fi fost de preferat un procesor mai puternic. Ca alternativă, este menționat Lenovo Yoga Slim 7i, care oferă performanță și autonomie competitive într-o carcasă considerabil mai subțire și mai ușoară.
Mai există și problema durabilității. Balamaua motorizată este elementul central al produsului, dar reprezintă totodată o componentă mecanică suplimentară care se poate defecta. Lenovo a trebuit să rezolve numeroase provocări tehnice pentru a transforma conceptul într-un laptop comercial, însă utilizarea pe termen lung va arăta cât de fiabil este mecanismul.