Internetul cuantic, mai aproape de realitate: Un nou cip permite transmiterea semnalelor prin cabluri de fibră optică standard

Un studiu recent aduce o descoperire esențială pentru dezvoltarea internetului cuantic: cercetătorii au reușit să transmită date cuantice prin infrastructura de fibră optică existentă, folosind protocoalele obișnuite de internet.

La finalul lunii august 2025, în revista Science, a fost publicat un studiu ce descrie testarea unui cip denumit Q-Chip (quantum-classical hybrid internet by photonics), scrie Live Science.

Cum funcționează Q-Chip și de ce este o inovație majoră

Cipul a permis transmiterea simultană a semnalelor cuantice și a celor clasice prin aceeași rețea de fibră optică, utilizând protocolul IP, același standard care stă la baza conexiunilor de internet actuale.

Până acum, încercările de comunicare cuantică necesitau echipamente dedicate și condiții de laborator controlate. Diferența adusă de Q-Chip este că el permite integrarea semnalelor cuantice în rețele comerciale, evitând necesitatea unei infrastructuri paralele, exclusiv cuantice.

Mecanismul inovator al cipului constă în atașarea unui „header” clasic – un pachet de date cu informații despre rutare și sincronizare, fiecărui semnal cuantic.

Aceste pachete sunt citite de routere obișnuite, care pot direcționa traficul fără a interfera cu starea cuantică a datelor. În acest mod, se rezolvă una dintre marile probleme ale comunicațiilor cuantice: fragilitatea qubiților, care își pierd proprietățile atunci când sunt observați direct.

Testele au fost realizate pe o distanță de un kilometru, folosind o rețea comercială pusă la dispoziție de compania Verizon. Rezultatele au arătat că semnalele au putut fi transmise și corectate cu succes, chiar și în fața interferențelor de mediu, grație sincronizării dintre componentele cuantice și cele clasice.

Ce înseamnă acest pas pentru viitorul internetului cuantic

Qubiții, unitățile fundamentale ale informației cuantice, pot exista în suprapuneri de stări și se pot afla în relații de inseparabilitate numite entanglement.

Aceste proprietăți le conferă o putere de calcul mult peste cea a computerelor tradiționale, dar și o instabilitate extrem de ridicată.

Prin integrarea semnalelor cuantice în infrastructura actuală de internet, Q-Chip reduce bariera tehnologică și economică pentru implementarea unei rețele cuantice la scară largă.

Cipul este fabricat pe bază de siliciu și poate fi produs prin procese deja existente în industrie, ceea ce îl face scalabil pentru aplicații comerciale.

Cercetătorii estimează că în următorii 5–10 ani vor apărea primele rețele cuantice locale sau metropolitane, utilizate pentru comunicații securizate, interconectarea calculatoarelor cuantice ori sisteme de senzori distribuiți, cu aplicații în navigație de mare precizie și sincronizare temporală.

Astfel, descoperirea marchează o etapă crucială spre apariția unui internet cuantic funcțional, care să funcționeze pe aceeași infrastructură ce susține deja miliarde de conexiuni la nivel global.