Cercetătorii au teleportat pentru prima dată o imagine prin 100 de canale cuantice simultan

Ce înseamnă, de fapt, teleportarea cuantică

Denumirea poate suna spectaculos, însă teleportarea cuantică nu înseamnă că un obiect sau o particulă dispare într-un loc și apare instantaneu în altul. Procesul permite transferarea stării cuantice a unui sistem către un alt sistem aflat la distanță, folosind inseparabilitatea cuantică și un canal de comunicare clasic.

Conceptul a fost propus în 1993, iar primele demonstrații experimentale au urmat câțiva ani mai târziu. De atunci, cercetătorii au reușit să teleporteze stări cuantice folosind fotoni, atomi și qubiți în stare solidă, inclusiv pe distanțe de peste 100 de kilometri și între Pământ și un satelit.

Problema nu mai ține însă doar de distanță. Pentru ca o rețea cuantică să poată conecta mai multe calculatoare și dispozitive, trebuie găsite metode prin care numeroase stări cuantice să fie transmise și procesate în paralel. Creșterea numărului de canale este, astfel, una dintre provocările importante pentru dezvoltarea comunicațiilor cuantice.

În noul experiment, cercetătorii au folosit 100 de moduri spațiale ale luminii, dispuse într-o grilă de 10 × 10. Fiecare mod a fost controlat independent, iar echipa a creat o structură corespunzătoare de lumină aflată în inseparabilitate cuantică. Un sistem optic a permis procesarea simultană a tuturor celor 100 de canale.

Imaginea nu a fost teleportată ca o fotografie

Imaginea demonstrată în experiment era, de fapt, o reprezentare a informației cuantice. Cercetătorii au codificat o matrice optică de 10 × 10, în care fiecare mod spațial putea fi privit ca un pixel. Cele 100 de moduri formau împreună litera „Q”.

Starea cuantică asociată fiecărui mod a fost teleportată în paralel către receptor, unde cercetătorii au reconstruit modelul. Prin urmare, experimentul nu presupune transmiterea unei fotografii propriu-zise printr-un fel de „portal” cuantic, ci transferul informației cuantice care descrie fiecare dintre cele 100 de componente ale imaginii.

Echipa a verificat și fidelitatea teleportării, un indicator care arată cât de bine corespunde starea cuantică recepționată celei inițiale. Fidelitatea medie obținută a fost de 0,60, peste limita clasică de 0,52, iar rezultatul a depășit această limită pentru toate cele 100 de moduri spațiale.