August explodează pe National Geographic: lei, panda, avioane legendare și povești nevăzute de la 11 septembrie

Avioane legendare și lupta pentru supraviețuire a unui leu

„Avioane care au schimbat istoria” revine cu episoade noi din 10 august. Seria va fi difuzată în fiecare luni, de la ora 21:00. Producția traversează 125 de ani de istorie a aviației. În centrul episoadelor se află aeronave precum Concorde, Boeing 747 și Supermarine Spitfire. Imaginile rare de arhivă sunt completate de interviuri cu istorici, piloți și experți. Modelele 3D explică inovațiile care au transformat aceste aparate în simboluri ale progresului tehnologic.

Unul dintre cele mai așteptate titluri ale lunii este „Leul”. Seria documentară are patru părți și urmărește povestea lui Kio. Puiul de leu trece prin pierdere, exil și confruntări pentru teritoriu. Drumul său spre maturitate este marcat de pericole, dar și de responsabilitatea protejării familiei. Producția a fost filmată pe parcursul a patru ani și promite o abordare cinematografică. „Leul” va fi difuzat sâmbătă și duminică, pe 22 și 23 august, de la ora 20:00.

Mărturii despre 11 septembrie și expediții pe insule misterioase

În același weekend debutează „11 Septembrie: Reuniunea”. Seria marchează împlinirea a 25 de ani de la atacurile care au schimbat Statele Unite și întreaga lume. Producția nu se concentrează doar asupra tragediei. În prim-plan se află supraviețuitorii și oamenii care s-au întâlnit în condiții extreme. Legăturile create atunci au rezistat timp de decenii. Seria va fi difuzată pe 22 și 23 august, de la ora 22:00. Este o completare emoționantă pentru materialele dedicate atentatelor din 11 septembrie.

Din 25 august revine și „Insule misterioase”. Episoadele vor fi difuzate în fiecare marți, de la ora 21:00. Noul sezon propune expediții către unele dintre cele mai izolate locuri de pe planetă. Aici, peisajele spectaculoase se întâlnesc cu legende locale, fenomene greu de explicat și povești uitate. Două zile mai târziu, pe 27 august, începe „Marfă de contrabandă”. Seria urmărește activitatea autorităților americane în porturi, aeroporturi și zone de frontieră. Agenții încearcă să oprească traficul de droguri, arme și produse ilegale.

Râuri ostile și primele lecții pentru puii de panda

National Geographic Wild deschide luna cu blocul de programe „Ape ostile”. Din 1 august, în fiecare sâmbătă, de la ora 19:00, telespectatorii vor putea explora râurile sălbatice din Africa și America de Nord. Aceste ecosisteme susțin o biodiversitate impresionantă. Sunt însă și teritoriile unor prădători periculoși. Blocul include premierele „Râul-fantomă al Africii”, „Gabon: Hipopotami pe valuri” și „Amazonul Americii de Nord: Râuri secrete”.

O zi mai târziu, pe 2 august, debutează „Școala Panda”. Noua serie va fi difuzată în fiecare duminică, de la ora 19:00. Acțiunea are loc în munții Sichuan din China. Acolo, puii de panda sunt pregătiți pentru provocările vieții în natură. Ei învață să se hrănească, să exploreze și să reacționeze la pericole. Producția îmbină momentele adorabile cu informații despre conservarea speciei. Este încă un exemplu despre felul în care documentarele despre natură pot transforma divertismentul într-o lecție despre protejarea planetei.