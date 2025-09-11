11 septembrie: 24 de ani de la atacul asupra Turnurilor Gemene. Imaginile istorice ale atentatului și prăbușirii

Anul 2025 marchează 24 de ani de la atentatele teroriste din 11 septembrie 2001, când Statele Unite au fost lovite de cele mai cumplite atacuri din istoria lor. Patru avioane de pasageri deturnate au vizat Turnurile Gemene din New York și Pentagonul, provocând aproape 3.000 de morți. Imaginile zgârie-norilor în flăcări și prăbușirea lor au rămas simboluri ale unei zile care a schimbat lumea.

11 septembrie 2001 – Ziua care a schimbat istoria

La 8:46 dimineața, ora locală a New Yorkului, un Boeing 767 al companiei American Airlines, Zborul 11, s-a prăbușit intenționat în Turnul de Nord al World Trade Center. La bord erau 92 de persoane, iar impactul a ucis instantaneu și sute de oameni aflați în clădire.

17 minute mai târziu, la 9:03, un al doilea avion – Zborul 175 al United Airlines – s-a izbit de Turnul de Sud. Televiziunile transmiteau deja live incendiul de la primul turn, iar imaginile celui de-al doilea impact au devenit simbolul vizual al tragediei.

Al treilea avion, Zborul 77 al American Airlines, s-a prăbușit la ora 9:37 în clădirea Pentagonului, ucigând toți cei 64 de oameni aflați la bord și peste 100 de angajați ai Departamentului Apărării.

Ultimul avion, Zborul 93 al United Airlines, avea probabil ca țintă Casa Albă sau Capitoliul. Pasagerii au încercat să-l recucerească și aeronava s-a prăbușit pe un câmp din Pennsylvania la ora 10:03. Toți cei aflați la bord au murit.

Imagini care au rămas în memoria colectivă

Cu aproape 3.000 de victime și peste 25.000 de răniți, 11 septembrie rămâne cea mai sângeroasă zi din istoria Statelor Unite în timp de pace. Imaginile Turnurilor Gemene în flăcări și prăbușirea lor, transmise în direct pe toate continentele, au marcat sfârșitul unei epoci de siguranță aparentă.

În fiecare an, la New York, Washington și Shanksville au loc ceremonii de comemorare. Clopotele bat, numele victimelor sunt rostite și minutele de reculegere marchează momentele exacte ale impacturilor.

La Memorialul 9/11 din Ground Zero sunt depuse flori albe pe bazinele construite pe fundațiile fostelor turnuri, iar la Pentagon și Shanksville se desfășoară ceremonii similare.

Ground Zero – Din ruine, un simbol al renașterii

În locul Turnurilor Gemene s-a ridicat One World Trade Center, inaugurat în 2014 și devenit cel mai înalt zgârie-nori din emisfera vestică, cu 541 de metri.

Complexul World Trade Center include acum șapte clădiri, Muzeul și Memorialul Național 11 Septembrie și centrul de transport ”Oculus”. Memorialul constă în două bazine imense pe locul fundațiilor fostelor turnuri, unde sunt gravate numele victimelor. Muzeul subteran prezintă documente, obiecte și imagini din acea zi.

Zona Ground Zero a devenit un spațiu al memoriei, dar și al rezilienței și al speranței. Imaginile istorice ale atentatelor și prăbușirii Turnurilor Gemene rămân un avertisment despre fragilitatea lumii și despre puterea comunităților de a renaște din tragedie.