Atacurile prin Microsoft Teams iau amploare. Hackerii se dau drept IT și instalează ransomware în mai puțin de 17 ore

Atacul începe cu un apel aparent legitim pe Microsoft Teams

Metoda folosită de infractori este bazată pe inginerie socială. Victima primește un mesaj sau un apel vocal prin Microsoft Teams de la un cont extern care pretinde că aparține departamentului IT al companiei.

Pentru a părea credibili, atacatorii folosesc identități false și domenii de internet create special pentru aceste operațiuni, cu denumiri care sugerează actualizări de securitate sau servicii de asistență tehnică. În timpul conversației, încearcă să convingă persoana contactată să pornească o sesiune de asistență la distanță prin Microsoft Quick Assist sau să instaleze un software de administrare de la distanță.

Inițial, gruparea s-a bazat în principal pe Quick Assist, însă ulterior a început să folosească mai des aplicația RemSupp, considerând că aceasta are șanse mai mici să fie blocată de politicile de securitate ale companiilor.

Apelurile observate de cercetători au avut durate variate, de la aproximativ un minut și jumătate până la peste 20 de minute, însă cele mai multe s-au încheiat în două sau trei minute, suficient pentru ca victima să acorde acces la sistem.

Ce fac atacatorii după ce preiau controlul calculatorului

Odată obținut accesul de la distanță, infractorii descarcă și instalează programe malițioase care le permit să controleze dispozitivul chiar și după încheierea apelului.

Pentru a evita suspiciunile, unele dintre componentele instalate sunt mascate sub denumiri care imită drivere sau servicii Windows și Realtek. În paralel, sunt colectate informații despre sistem, iar atacatorii încearcă să își asigure accesul permanent la rețeaua companiei.

În incidentele care au culminat cu instalarea ransomware-ului Chaos, au fost folosite și alte aplicații de acces la distanță, precum DWAgent sau AnyDesk. De asemenea, atacatorii au încercat să activeze Remote Desktop Protocol (RDP) pentru a se deplasa rapid între calculatoarele din rețea și a compromite cât mai multe sisteme.