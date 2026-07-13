ASUS ridică miza în gaming: ROG Raikiri II Pro vine cu 8.000 Hz și autonomie de 79 de ore

Răspuns de 8.000 Hz

Principala caracteristică promovată de ASUS este rata de interogare de 8.000 Hz. Aceasta indică frecvența cu care controllerul transmite comenzile către computer. În teorie, o valoare mai mare reduce intervalul dintre apăsarea unui buton și înregistrarea acțiunii în joc.

Raikiri II Pro folosește și tehnologia wireless ROG SpeedNova. Compania susține că aceasta oferă o conexiune stabilă și o latență foarte redusă pe 2,4 GHz. Controllerul permite selectarea ratelor de 1.000 Hz și 8.000 Hz atunci când este utilizat pe PC.

Diferența va fi mai importantă în jocurile competitive, unde fiecare milisecundă poate conta. Într-un titlu de aventură sau într-un RPG lent, avantajul poate fi mai greu de observat. ASUS poziționează însă produsul în zona accesoriilor de performanță, nu în cea a gamepadurilor obișnuite.

Butoanele ABXY, D-Pad-ul, bumperele și comenzile din partea din spate folosesc micro-switch-uri. Acestea ar trebui să ofere o activare rapidă și un feedback tactil clar. Este o abordare apropiată de cea folosită la mouse-urile pentru gaming.

Raikiri II Pro poate deveni o alternativă pentru cine preferă să folosească un controller de Xbox pe un PC cu Windows, dar își dorește mai multe reglaje. Designul păstrează o dispunere familiară a butoanelor, fără să renunțe la identitatea vizuală ROG.

Stick-uri fără drift

ASUS a inclus module TMR pentru joystick-uri. Acest tip de senzor este conceput să ofere mișcări precise și să reducă riscul apariției fenomenului de drift. Problema apare atunci când jocul detectează o mișcare chiar dacă utilizatorul nu atinge stick-ul.

Modulele sunt interschimbabile. În cutie se află un set standard cu o forță de acționare de 120 gf și unul mai ușor, de 50 gf. Astfel, poți alege între un stick mai rigid și unul care se mișcă mai ușor, în funcție de joc și de preferințe.