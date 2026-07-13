ASUS ridică miza în gaming: ROG Raikiri II Pro vine cu 8.000 Hz și autonomie de 79 de ore
ASUS Republic of Gamers a prezentat ROG Raikiri II Pro PC, un controller premium dedicat jucătorilor care caută latență redusă și cât mai multe opțiuni de personalizare. Noul model oferă o rată de interogare de până la 8.000 Hz, module de joystick interschimbabile și o autonomie declarată de maximum 79 de ore, potrivit comunicatului oficial publicat de ASUS.
Controllerul a fost proiectat în primul rând pentru PC-urile cu Windows 11 sau o versiune mai nouă. Conectarea se poate face prin cablu USB-C, wireless pe frecvența de 2,4 GHz sau prin Bluetooth. ASUS nu a anunțat încă prețul recomandat și nici data exactă la care produsul va ajunge în magazinele din România.
Răspuns de 8.000 Hz
Principala caracteristică promovată de ASUS este rata de interogare de 8.000 Hz. Aceasta indică frecvența cu care controllerul transmite comenzile către computer. În teorie, o valoare mai mare reduce intervalul dintre apăsarea unui buton și înregistrarea acțiunii în joc.
Raikiri II Pro folosește și tehnologia wireless ROG SpeedNova. Compania susține că aceasta oferă o conexiune stabilă și o latență foarte redusă pe 2,4 GHz. Controllerul permite selectarea ratelor de 1.000 Hz și 8.000 Hz atunci când este utilizat pe PC.
Diferența va fi mai importantă în jocurile competitive, unde fiecare milisecundă poate conta. Într-un titlu de aventură sau într-un RPG lent, avantajul poate fi mai greu de observat. ASUS poziționează însă produsul în zona accesoriilor de performanță, nu în cea a gamepadurilor obișnuite.
Butoanele ABXY, D-Pad-ul, bumperele și comenzile din partea din spate folosesc micro-switch-uri. Acestea ar trebui să ofere o activare rapidă și un feedback tactil clar. Este o abordare apropiată de cea folosită la mouse-urile pentru gaming.
Raikiri II Pro poate deveni o alternativă pentru cine preferă să folosească un controller de Xbox pe un PC cu Windows, dar își dorește mai multe reglaje. Designul păstrează o dispunere familiară a butoanelor, fără să renunțe la identitatea vizuală ROG.
Stick-uri fără drift
ASUS a inclus module TMR pentru joystick-uri. Acest tip de senzor este conceput să ofere mișcări precise și să reducă riscul apariției fenomenului de drift. Problema apare atunci când jocul detectează o mișcare chiar dacă utilizatorul nu atinge stick-ul.
Modulele sunt interschimbabile. În cutie se află un set standard cu o forță de acționare de 120 gf și unul mai ușor, de 50 gf. Astfel, poți alege între un stick mai rigid și unul care se mișcă mai ușor, în funcție de joc și de preferințe.
Controllerul are patru butoane detașabile în partea din spate și două bumpere suplimentare, amplasate pentru utilizarea cu degetele arătătoare. Acestea pot fi reconfigurate. Jucătorii pot muta pe ele comenzile importante, fără să ridice degetele de pe joystick-uri.
Trigger-ele au două moduri de funcționare. Poți alege o cursă scurtă, cu micro-switch, potrivită pentru jocurile de tip shooter, sau cursa completă controlată prin senzori TMR. A doua variantă poate fi mai utilă în jocurile cu mașini, unde accelerația și frânarea trebuie dozate.
Un panou color integrat permite modificarea rapidă a setărilor. De aici pot fi reglate vibrațiile, sensibilitatea joystick-urilor, iluminarea și atribuirea butoanelor. Controllerul poate păstra cinci profiluri, astfel încât să nu refaci setările de fiecare dată când schimbi jocul.
Pentru reglaje mai detaliate este disponibilă aplicația ASUS Gear Link. Aceasta include și un mod Turbo, care repetă automat o comandă cât timp butonul este ținut apăsat. Funcția poate fi folosită în jocurile de lupte, shootere și RPG-uri, dar disponibilitatea sa în competiții poate depinde de regulile fiecărui turneu.
Autonomie pentru maratoane
ASUS anunță o autonomie de până la 79 de ore pentru conexiunea wireless pe 2,4 GHz. Valoarea este obținută însă în condiții specifice. Panoul color, vibrațiile și iluminarea trebuie oprite, iar controllerul trebuie utilizat la rata de 1.000 Hz.
Activarea tuturor funcțiilor va reduce durata dintre încărcări. ASUS nu a precizat autonomia obținută cu iluminarea, vibrațiile și ecranul pornite. Încărcarea se face prin USB-C, direct cu un cablu sau prin suportul inclus.
Pachetul conține și o husă de transport care poate fi folosită pentru încărcare. Sunt incluse un stand, patru capace pentru locașurile butoanelor posterioare, două module TMR, două capace pentru joystick-uri și instrumentul necesar scoaterii modulelor.
Controllerul cântărește 270 de grame și măsoară 155 mm în lungime. Include iluminare RGB cu mai multe efecte și suport pentru Aura Sync. Aceasta poate fi sincronizată cu alte componente și periferice din ecosistemul ASUS ROG.
Lansarea completează strategia ASUS pentru gamingul pe Windows, după apariția dispozitivelor portabile ROG Xbox Ally și Ally X. Raikiri II Pro este însă prezentat drept un controller de PC, iar comunicatul nu indică o certificare pentru consolele Xbox sau PlayStation.
Produsul intră într-o categorie în care prețul va conta foarte mult. Funcțiile avansate îl pot face atractiv pentru jucătorii competitivi, dar modelele oficiale Xbox și alternativele de la alți producători sunt deja bine poziționate. Fanii mărcii pot beneficia și de programul ROG Elite Rewards, dacă noul controller va fi inclus între produsele eligibile.
ROG Raikiri II Pro promite viteză, control și personalizare la un nivel apropiat de cel al perifericelor profesionale. Verdictul final va depinde însă de preț, confortul în sesiunile lungi și autonomia obținută cu toate funcțiile activate.