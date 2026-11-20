ASUS lansează un mouse de gaming de numai 47 de grame, dezvoltat împreună cu un campion mondial de VALORANT. Ce îl face special
În gamingul competitiv, fiecare milisecundă poate face diferența dintre victorie și înfrângere. ASUS a dezvoltat un nou mouse dedicat jucătorilor profesioniști, pentru realizarea căruia a apelat inclusiv la cercetări din domeniul științei sportului.
ROG Harpe II Ace Mini a fost creat în colaborare cu Maximilian „Demon1” Mazanov, câștigător al campionatului mondial de VALORANT din 2023. Compania a anunțat pe 20 noiembrie 2026, prin intermediul unui comunicat oficial, detaliile privind lansarea comercială a produsului în Japonia.
Un mouse dezvoltat cu ajutorul jucătorilor profesioniști
Noul ROG Harpe II Ace Mini cântărește numai 47 de grame și beneficiază de un design compact, semisimetric, optimizat pentru mișcările rapide și ajustările de precizie.
Demon1 a participat activ la dezvoltarea produsului, testând mai multe prototipuri și oferind sugestii privind forma și comportamentul mouse-ului în timpul sesiunilor de gaming.
Construcția acestuia favorizează stilurile de prindere cunoscute sub denumirile de claw grip și fingertip grip, în care degetele au un rol important în controlarea perifericului.
Abordarea face parte dintr-o strategie mai amplă a companiei. ASUS a început să integreze tot mai frecvent rezultatele cercetărilor din domeniul științei sportului în dezvoltarea perifericelor de gaming, urmărind îmbunătățirea ergonomiei și a preciziei.
Senzor optic de 65.000 DPI și conexiune wireless de 8.000 Hz
ROG Harpe II Ace Mini integrează senzorul optic ROG AimPoint Pro 65K, care oferă o sensibilitate maximă de 65.000 DPI și permite ajustarea distanței de detectare a suprafeței pe 11 niveluri.
Tehnologia wireless ROG SpeedNova 8K Gen II permite transmiterea informațiilor către calculator de până la 8.000 de ori pe secundă.
Comparativ cu perifericele tradiționale care funcționează la 1.000 Hz, această caracteristică reduce intervalul dintre raportările succesive ale poziției mouse-ului. Avantajele pot fi mai relevante atunci când perifericul este utilizat împreună cu monitoare de gaming cu rate de refresh foarte ridicate.
ASUS a echipat dispozitivul și cu switch-uri optice proiectate să reziste la 100 de milioane de apăsări. Setările mouse-ului pot fi personalizate direct din browser, prin platforma ROG Gear Link, fără instalarea unei aplicații dedicate.
Ediție specială dedicată campionului mondial de VALORANT
Pe lângă versiunea standard, ASUS a pregătit ROG Harpe II Ace Mini Demon1 Edition, o variantă care păstrează caracteristicile tehnice ale modelului obișnuit, dar beneficiază de un design personalizat.
Ediția specială se remarcă printr-un finisaj în nuanțe de liliachiu, semnătura jucătorului și accesorii exclusive, inclusiv autocolante cu motive inspirate de pisici.
Prin intermediul acestui produs, ASUS își consolidează poziția pe piața echipamentelor de gaming destinate competițiilor esports, unde producătorii încearcă să obțină avantaje inclusiv prin reducerea greutății perifericelor.
Precomenzile pentru primele variante vor începe pe 27 noiembrie în Japonia, urmând ca acestea să intre în magazine pe 4 decembrie 2026. Prețul recomandat este de 25.020 de yeni. Disponibilitatea și prețurile pentru România nu au fost confirmate.