Un mouse dezvoltat cu ajutorul jucătorilor profesioniști

Noul ROG Harpe II Ace Mini cântărește numai 47 de grame și beneficiază de un design compact, semisimetric, optimizat pentru mișcările rapide și ajustările de precizie.

Demon1 a participat activ la dezvoltarea produsului, testând mai multe prototipuri și oferind sugestii privind forma și comportamentul mouse-ului în timpul sesiunilor de gaming.

Construcția acestuia favorizează stilurile de prindere cunoscute sub denumirile de claw grip și fingertip grip, în care degetele au un rol important în controlarea perifericului.

Abordarea face parte dintr-o strategie mai amplă a companiei. ASUS a început să integreze tot mai frecvent rezultatele cercetărilor din domeniul științei sportului în dezvoltarea perifericelor de gaming, urmărind îmbunătățirea ergonomiei și a preciziei.

Senzor optic de 65.000 DPI și conexiune wireless de 8.000 Hz

ROG Harpe II Ace Mini integrează senzorul optic ROG AimPoint Pro 65K, care oferă o sensibilitate maximă de 65.000 DPI și permite ajustarea distanței de detectare a suprafeței pe 11 niveluri.

Tehnologia wireless ROG SpeedNova 8K Gen II permite transmiterea informațiilor către calculator de până la 8.000 de ori pe secundă.