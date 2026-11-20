Cele două modele, ASUS Dual GeForce RTX 5070 EVO OC Edition și ASUS Dual GeForce RTX 5060 OC Edition Advanced, au intrat în vânzare pe piața japoneză începând cu 20 noiembrie 2026, potrivit unui comunicat oficial ASUS.

Două plăci video cu memorie GDDR7 și design compact

ASUS Dual GeForce RTX 5070 EVO OC Edition dispune de 12 GB de memorie GDDR7, în timp ce modelul RTX 5060 OC Edition Advanced beneficiază de 8 GB de memorie din aceeași generație.

Ambele componente utilizează arhitectura NVIDIA Blackwell și sunt compatibile cu tehnologiile grafice ale familiei GeForce RTX 50, printre care se numără DLSS 4 și ray tracing.

Principala diferență dintre cele două modele ține de segmentul de performanță căruia i se adresează. RTX 5070 este mai potrivită pentru jocurile solicitante la rezoluții superioare, în timp ce RTX 5060 reprezintă o alternativă pentru cei care urmăresc construirea unui sistem de gaming mai accesibil, în special pentru rezoluția Full HD.

Spre deosebire de alte plăci video dedicate gamingului, care integrează sisteme de răcire voluminoase, cele două modele ASUS ocupă aproximativ 2,5 sloturi și utilizează doar două ventilatoare. Acest lucru facilitează instalarea în carcase cu spațiu interior limitat.

Ventilatoarele se opresc automat atunci când placa video nu este solicitată

Una dintre caracteristicile promovate de ASUS este tehnologia 0dB, prin intermediul căreia ventilatoarele se opresc complet atunci când temperatura procesorului grafic scade sub 50 de grade Celsius.

Astfel, în timpul navigării pe internet, al redactării documentelor sau al altor activități care nu solicită semnificativ placa video, zgomotul produs de ventilatoarele acesteia este eliminat.

ASUS utilizează și ventilatoare Axial-tech cu rulmenți dubli cu bile, concepute pentru a îmbunătăți circulația aerului și durata de viață a sistemului de răcire.

Plăcile beneficiază, totodată, de o construcție a părții posterioare care permite evacuarea mai eficientă a aerului cald, reducând riscul limitării performanței din cauza temperaturilor ridicate.

ASUS continuă să investească în componente pentru calculatoare compacte

Interesul producătorilor de hardware pentru sistemele de dimensiuni reduse a crescut în ultimii ani, pe măsură ce componentele performante au devenit disponibile în formate mai compacte.

ASUS a prezentat recent inclusiv un calculator cu procesor Intel Core Ultra 9 și placă video RTX 5060, integrat într-o carcasă de numai 15 litri.

Noile modele din seria Dual completează oferta companiei pentru utilizatorii care preferă să își configureze propriul sistem, fără să sacrifice inutil spațiul disponibil sau confortul acustic.

Dacă intenționezi să îți construiești un calculator compact, verifică dimensiunile componentelor, puterea sursei de alimentare și posibilitățile de ventilație ale carcasei înainte de a alege placa video.

ASUS a anunțat comercializarea celor două variante prin Amazon în Japonia. Detaliile comerciale pentru piața din România nu au fost comunicate în cadrul acestui anunț.