ASUS ProArt și Red Bull duc creația la extrem: laptopul care transformă aventurile aeriene în povești spectaculoase

De la performanțe extreme la povești create pe loc

Parteneriatul dintre ASUS ProArt și Red Bull are la bază aceeași idee: cele mai impresionante momente merită mai mult decât o simplă înregistrare. Ele trebuie transformate într-o experiență vizuală care transmite energia, emoția și dificultatea din spatele performanței.

În mijlocul deșertului Namib, unul dintre momentele importante ale evenimentului l-a avut în prim-plan pe sportivul Red Bull Dani Román, alături de laptopul ProArt GoPro Edition (PX13). Imaginea unui sportiv aflat deasupra unui peisaj extrem a devenit simbolul acestei colaborări: aventura nu se termină odată cu aterizarea, ci continuă prin procesul de creație.

Creatorii care au participat la eveniment au avut acces la instrumente dezvoltate pentru un flux complet, de la captură până la editare. ASUS ProArt a prezentat soluții bazate pe inteligență artificială și sesiuni practice dedicate editării video, storytellingului și organizării conținutului, astfel încât sportivii să poată transforma rapid experiențele lor în materiale gata de publicare.

Fie că vorbim despre parașutism, parapantă, paramotor sau zbor acrobatic, fiecare secundă poate deveni cadrul principal al unei povești. Tocmai de aceea, creatorii de conținut de acțiune au nevoie de echipamente capabile să țină pasul cu ritmul evenimentelor.

ProArt GoPro Edition, creat pentru situații în care nu există a doua șansă

Laptopul ProArt GoPro Edition (PX13) a fost conceput pentru cei care lucrează în locuri unde condițiile obișnuite de producție nu există. Designul convertibil permite folosirea dispozitivului în mai multe moduri, trecând rapid de la laptop la tabletă sau mod cort, în funcție de activitate.

Construcția sa include certificare de durabilitate militară MIL-STD 810H, ceea ce înseamnă că dispozitivul a fost testat pentru situații precum temperaturi ridicate, expunere la praf, vibrații, șocuri și utilizare la altitudini mari. Pentru creatorii care filmează expediții sau evenimente sportive extreme, rezistența poate face diferența între un material pierdut și o poveste memorabilă.

Cu o greutate de aproximativ 1,39 kg și un profil compact, PX13 combină mobilitatea cu performanța. Ecranul OLED tactil de 13,3 inci oferă o experiență potrivită pentru editare, iar hardware-ul este pregătit pentru sarcini complexe, inclusiv procesare video de înaltă rezoluție și aplicații creative asistate de AI.