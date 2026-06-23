ASUS ProArt și Red Bull duc creația la extrem: laptopul care transformă aventurile aeriene în povești spectaculoase
Atunci când adrenalina întâlnește tehnologia, rezultatul nu mai este doar o experiență trăită, ci o poveste care poate ajunge la milioane de oameni. ASUS ProArt și Red Bull au dus colaborarea dintre sportivi și creatori într-o zonă în care performanța din teren se transformă rapid în conținut spectaculos, pregătit pentru publicul global.
În cadrul Red Bull Global Aerial Performance Camp 2026, desfășurat în Namibia, sportivii și creatorii au testat un nou mod de lucru, în care filmarea, editarea și distribuirea materialelor se întâmplă aproape fără întreruperi. De la zboruri spectaculoase și acrobații aeriene până la cadre filmate în condiții dificile, tehnologia ASUS ProArt a fost gândită pentru cei care nu își permit ca momentul perfect să fie pierdut.
De la performanțe extreme la povești create pe loc
Parteneriatul dintre ASUS ProArt și Red Bull are la bază aceeași idee: cele mai impresionante momente merită mai mult decât o simplă înregistrare. Ele trebuie transformate într-o experiență vizuală care transmite energia, emoția și dificultatea din spatele performanței.
În mijlocul deșertului Namib, unul dintre momentele importante ale evenimentului l-a avut în prim-plan pe sportivul Red Bull Dani Román, alături de laptopul ProArt GoPro Edition (PX13). Imaginea unui sportiv aflat deasupra unui peisaj extrem a devenit simbolul acestei colaborări: aventura nu se termină odată cu aterizarea, ci continuă prin procesul de creație.
Creatorii care au participat la eveniment au avut acces la instrumente dezvoltate pentru un flux complet, de la captură până la editare. ASUS ProArt a prezentat soluții bazate pe inteligență artificială și sesiuni practice dedicate editării video, storytellingului și organizării conținutului, astfel încât sportivii să poată transforma rapid experiențele lor în materiale gata de publicare.
Fie că vorbim despre parașutism, parapantă, paramotor sau zbor acrobatic, fiecare secundă poate deveni cadrul principal al unei povești. Tocmai de aceea, creatorii de conținut de acțiune au nevoie de echipamente capabile să țină pasul cu ritmul evenimentelor.
ProArt GoPro Edition, creat pentru situații în care nu există a doua șansă
Laptopul ProArt GoPro Edition (PX13) a fost conceput pentru cei care lucrează în locuri unde condițiile obișnuite de producție nu există. Designul convertibil permite folosirea dispozitivului în mai multe moduri, trecând rapid de la laptop la tabletă sau mod cort, în funcție de activitate.
Construcția sa include certificare de durabilitate militară MIL-STD 810H, ceea ce înseamnă că dispozitivul a fost testat pentru situații precum temperaturi ridicate, expunere la praf, vibrații, șocuri și utilizare la altitudini mari. Pentru creatorii care filmează expediții sau evenimente sportive extreme, rezistența poate face diferența între un material pierdut și o poveste memorabilă.
Cu o greutate de aproximativ 1,39 kg și un profil compact, PX13 combină mobilitatea cu performanța. Ecranul OLED tactil de 13,3 inci oferă o experiență potrivită pentru editare, iar hardware-ul este pregătit pentru sarcini complexe, inclusiv procesare video de înaltă rezoluție și aplicații creative asistate de AI.
Modelul poate integra procesorul AMD Ryzen AI Max+ 395, memorie de până la 128 GB LPDDR5X și soluții grafice capabile să gestioneze fluxuri de lucru solicitante. Alături de ProArt P16, dispozitivul face parte dintr-un ecosistem creat pentru profesioniști care au nevoie de putere de procesare oriunde s-ar afla.
Un alt element important este ASUS StoryCube, un instrument care folosește inteligența artificială pentru organizarea materialelor. În cazul filmărilor realizate cu camere GoPro, sistemul poate recunoaște tipurile de scene și poate ajuta la sortarea automată a fișierelor, reducând timpul pierdut cu administrarea unui volum mare de conținut.
Pentru creatorii care lucrează cu imagini 8K RAW, videoclipuri 360° sau materiale filmate din mai multe unghiuri, un astfel de flux poate accelera semnificativ procesul de producție. În loc să petreacă ore întregi căutând fișiere, aceștia se pot concentra mai mult pe partea creativă.