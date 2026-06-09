ASUS ExpertBook Ultra — specificații, avantaje și ghid de achiziție pentru companii

La nivel de construcție, ASUS mizează pe tehnologia Nano Ceramic, care oferă o rezistență de nivel 9H împotriva zgârieturilor și petelor. Asta contează mai ales pentru utilizatorii care călătoresc frecvent, lucrează din aeroporturi, hoteluri, săli de ședință sau spații de coworking și au nevoie de un laptop care să arate bine și după luni sau ani de utilizare intensă.

Specificații premium pentru muncă mobilă și aplicații AI

ASUS ExpertBook Ultra este echipat cu procesoare Intel Core Ultra din seria X9, grafică Intel Arc Pro și tehnologie Intel vPro, elemente importante pentru companii care au nevoie de performanță, stabilitate și administrare la nivel enterprise. Platforma promite până la 50 TOPS prin NPU și până la 180 TOPS la nivelul întregului sistem, ceea ce îl transformă într-un laptop pregătit pentru scenarii AI locale și hibride.

În utilizarea reală, acest lucru înseamnă performanță mai bună în sarcini precum rezumarea ședințelor, traduceri în timp real, căutare inteligentă în fișiere, gestionarea documentelor, colaborare video și automatizări de productivitate. ExpertBook Ultra este un Copilot+ PC, cu Windows 11 Pro și funcții precum Copilot, Live Captions, Windows Studio Effects, căutare îmbunătățită în Windows și Click to Do, în funcție de disponibilitatea regională și de actualizările Microsoft.

Laptopul poate fi configurat cu până la 64 GB memorie LPDDR5x și WiFi 7, iar sistemul de răcire ASUS ExpertCool Pro permite un TDP de până la 50 W în modul Turbo. Sistemul folosește trei orificii de evacuare a aerului și răcește activ atât procesorul, cât și SSD-ul. Pentru companii, asta înseamnă performanță susținută, nu doar vârfuri scurte de putere care dispar după câteva minute.

Ecranul este unul dintre cele mai importante atuuri. ExpertBook Ultra integrează un panou OLED tandem de 14 inci, cu rezoluție 3K, luminozitate HDR de până la 1400 de niți, rată de reîmprospătare variabilă între 30 și 120 Hz și acoperire 100% DCI-P3 și 100% sRGB. ASUS susține că structura OLED cu două straturi oferă luminozitate de trei ori mai mare și consum cu 40% mai mic decât ecranele OLED standard.

Pentru lucrul în spații luminoase, ecranul Corning Gorilla Matte cu Gorilla Glass Victus reduce reflexiile cu până la 80%. Este o caracteristică utilă pentru cei care lucrează în deplasare, în săli de conferință, lângă ferestre sau în avion. În plus, autonomia declarată de până la 26 de ore și încărcarea rapidă la 50% în 30 de minute transformă ExpertBook Ultra într-un laptop potrivit pentru zile lungi fără dependență permanentă de priză.

Avantaje pentru companii: securitate, administrare și durabilitate

Pentru mediul business, specificațiile brute sunt importante, dar securitatea și administrarea pot cântări și mai mult. ASUS ExpertBook Ultra vine cu pachetul ExpertGuardian, o suită de protecții gândite pentru firme, departamente IT și organizații care gestionează date sensibile. BIOS-ul este conform cu standardul NIST SP 800-193, ceea ce presupune protecție la nivel de firmware prin prevenirea modificărilor neautorizate, detectarea atacurilor și restaurarea automată a versiunilor de încredere.