ASUS ExpertBook Ultra — specificații, avantaje și ghid de achiziție pentru companii
ASUS ExpertBook Ultra este un laptop business premium construit pentru companiile care vor un echilibru între mobilitate extremă, performanță ridicată, securitate avansată și funcții AI integrate. Nu este un laptop de birou obișnuit, ci un sistem gândit pentru manageri, antreprenori, consultanți, echipe executive, profesioniști mobili și organizații care au nevoie de dispozitive sigure, ușor de administrat și pregătite pentru noua generație de aplicații bazate pe inteligență artificială.
Prețul de pornire din ASUS eStore este de 17.499 lei, ceea ce îl poziționează clar în zona premium. În schimb, configurația și construcția justifică această încadrare pentru companiile care privesc laptopul ca pe un instrument strategic, nu doar ca pe un simplu dispozitiv de lucru. ExpertBook Ultra are un șasiu integral din metal, realizat din magneziu și aluminiu, inspirat din industria aeronautică, o greutate de doar 0,99 kg și o grosime de 10,9 mm.
La nivel de construcție, ASUS mizează pe tehnologia Nano Ceramic, care oferă o rezistență de nivel 9H împotriva zgârieturilor și petelor. Asta contează mai ales pentru utilizatorii care călătoresc frecvent, lucrează din aeroporturi, hoteluri, săli de ședință sau spații de coworking și au nevoie de un laptop care să arate bine și după luni sau ani de utilizare intensă.
Specificații premium pentru muncă mobilă și aplicații AI
ASUS ExpertBook Ultra este echipat cu procesoare Intel Core Ultra din seria X9, grafică Intel Arc Pro și tehnologie Intel vPro, elemente importante pentru companii care au nevoie de performanță, stabilitate și administrare la nivel enterprise. Platforma promite până la 50 TOPS prin NPU și până la 180 TOPS la nivelul întregului sistem, ceea ce îl transformă într-un laptop pregătit pentru scenarii AI locale și hibride.
În utilizarea reală, acest lucru înseamnă performanță mai bună în sarcini precum rezumarea ședințelor, traduceri în timp real, căutare inteligentă în fișiere, gestionarea documentelor, colaborare video și automatizări de productivitate. ExpertBook Ultra este un Copilot+ PC, cu Windows 11 Pro și funcții precum Copilot, Live Captions, Windows Studio Effects, căutare îmbunătățită în Windows și Click to Do, în funcție de disponibilitatea regională și de actualizările Microsoft.
Laptopul poate fi configurat cu până la 64 GB memorie LPDDR5x și WiFi 7, iar sistemul de răcire ASUS ExpertCool Pro permite un TDP de până la 50 W în modul Turbo. Sistemul folosește trei orificii de evacuare a aerului și răcește activ atât procesorul, cât și SSD-ul. Pentru companii, asta înseamnă performanță susținută, nu doar vârfuri scurte de putere care dispar după câteva minute.
Ecranul este unul dintre cele mai importante atuuri. ExpertBook Ultra integrează un panou OLED tandem de 14 inci, cu rezoluție 3K, luminozitate HDR de până la 1400 de niți, rată de reîmprospătare variabilă între 30 și 120 Hz și acoperire 100% DCI-P3 și 100% sRGB. ASUS susține că structura OLED cu două straturi oferă luminozitate de trei ori mai mare și consum cu 40% mai mic decât ecranele OLED standard.
Pentru lucrul în spații luminoase, ecranul Corning Gorilla Matte cu Gorilla Glass Victus reduce reflexiile cu până la 80%. Este o caracteristică utilă pentru cei care lucrează în deplasare, în săli de conferință, lângă ferestre sau în avion. În plus, autonomia declarată de până la 26 de ore și încărcarea rapidă la 50% în 30 de minute transformă ExpertBook Ultra într-un laptop potrivit pentru zile lungi fără dependență permanentă de priză.
Avantaje pentru companii: securitate, administrare și durabilitate
Pentru mediul business, specificațiile brute sunt importante, dar securitatea și administrarea pot cântări și mai mult. ASUS ExpertBook Ultra vine cu pachetul ExpertGuardian, o suită de protecții gândite pentru firme, departamente IT și organizații care gestionează date sensibile. BIOS-ul este conform cu standardul NIST SP 800-193, ceea ce presupune protecție la nivel de firmware prin prevenirea modificărilor neautorizate, detectarea atacurilor și restaurarea automată a versiunilor de încredere.
Laptopul include TPM 2.0 discret, autentificare biometrică prin senzor de amprentă Match-On-Chip integrat în butonul de pornire, Microsoft Pluton și compatibilitate cu standardul Windows Secured-core PC pe anumite modele. Pentru companii, aceste elemente reduc riscurile asociate cu atacurile asupra firmware-ului, furtul de date, accesul neautorizat și compromiterea identităților digitale.
ExpertBook Ultra este gândit și pentru administrare IT simplificată. ASUS menționează instrumente pentru BIOS, drivere, ASUS Control Center, suport specializat și servicii precum Retrieve & Retire pentru recuperarea și distrugerea sigură a datelor. Într-o flotă de laptopuri, aceste detalii pot reduce timpul pierdut de echipele IT și pot îmbunătăți controlul asupra dispozitivelor folosite de angajați.
Durabilitatea este susținută de standardul MIL-STD-810H și de 24 de teste riguroase de rezistență. Acest lucru nu înseamnă că laptopul este indestructibil, dar sugerează că este proiectat pentru un nivel mai ridicat de fiabilitate decât un ultrabook consumer obișnuit. Pentru companiile care înlocuiesc flote de laptopuri la intervale regulate, rezistența poate conta la fel de mult ca performanța.
Conectivitatea este generoasă pentru un laptop atât de subțire. ExpertBook Ultra include două porturi Thunderbolt 4 USB-C, două porturi USB 3.2 Gen 2 Type-A, HDMI 2.1 TMDS și mufă audio combo. Porturile Thunderbolt 4 permit alimentare, transfer de date, semnal video și conectarea la până la două ecrane 4K. Asta îl face potrivit pentru un setup hibrid: mobil în deplasare, dar capabil să se transforme rapid într-o stație de lucru completă la birou.
Experiența de utilizare este completată de tastatura iluminată, touchpad-ul haptic din sticlă cu suprafață de 110 cm² și șase senzori de forță, plus un sistem audio cu șase difuzoare. Pentru un laptop business, aceste elemente nu sunt doar detalii de confort. Ele contează în apeluri video, prezentări, sesiuni lungi de lucru și multitasking zilnic.
Cine ar trebui să cumpere ASUS ExpertBook Ultra
ASUS ExpertBook Ultra este potrivit în primul rând pentru companii care au nevoie de laptopuri premium pentru angajați cheie. Este o alegere logică pentru directori, consultanți, avocați, auditori, specialiști în vânzări enterprise, manageri de proiect, antreprenori și profesioniști care călătoresc mult. Greutatea de 0,99 kg, autonomia mare și ecranul mat OLED îl fac util pentru cei care lucrează din mai multe locații într-o singură zi.
Este potrivit și pentru organizațiile care vor să standardizeze treptat flotele pe PC-uri AI. Funcțiile Copilot+ PC, NPU-ul puternic și ASUS MyExpert pot aduce beneficii în scenarii precum rezumarea întâlnirilor, procesarea documentelor, traduceri, compararea fișierelor, căutare inteligentă și redactare asistată. Nu toate funcțiile AI vor fi esențiale din prima zi, dar achiziția unui astfel de laptop poate fi privită ca o investiție pentru următorii ani.
Companiile cu cerințe ridicate de securitate au, de asemenea, motive serioase să îl ia în calcul. ExpertGuardian, BIOS-ul conform NIST SP 800-193, TPM 2.0, Microsoft Pluton și Secured-core PC sunt elemente relevante pentru domenii precum financiar, juridic, consultanță, sănătate, administrație, tehnologie sau industrii în care protecția datelor este critică.
În schimb, ExpertBook Ultra nu este cea mai potrivită alegere pentru firmele care caută laptopuri de volum la preț mic sau pentru angajați care folosesc doar aplicații simple de birou. Prețul de pornire de 17.499 lei îl plasează într-o categorie în care decizia trebuie justificată prin mobilitate, securitate, autonomie, ecran premium, administrare IT și valoare pe termen lung.
Ghidul de achiziție este destul de simplu: dacă ai nevoie de un laptop foarte ușor, cu ecran excelent, autonomie mare, performanță AI, securitate enterprise și construcție premium, ASUS ExpertBook Ultra este una dintre cele mai avansate opțiuni din segmentul business. Dacă bugetul este principalul criteriu, există variante ExpertBook mai accesibile. Dar pentru companiile care vor un flagship business pregătit pentru următorul val de productivitate AI, ExpertBook Ultra este exact genul de dispozitiv care merită pus pe lista scurtă.