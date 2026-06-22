Laptopurile ASUS Zenbook Copilot+ PC: o nouă generație de productivitate cu procesoarele AMD Ryzen™ AI 400 Series

În ciuda profilului său subțire, inginerii au integrat o baterie cu capacitatea de 83 Wh, capabilă să ofere o autonomie de lucru de până la 23 de ore în care simulează utilizarea normală a dispozitivului, asigurând independență completă față de priză pe parcursul unei zile întregi. Performanța hardware este susținută de procesorul AMD Ryzen™ AI 9 465, echipat cu un UPN de 50 TOPS. Această unitate de procesare neuronală accelerează fluxurile de lucru în aplicații de productivitate precum Microsoft 365 sau în suita creativă Adobe, integrând funcțiile AI direct în interfața familiară, facilitând gândirea inteligentă și acționarea rapidă indiferent de situație.

Pentru a menține stabilitatea sistemului în sarcini complexe, laptopul ASUS Zenbook S16 (UM5606) folosește o soluție termică avansată cu foi de grafit dublu-strat, ventilatoare duale și o cameră de vapori subțire, elemente care mențin zgomotul sub pragul discret de 25 dB. Rezultatul este un mediu de lucru plăcut, care îți permite să te concentrezi în orice moment.

ASUS Zenbook 14 OLED (UM3406): portabilitate și acuratețe vizuală

Pentru utilizatorii care prioritizează mobilitatea absolută, ASUS Zenbook 14 OLED (UM3406) oferă o configurație compactă care cântărește doar 1,2 kg și vine cu o grosime totală de 14,9 milimetri. Acest profil redus nu limitează însă funcționalitatea practică, laptopul integrând un set complet de porturi de conectare I/O, difuzoare super-liniare puternice și un ecran de 14 inch cu tehnologie ASUS OLED, recunoscut pentru redarea fidelă a detaliilor și contrastul profund.

Eficiența ASUS Zenbook 14 OLED (UM3406) este susținută de procesorul AMD Ryzen™ AI 7 445 și de o baterie de 75 Wh care promite o autonomie de până la 25 de ore de funcționare continuă. Reîncărcarea se realizează rapid prin sistemul convenabil USB-C Easy Charge.

Co-procesorul dedicat cu o putere de procesare AI de 50 TOPS transformă dispozitivul într-un Copilot+ PC capabil să gestioneze sarcini complexe la nivel local, precum sumarizarea documentelor, traduceri în timp real sau editări foto și video. Rularea locală a acestor procese elimină necesitatea trimiterii datelor în cloud, oferind un nivel sporit de confidențialitate și siguranță pentru documentele sensibile.

Standarde de fiabilitate și protecție extinsă pentru utilizatori

Ambele laptopuri sunt proiectate pentru a face față uzurii prelungite și condițiilor dificile de transport, fiind testate conform rigurosului standardul militar american MIL-STD 810H. Evaluarea presupune 12 metode de testare și 26 de proceduri stricte care garantează rezistența dispozitivelor la șocuri mecanice, vibrații, fluctuații de temperatură, umiditate ridicată și expunere la particule de mici dimensiuni precum praf sau nisip.

Pentru un plus de siguranță în exploatare, ambele produse beneficiază de programul ASUS Perfect Warranty, un serviciu gratuit care acoperă costurile de reparație în cazul unor accidente uzuale. Prin înregistrarea ca membru ASUS și înscrierea noului laptop în termen de 90 de zile de la achiziție, cumpărătorii sunt protejați automat împotriva daunelor cauzate de căderi, contactul accidental cu lichide, supratensiuni electrice sau spargerea ecranului.