Cercetătorii au lăsat GPT-6 Astra, Grok și Claude să conducă o mașină reală. Doar un singur model AI a reușit să termine traseul

Cum au ajuns ChatGPT, Claude și Grok la volanul unui Toyota Corolla

Configurația experimentului a fost relativ simplă. Cercetătorii au conectat un laptop cu acces la internet la un dispozitiv comma four, integrat la rândul său în sistemele de control ale unui Toyota Corolla.

Modelele AI primeau informații precum poziția GPS, unghiul volanului, poziția roților și imagini ale traseului, după care trimiteau comenzile necesare pentru direcție, accelerație și frânare. Un om era prezent permanent și putea apăsa frâna în cazul unei situații periculoase.

Experimentul este interesant tocmai pentru că abordarea diferă de cea folosită de companiile care dezvoltă vehicule autonome. Sistemele dedicate condusului sunt antrenate special pentru percepția rutieră și luarea deciziilor în timp real. În DrivingBench au fost folosite modele AI generaliste, care nu au fost construite în primul rând pentru a controla mașini.

Diferența explică și o parte dintre rezultate. Pe Playtech am analizat anterior cât de complexă este cursa pentru mașini autonome și ce presupune validarea lor în scenarii reale, unde problema nu este doar inteligența software-ului, ci integrarea dintre senzori, hardware, hărți și sisteme de siguranță.

We gave ChatGPT, Claude, and Grok control of a real Toyota Corolla 🚗, steering/gas/brakes, no human driving (just a foot over the brake). Only one model was able to complete our entire driving course. Introducing DrivingBench. 🔥⌛️🏁 pic.twitter.com/HhukXrByus — DrivingBench (@DrivingBench) September 21, 2026

Cele mai multe modele nici măcar nu au trecut de primul viraj

Performanța modelelor a fost modestă. Doar GPT-6 Astra a reușit să parcurgă traseul complet, la a doua încercare. Circuitul avea mai puțin de 500 de picioare, adică aproximativ 150 de metri, iar mașina s-a deplasat cu o viteză medie de doar 0,94 mile pe oră, aproximativ 1,5 km/h.

Celelalte modele au întâmpinat probleme încă de la început. Cercetătorii spun că principala dificultate a fost percepția, în special interpretarea corectă a culoarului delimitat cu jaloane.