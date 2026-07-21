Samsung ascunde funcții utile în Galaxy Labs. Dacă ai un telefon Galaxy, merită să le încerci

Galaxy Labs îți oferă mai mult control asupra telefonului

Una dintre cele mai interesante secțiuni este Connectivity Labs, un meniu ascuns care îți arată exact cum se comportă conexiunea Wi-Fi și cea mobilă.

Nu apare în mod normal în setări. Pentru a-l activa trebuie să intri în: Setări – Conexiuni – Wi-Fi – Intelligent Wi-Fi, apoi să apeși de șapte ori pe versiunea Intelligent Wi-Fi. După aceea apare un nou meniu cu informații pe care, în mod normal, nu le vezi.

Poți afla cât timp telefonul a stat conectat la fiecare standard Wi-Fi, cât trafic ai consumat și chiar dacă dispozitivul folosește frecvența de 5 GHz sau 6 GHz atunci când routerul o suportă. Mai găsești și instrumente care verifică rețeaua Wi-Fi și îți spun dacă există probleme de semnal sau de configurare.

Unele aplicații pot funcționa mai bine în multitasking

Samsung ascunde un alt meniu Labs în: Setări – Funcții avansate – Labs. Aici poți activa câteva opțiuni care schimbă modul în care funcționează telefonul.

De exemplu, poți forța aproape orice aplicație Android să ruleze în modul Split Screen sau în fereastră flotantă, chiar dacă dezvoltatorul nu a activat oficial această funcție.

Tot de aici poți obliga anumite aplicații să folosească permanent tema întunecată, chiar dacă nu oferă suport complet pentru Dark Mode. Sunt modificări mici, dar dacă folosești des multitasking-ul pe un telefon Galaxy sau pe un model Fold, diferența se vede imediat.

Și aplicațiile Samsung ascund funcții pe care probabil nu le-ai observat

Galaxy Labs nu se limitează la meniul principal din One UI. Dacă folosești aplicațiile Samsung, vei găsi opțiuni experimentale și acolo.