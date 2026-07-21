Samsung ascunde funcții utile în Galaxy Labs. Dacă ai un telefon Galaxy, merită să le încerci
Dacă ai un telefon Samsung, există șanse mari să nu fi auzit niciodată de Galaxy Labs. Nu este o aplicație separată și nici o funcție pe care compania o promovează prea des. Totuși, aici sunt ascunse unele dintre cele mai interesante opțiuni din One UI, iar multe dintre ele pot schimba felul în care folosești telefonul.
Galaxy Labs este locul în care Samsung testează funcții noi sau mai avansate. Unele sunt experimentale, altele sunt pur și simplu ascunse în meniuri pe care puțină lume le deschide. Dacă nu ai intrat niciodată acolo, s-ar putea să descoperi opțiuni pe care le-ai fi folosit de mult timp, scrie MakeUseOf.
Galaxy Labs îți oferă mai mult control asupra telefonului
Una dintre cele mai interesante secțiuni este Connectivity Labs, un meniu ascuns care îți arată exact cum se comportă conexiunea Wi-Fi și cea mobilă.
Nu apare în mod normal în setări. Pentru a-l activa trebuie să intri în: Setări – Conexiuni – Wi-Fi – Intelligent Wi-Fi, apoi să apeși de șapte ori pe versiunea Intelligent Wi-Fi. După aceea apare un nou meniu cu informații pe care, în mod normal, nu le vezi.
Poți afla cât timp telefonul a stat conectat la fiecare standard Wi-Fi, cât trafic ai consumat și chiar dacă dispozitivul folosește frecvența de 5 GHz sau 6 GHz atunci când routerul o suportă. Mai găsești și instrumente care verifică rețeaua Wi-Fi și îți spun dacă există probleme de semnal sau de configurare.
Unele aplicații pot funcționa mai bine în multitasking
Samsung ascunde un alt meniu Labs în: Setări – Funcții avansate – Labs. Aici poți activa câteva opțiuni care schimbă modul în care funcționează telefonul.
De exemplu, poți forța aproape orice aplicație Android să ruleze în modul Split Screen sau în fereastră flotantă, chiar dacă dezvoltatorul nu a activat oficial această funcție.
Tot de aici poți obliga anumite aplicații să folosească permanent tema întunecată, chiar dacă nu oferă suport complet pentru Dark Mode. Sunt modificări mici, dar dacă folosești des multitasking-ul pe un telefon Galaxy sau pe un model Fold, diferența se vede imediat.
Și aplicațiile Samsung ascund funcții pe care probabil nu le-ai observat
Galaxy Labs nu se limitează la meniul principal din One UI. Dacă folosești aplicațiile Samsung, vei găsi opțiuni experimentale și acolo.
În Expert RAW, aplicația destinată fotografiei avansate, poți activa moduri precum Astrophoto, pentru fotografierea cerului înstelat, sau Ocean Mode, destinat fotografiei subacvatice. Tot aici există filtre ND virtuale, control asupra diafragmei virtuale și funcții pentru expuneri multiple.
În Samsung Health, Galaxy Labs gestionează funcții precum măsurarea indicelui de antioxidanți sau analiza încărcării vasculare, disponibile pe anumite ceasuri Galaxy Watch.
Iar în SmartThings există o opțiune care împiedică stingerea ecranului cât timp aplicația este deschisă. Pare un detaliu banal, dar îți permite să transformi un telefon sau o tabletă Galaxy mai veche într-un panou permanent pentru controlul casei inteligente.
Sunt funcții pe care Samsung nu le promovează aproape deloc
Samsung vorbește des despre Galaxy AI și Good Lock, însă Galaxy Labs rămâne unul dintre cele mai puțin cunoscute colțuri din One UI.
Acolo găsești instrumente care te ajută să înțelegi mai bine cum funcționează telefonul, să optimizezi conexiunea Wi-Fi, să folosești multitasking-ul fără limitări și să descoperi funcții ascunse în aplicațiile Samsung.
Dacă ai un telefon Galaxy și nu ai explorat până acum Galaxy Labs, merită să arunci o privire. S-ar putea să găsești exact opțiunea pe care o căutai fără să știi că există.