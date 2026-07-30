Apple se desparte mai repede de Qualcomm. Schimbarea majoră pregătită pentru viitoarele iPhone-uri

Apple își extinde rapid propriile modemuri

Potrivit MacRumors, Apple a introdus deja modemurile sale în iPhone 16e, iPhone 17e și iPhone Air. Acesta din urmă folosește cipul C1X, despre care compania susține că este mai rapid și mai eficient energetic decât prima generație C1.

Am prezentat anterior dotările iPhone Air, model care combină modemul propriu Apple cu cipul N1 pentru Wi-Fi, Bluetooth și Thread. Telefonul reprezintă una dintre cele mai clare demonstrații ale strategiei prin care gigantul din Cupertino încearcă să controleze cât mai multe dintre componentele esențiale ale produselor sale.

Următorul pas ar urma să fie modemul C2, pregătit pentru o parte dintre telefoanele din familia iPhone 18. Noul cip ar putea aduce viteze mai mari, consum redus de energie și suport îmbunătățit pentru tehnologiile 5G. Rămâne însă de văzut dacă acesta va putea înlocui imediat soluțiile Qualcomm pe toate piețele, în special acolo unde este folosită conectivitatea mmWave.

Ce poate însemna schimbarea pentru viitoarele iPhone-uri

Proiectarea propriilor modemuri îi oferă companiei Apple un control mai bun asupra modului în care hardware-ul și software-ul funcționează împreună. În teorie, această integrare poate duce la telefoane cu autonomie mai bună, conexiuni mai stabile și componente interne care ocupă mai puțin spațiu. În același timp, Apple nu mai trebuie să cumpere toate modemurile de la un furnizor extern.

Schimbarea ar putea deveni unul dintre cele mai importante upgrade-uri ascunse ale noii generații. Deși atenția publicului se îndreaptă de obicei către design și camere, iPhone 18 Pro este așteptat cu îmbunătățiri importante la interior, iar modemul Apple ar putea completa această transformare.

Despărțirea nu va fi însă instantanee. Apple și Qualcomm au un acord de licențiere a brevetelor valabil până în martie 2027, iar compania din Cupertino ar putea continua să utilizeze anumite componente Qualcomm pe unele modele sau în anumite regiuni. Direcția este totuși evidentă: Apple vrea ca viitoarele iPhone-uri să depindă cât mai puțin de tehnologia altor producători.