Apple iPhone Air, lansat oficial – tot ce trebuie să știi despre cel mai subțire iPhone din toate timpurile

Apple a prezentat iPhone Air , un model nou în linia iPhone care duce obsesia companiei pentru subțiere și eficiență la un nou maxim: 5,6 mm grosime, un corp ușor din titan grade 5 și o arhitectură internă reproiectată pentru a face loc unei baterii mai mari, fără compromisuri vizibile la nivel de performanță sau rezistență. Este, pe scurt, primul iPhone „ultra-slim” care nu pare să trăiască din scuze. Ecranul Super Retina XDR de 6,5 inci primește ProMotion (1–120 Hz) și un vârf de luminozitate în exterior de 3.000 niți, iar atât fața, cât și spatele sunt protejate de Ceramic Shield – noua Ceramic Shield 2 pe față promite o rezistență la zgârieturi de trei ori mai bună și reduce reflexiile, iar pe spate Apple aplică pentru prima oară Ceramic Shield, cu rezistență de patru ori mai mare la crăpături față de sticla veche. La vânzare va apărea în patru finisaje: space black, cloud white, light gold și sky blue , cu stocare de la 256 GB până la 1 TB. Precomenzile încep pe 12 septembrie, iar disponibilitatea pe 19 septembrie, la un preț de pornire de 999 $.

Design și ecran: titan, „plateau” pe spate și Ceramic Shield pe ambele fețe

iPhone Air nu este doar subțire, este și vizibil reconfigurat la exterior. Rama din titan are un finisaj lucios, iar pe spate apare un „ plateau ” – o platformă frezată cu precizie pe ambele părți – care găzduiește camera, difuzorul și pachetele de cipuri. Ideea e pragmatică: componentele care au nevoie de spațiu și rigidizare stau pe „platou”, iar volumul rămas în carcasă se rezervă pentru baterie. Apple spune că depășește standardele proprii de rezistență la îndoire, iar în utilizarea zilnică se simte ca un telefon monolitic, fără jocuri sau scârțâituri.

Panelul Super Retina XDR de 6,5” este, probabil, cea mai vizibilă îmbunătățire față de modelele „ne-Pro” anterioare: ProMotion cu rată adaptivă 1–120 Hz (coboară la 1 Hz pentru Always-On), 3.000 niți în lumina puternică de afară și un strat antireflex care chiar taie din „oglinda” clasică a telefoanelor lucioase. Contrastul în exterior este dublu față de generațiile anterioare, iar imaginile, textul și animațiile la 120 Hz contribuie la senzația de fluiditate „de MacBook Pro”. Butonul Action rămâne, iar Camera Control oferă acces instant la cameră sau funcțiile de „visual intelligence”.

Durabilitatea e un punct cheie. Ceramic Shield 2 de pe față are un nou coating care mărește de trei ori protecția la zgârieturi și reduce reflexiile; pe spate, același material înlocuiește sticla, crescând rezistența la impact de 4× . În traducere: husele devin opționale, nu obligatorii. Apple completează pachetul cu accesorii dedicate – o husă Air Case subțire și translucidă, un Air Bumper pe culorile telefonului, o baterie MagSafe low-profile și o curea crossbody din fire 100% reciclate, cu magneți integrați.

Performanță și autonomie: A19 Pro + N1 + C1X, eSIM-only și „Adaptive Power Mode”

„Sub capotă”, iPhone Air adună cele mai multe cipuri Apple văzute pe un iPhone: A19 Pro (CPU 6 nuclee, GPU 5 nuclee, acceleratoare neurale în fiecare nucleu de GPU), noul N1 pentru conectivitate Wi-Fi 7 , Bluetooth 6 și Thread (stabilește punți mai fiabile pentru Hotspot și AirDrop), plus modemul C1X – până la 2× mai rapid decât C1 și, pentru aceleași standarde celulare, chiar mai rapid decât modemul din iPhone 16 Pro, cu –30% consum energetic total. Apple afirmă că Air este cel mai eficient iPhone făcut vreodată, iar aici arhitectura internă contează: „plateau-ul” mută blocurile mari pe spate, eliberând volum pentru baterie și o disipare termică mai coerentă.

Un alt jalon este modul Adaptive Power Mode din iOS 26 : sistemul învață rutina ta de consum și, atunci când anticipează că vei rămâne fără baterie, reduce inteligent procesele și actualizările în fundal ca să te ducă până la capătul zilei. În practică, Air livrează autonomie pe toată ziua cu ProMotion activ, streaming 5G și fotografiere intensă, ceea ce – pentru un telefon de 5,6 mm grosime – e remarcabil. Iar pentru zilele „grele”, noua baterie MagSafe subțire se atașează fluid și poate extinde până la 40 de ore redarea video atunci când este ținută conectată.

La conectivitate mobilă, Apple trece exclusiv la eSIM pe Air, în toate piețele. Argumentele sunt spațiul salvat, securitatea (nu poți scoate fizic SIM-ul în caz de furt) și flexibilitatea la călătorii: poți alege roaming de la operatorul tău sau un eSIM local preplătit direct din peste 200 de rețele partener. Dacă vii dintr-un iPhone mai vechi cu SIM fizic, mutarea pe eSIM se face printr-un setup nou, simplificat, în iOS 26. Pentru încărcare, Air folosește USB-C; Apple anunță un Dynamic Power Adapter 40W și un încărcător Qi2 25W noi, potrivite pentru ecosistem.

La capitolul sustenabilitate, iPhone Air include 35% conținut reciclat (inclusiv 80% titan reciclat și 100% cobalt reciclat în baterie), un port USB-C din titan printat 3D (mai subțire, cu 33% mai puțin material decât forjarea clasică) și este asamblat folosind 45% energie regenerabilă în lanțul de aprovizionare. Ambalajele sunt integral pe bază de fibre.

Camere și experiență: 48 MP Fusion, Center Stage de 18 MP și Apple Intelligence în iOS 26

Piesa „wow” a iPhone Air, dincolo de profil, este camera frontală Center Stage de 18 MP cu sen­zor pătrat – o premieră pe iPhone. Practic, nu mai trebuie să rotești telefonul pentru selfie-uri landscape: senzorul și AI-ul aleg automat orientarea și, la cadre de grup, extind câmpul vizual pentru a prinde pe toată lumea. În apeluri (FaceTime sau aplicații terțe), Center Stage te menține în cadru, iar pentru creație ai Dual Capture : filmezi simultan cu fața și spatele, în 4K HDR cu stabilizare ultra-avansată pentru vlogging și story-uri fără tremur.

Pe spate, 48 MP Fusion Main joacă rolul de „zoom-multiplicator” optic: senzorul quad-pixel de 2,0 µm cu sensor-shift OIS oferă, pe lângă 24 MP/48 MP standard, distanțe focale echivalente 28 mm și 35 mm , plus un 2× Telephoto de calitate optică ; noul Photonic Engine păstrează detaliile fine și culoarea realistă. Pipeline-ul de imagine dedicat Air livrează portrete de generație nouă cu Focus Control , iar adâncimea se captează automat, ca să poți transforma ulterior o fotografie în portret din aplicația Photos. Fotografiile în lumină proastă sunt mai stabile, iar la video primești 4K60 Dolby Vision , Action mode , Spatial Audio , Audio Mix (pentru a îmbunătăți vocile după filmare) și reducerea zgomotului de vânt.

Capitolul software vine cu iOS 26 și Apple Intelligence . „Liquid Glass” reîmprospătează interfața – mai aerisită și mai „focus-pe-conținut” – iar funcțiile AI se văd în viața reală: Live Translation traduce text și audio în Messages, Phone și FaceTime, „visual intelligence” extrage acțiuni din screenshotul curent (căutare, rezervare, copiere de coduri), iar modelul de bază on-device este deschis dezvoltatorilor, inclusiv pentru funcționare offline. Pentru comunicare, noile filtre de screening taie apelurile și mesajele nedorite înainte să-ți întrerupă ziua.

În fine, nu lipsesc „conforturile” moderne: Always-On , haptică fină, Action button configurabil, Camera Control , accesorii oficiale (huse translucide, bumper, crossbody strap în 10 culori) și o baterie MagSafe ultra-subțire care se potrivește cu filosofia Air de a menține profilul plat chiar și când ai un „power pack” atașat.

Prețuri și disponibilitate. iPhone Air pornește de la 999 $ cu 256 GB stocare (opțiuni de 512 GB și 1 TB), în patru culori: space black, cloud white, light gold, sky blue. Precomenzi din 12 septembrie , livrări din 19 septembrie , cu iOS 26 disponibil ca update gratuit pe 15 septembrie. Apple vine și cu oferte de trade-in și pachete cu operatorii, plus accesorii noi (MagSafe Battery, Air Case, Air Bumper și Crossbody Strap). Dacă ți-ai dorit un iPhone foarte subțire care totuși nu face compromisuri la ecran, camere sau autonomie, Air arată ca răspunsul: un „Pro” în haine minimaliste, construit pentru o zi plină și pentru încă una, la nevoie, cu baterie MagSafe.