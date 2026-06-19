Apple nu renunță la iPhone Air. Ce schimbări importante pregătește compania pentru următoarea generație

Informațiile provin de la jurnalistul Mark Gurman de la Bloomberg, una dintre cele mai credibile surse când vine vorba despre planurile Apple. Conform acestuia, noul iPhone Air ar urma să ajungă pe piață în primăvara anului 2027.

O cameră suplimentară și o baterie mai performantă

Cea mai importantă noutate ar putea fi introducerea unui al doilea senzor foto pe partea din spate a telefonului. Prima generație iPhone Air a fost echipată cu o singură cameră principală de 48 MP, o decizie care a permis reducerea grosimii dispozitivului, dar care a fost privită de mulți utilizatori ca un compromis prea mare.

Potrivit informațiilor disponibile în prezent, Apple intenționează să adauge o cameră ultrawide, ceea ce ar oferi mai multă flexibilitate pentru fotografii și filmări. Chiar dacă nu este vorba despre un teleobiectiv dedicat zoom-ului optic, prezența unui al doilea senzor ar reprezenta un pas important pentru seria Air.

O altă schimbare vizată este autonomia. Designul extrem de subțire al modelului actual a limitat spațiul disponibil pentru baterie, iar acest lucru s-a reflectat direct în durata de utilizare dintre încărcări. Sursele citate susțin că Apple caută soluții pentru a îmbunătăți performanțele bateriei fără a renunța la profilul foarte subțire care definește întreaga gamă.

Momentan nu sunt cunoscute detalii tehnice despre modul în care compania intenționează să atingă acest obiectiv, însă este clar că autonomia reprezintă una dintre prioritățile pentru viitoarea generație.

De ce schimbă Apple strategia de lansare

Raportul confirmă și o posibilă modificare a calendarului de lansări Apple. Dacă până acum compania obișnuia să lanseze întreaga familie iPhone în aceeași perioadă, noile informații indică o separare a gamei.

În toamna anului 2026 ar urma să debuteze modelele premium din seria iPhone 18, alături de mult-așteptatul iPhone Fold. În schimb, iPhone 18 și noul iPhone Air ar putea fi lansate câteva luni mai târziu, în primăvara lui 2027.